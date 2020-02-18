Akıllı Telefonlar
ABD, Huawei üretimi işlemcilere de engel olabilir!
ABD’nin casusluk iddiaları ile sık sık gündeme gelen Huawei, önümüzdeki günlerde daha derin bir kriz ile karşı karşıya kalabilir. Şimdi de markanın TSMC ile ortaklaşa sürdürdüğü işlemci üretimi mercek altına alındı.
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ABD yönetimi, Huawei ve TSMC arasındaki ilişkiyi mercek altına aldı!
Dünyanın en büyük yarı iletken üreticisi TSMC, pek çok küresel marka için işlemci yongası üretimi gerçekleştiriyor. Apple, Qualcomm, MediaTek, NVIDIA ve AMD’nin yanı sıra Huawei iştiraklerinden biri olan HiSilicon da TSMC’nin müşterileri arasında yer alıyor. ABD Ticaret Bakanlığı’nın, şirket için uygulanan ticaret ambargosunun TSMC’yi de kapsayacak şekilde genişlemesi için çalışma yürüttüğü ortaya çıktı.
Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan değişiklik önerisine göre, 2019’da yürürlüğe konulan geçici lisans kapsamı ABD teknolojisi kullanan şirketler için genişletilmek isteniyor. Bu da başta TSMC olmak üzere üretim hattında ABD üretimi ekipman ya da patent kullanan firmaları derinden etkileyecek. Halihazırda faaliyet gösteren bütün işlemci üreticileri, üretim hatlarında ABD teknolojisine sahip makineler kullanıyor. Dolayısıyla söz konusu değişikliğin Huawei için işlemci tedarik sürecini tamamen engelleyeceği düşünülüyor.
Teklifin resmiyet kazanıp kazanmayacağı konusunda ise çeşitli çelişkiler mevcut. Donald Trump yönetimine yakın bazı senatörler, Çin’i daha da güçlendirebileceğini öne sürerek bu değişikliğin yapılmasına karşı çıkıyor. Son olarak söz konusu tasarının şekillenmesi için önümüzdeki haftaya kadar üst düzey toplantılar yapılacağını belirtelim.
Akıllı Telefonlar
Honor 9X Lite özellikleri ve fiyatı açıklandı!
Honor, iki haftadan daha kısa bir süre önce bir tanıtım resmi yayınlamıştı. Gördüğümüz telefonun Honor 9X‘in yeni bir Lite sürümü olacağı biliniyordu. Telefon hakkında o zamanlar çok fazla bilgimiz yoktu ancak yeni bir gelişme ile birlikte, telefonun Pakistanlı bir perakendeci tarafından temel özellikleri ve fiyatı doğrulandı.
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Honor 9X Lite özellikleri neler?
Cihaz, 16 MP selfie kameralı 6.5 inçlik FullView bir ekrana sahip olacak. Arka tarafta ise 2 MP derinlik sensörü ve kapasitif parmak izi okuyucusunun yanında 48 MP ana kamera var. Kirin 710 yonga setinden gücünü alan cihazda 4 GB RAM bellek miktarı bulunuyor. Depolama alanı tarafında ise 128 GB olacağı fakat farklı depolama alanı seçeneklerinin olabileceği tahmin ediliyor. Honor 9X Lite‘ın pil değeri ise 3750 mAh büyüklüğünde olacak. Şarj konusunda henüz bir bilgimiz yok.
Cihazın boyutlarına gelecek olursak 160,4 x 76,6 x 7,8 mm boyutlarında olacağı biliniyor. En önemli kısımlardan biri olan yazılım kısmında ise telefonun Android 9 ile geleceği EMUI sürümünün ise EMUI 9.0 olacağı söyleniyor. Kutudan bu sürümlerle çıkan cihaza belli bir süre sonra Android 10 güncellemesi gelecek ve yükseltilebilecek. Honor 9X Lite, 31,999 PKR(207 $) fiyat ile piyasaya çıkacak. Ayrıca cihazı ön sipariş olarak satın alabileceksiniz.
Akıllı Telefonlar
Huawei Mate XS 24 Şubat tarihinde tanıtılabilir!
MWC 2020 iptal edildiği için etkinlikte yapacağı yeni cihaz duyurusunu erteleyen Huawei, özel bir tanıtım etkinliği ile bunu gidermeyi hedefliyor. Markanın ikinci katlanabilir telefonu Huawei Mate XS, 24 Şubat tarihinde düzenlenecek etkinlik ile resmen duyurulabilir!
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Huawei Mate XS için heyecanlandıran basın duyurusu!
Huawei, yaptığı açıklama ile 24 Şubat tarihinde bir “sanal basın toplantısı” düzenleyeceğini doğruladı. Özel etkinlikte şirket yetkilileri tarafından önceden kaydedilmiş bir açılış konuşması izlettirilecek, ardından katılımcılara cihaz deneyimi sunulacak. Huawei, bu yüzden etkinliği bir lansmandan daha çok basın toplantısı olarak ifade ediyor. Bunun yanı sıra Barselona’da gerçekleştirilecek etkinlik, MWC 2020’nin iptalinin ardından düzenlenen ilk bağımsız organizasyon olacak.
Huawei’ye yakın kaynaklara göre, etkinliğin en önemli duyurusu ise markanın yeni katlanabilir akıllı telefonu olacak. Huawei Mate XS modeli olduğu tahmin edilen cihaz, Huawei’nin bu alandaki ikinci ürünü niteliğini taşıyacak. Tasarım açısından Huawei Mate X’in bir evrimi olduğu öğrenilen telefon; daha kompakt ve dayanıklı bir hale bürünüyor. Marka CEO’su Richard Yu, geçtiğimiz yıl yaptığı açıklamasında cihazın Kirin 990 5G işlemciye sahip olacağını belirtmişti. Dolayısıyla katlanabilir telefon, amiral gemisi seviyesinde özellikler barındırmayı sürdürecek.
Sanal basın toplantısı adı verilen etkinlikte yalnızca Huawei’nin yeni katlanabilir telefonu boy göstermeyecek. Markanın tüketici elektroniğine yönelik birkaç yeni ürünü de teknoloji tutkunu tüketiciler ile buluşturulacak. Son olarak etkinliğin hemen ardından Honor’un da aynı alanda benzer bir duyuru gerçekleştireceğini belirtelim.
Akıllı Telefonlar
Uygun fiyatlı iPhone 9 için tanıtım tarihi belli oldu!
Apple’ın son model iPhone modelleri için söylentiler bir süredir sosyal medya platformlarında yayılmakta. Bugün yeni bir rapor, Apple’ın 31 Mart’ta iPhone SE 2 veya iPhone 9 olarak bilinen düşük maliyetli, iPhone SE benzeri bir modeli tanıtacağını ortaya koydu. Ayrıca, birkaç kaynak firmanın deneme üretimine başladığını doğruluyor.
Lansman tarihinin ortaya çıkmasıyla birlikte, cihazların 3 Nisan’dan itibaren Apple mağazalarında satışa sunulacağı da aktarılmakta. Söylentiler gösteriyor ki, firma bu yıl ki bahar etkinliğinde, iPad Pro’nun yenilenmiş bir sürümü, kablosuz şarj pedi vb. gibi diğer aksesuarlarını da tanıtacak.
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9to5 platformunun haberine göre, 13 Nisan’dan itibaren firma, iOS 13.4 sürümünü de yayınlayabilir. Yeni iOS 13.4 ile birlikte, iCloud Drive klasör paylaşımı, yeni Memoji etiketleri ve çok daha fazlası cihazlarla buluşacak.
IPhone SE 2 veya iPhone 9 adıyla gelecek cihazın beklenen özellikleri ise şu şekilde; Cihazların 3 GB Ram kapasitesi, 64GB veya 128GB depolama alanı ve buna ek olarak A13 CPU ile gelmesi bekleniyor. Model, tek bir arka kamera, kalın çerçeveler ve iPhone 8 benzeri bir tasarımla tanıtılacak gibi görünmekte. Son sızıntılarla beraber, iPhone 8 modelinden biraz daha kalın olduğu farkedilen cihaz, 7.3mm yerine 7.8mm genişliğe sahip olacak ancak ahizenin boyutu aynı kalacak. Son olarak 4.7 inç’lik IPS LCD Retina bir ekranın cihazda kullanılması bekleniyor.
Cihazın fiyat kısmında ise, son sızıntılarla beraber 399$ olması beklenmekte. Kamera konusunda tekli kurulm detayıyla birlikte iPhone 8’den çok daha iyi olacağı söylenen cihaz, bakalım günümüz koşullarına göre nasıl olacak?