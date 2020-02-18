ABD, Huawei üretimi işlemcilere de engel olabilir!

ABD’nin casusluk iddiaları ile sık sık gündeme gelen Huawei, önümüzdeki günlerde daha derin bir kriz ile karşı karşıya kalabilir. Şimdi de markanın TSMC ile ortaklaşa sürdürdüğü işlemci üretimi mercek altına alındı.

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ABD yönetimi, Huawei ve TSMC arasındaki ilişkiyi mercek altına aldı!

Dünyanın en büyük yarı iletken üreticisi TSMC, pek çok küresel marka için işlemci yongası üretimi gerçekleştiriyor. Apple, Qualcomm, MediaTek, NVIDIA ve AMD’nin yanı sıra Huawei iştiraklerinden biri olan HiSilicon da TSMC’nin müşterileri arasında yer alıyor. ABD Ticaret Bakanlığı’nın, şirket için uygulanan ticaret ambargosunun TSMC’yi de kapsayacak şekilde genişlemesi için çalışma yürüttüğü ortaya çıktı.

Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan değişiklik önerisine göre, 2019’da yürürlüğe konulan geçici lisans kapsamı ABD teknolojisi kullanan şirketler için genişletilmek isteniyor. Bu da başta TSMC olmak üzere üretim hattında ABD üretimi ekipman ya da patent kullanan firmaları derinden etkileyecek. Halihazırda faaliyet gösteren bütün işlemci üreticileri, üretim hatlarında ABD teknolojisine sahip makineler kullanıyor. Dolayısıyla söz konusu değişikliğin Huawei için işlemci tedarik sürecini tamamen engelleyeceği düşünülüyor.

Teklifin resmiyet kazanıp kazanmayacağı konusunda ise çeşitli çelişkiler mevcut. Donald Trump yönetimine yakın bazı senatörler, Çin’i daha da güçlendirebileceğini öne sürerek bu değişikliğin yapılmasına karşı çıkıyor. Son olarak söz konusu tasarının şekillenmesi için önümüzdeki haftaya kadar üst düzey toplantılar yapılacağını belirtelim.