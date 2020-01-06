Huawei P40 üçlü kamera dizilimi ortaya çıktı!

Amerika’nın uyguladığı ambargodan etkilenen Huawei, buna rağmen yeni ürünleri için hazırlanmaya devam ediyor. Markanın gelecek amiral gemisi modeli Huawei P40 için üretilen üçlü kamera modülü ortaya çıktı!

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Huawei P40 modelinde üç adet arka kamera bulunacağı kesinlik kazandı

Huawei P40’ın arka kamerasına ait olduğu belirtilen bir fotoğraf, markanın önümüzdeki aylarda duyuracağı amiral gemisi modeli hakkında bazı ipuçları veriyor. Bir üretim bandında çekildiği görülen fotoğrafta telefona ait olduğu düşünülen üçlü arka kamera yuvası bulunuyor. Kamera yuvalarının hepsinin dairesel formda olması ise bu telefonda iddiaların aksine periskop telefoto sensörün bulunmayacağını gösteriyor. Yüzeydeki diğer iki delik ise çift LED flaş ve lazer otofokus modüllerini temsil ediyor.

Kamera tarafında Leica imzası taşımaya devam edecek olan Huawei P40, teknik detaylar tarafında da oldukça doyurucu özellikler taşıyacak. 90 Hz Full HD+ AMOLED ekran, HiSilicon Kirin 990 5G işlemci ve 6/8 GB RAM iddialı telefonun ortaya çıkan özellikleri arasında yer alıyor. P40 Pro’da ise 100x zoom özellikli periskop telefoto ve ToF sensörü barındıran beşli arka kameranın bulunması bekleniyor.

Huawei, yeni P40 serisinde de tıpkı Mate 30’da olduğu gibi Google servisleri sunmayacak. Çinli marka bu sorunu kendi geliştirdiği Huawei Mobile Services (HMS) ile aşmaya çalışıyor. İçerisinde Google’ın popüler uygulamalarına alternatif servisler barındıran HMS’nin, markanın bu yıl çıkacak telefonlarıyla beraber piyasaya sürülmesi planlanıyor.