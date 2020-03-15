Huawei P40 Pro 5G, Geekbench’te ortaya çıktı!

26 Mart‘ta gelecek olan Huawei P40 Pro 5G, Geekbench‘ten geçti ve süreçteki önemli özellikleri onaylandı. Ayrıca tekli ve çoklu çekirdek skorları da belli oldu. ELS-NX9 model kodlu P40 Pro 5G, Android 10 ile kutudan çıkacak ve 8 GB RAM‘e sahip olacak. Yine de henüz onaylanmamış başka RAM seçenekleri de olacak.

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Huawei P40 Pro 5G, Geekbench skorları nasıl değerlendirildi?

Geekbench, P40 Pro 5G‘ye güç veren yonga setinin adını açığa çıkarmaz. Ancak şirketin Mate 30 serisine ve Mate Xs katlanabilir akıllı telefonuna baktığımızda bu cihazın yonga seti olarak Kirin 990 SoC‘ye sahip olacağını tahmin ediyoruz. Geekbench testi P40 Pro 5G ile Mate 30 Pro arasındaki ilişkiyi ortaya koyuyor. Mate 30 Pro, bu testten 754 tekli çekirdek ve 2847 çoklu çekirdek puanı almıştı. Aynı şekilde yapılan test ayarları ve cihazların skorları karşılaştırılmalı.

Geekbench testine göre Huawei P40 Pro 5G, 776 tekli çekirdek skoruna ve 3182 çoklu çekirdek skoruna sahip. Ayrıca yonga setinin taban frekansı ise 1.95 GHz olarak açıklandı.

P40 Pro 5G‘nin yanı sıra, Huawei‘nin iki akıllı telefonu daha piyasaya sürmesi bekleniyor. Bu telefonlar vanilya P40 sürümü ve P40 Premium Edition olarak biliniyor. Premium Edition için arka tarafta beşli bir kamera kurulumu olduğu söyleniyor.

P40 serisinin resmi olarak açıklanmasına bir haftadan fazla var. Bu yüzden önümüzdeki günlerde bu cihazlar hakkında daha fazla şey duymayı bekliyoruz.