Akıllı Telefonlar
Huawei P40 serisi telefonlar 26 Mart’ta tanıtılacak!
Lansman tarihi belli olmayan Huawei P40 serisi telefonların yalnızca bu yılın mart ayında tanıtılacağı bilgisine sahiptik. Fakat bugün itibarıyla yeni serinin lansman tarihi resmi olarak açıklandı.
Teknoloji severler tarafından merakla beklenen Huawei P40 serisi telefonların tanıtım tarihi bugün yapılan Huawei Mate Xs 5G lansmanı sırasında şirket CEO’su Richard Yu tarafından açıklandı. 26 Mart 2020 günü yapılacak olan lansman Fransa’nın Paris şehrinde gerçekleşecek.
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Bugüne kadar cihazlar hakkında pek çok bilgi sızdırıldı. Sızan bilgilere göre serinin en dikkat çekici modeli, beş lensli kamera modülüne ve 10x optik yakınlaştırma özelliğine sahip olması beklenen P40 Premium Edition olacak. Serinin bir diğer modeli olan P40 Pro ise 8 megapiksel çözünürlüklü 125 mm telefoto lens ve 5x yakınlaştırma özelliği ile gelecek. Bunlara ek olarak 52 megapiksel ana kamera ve 40 megapiksel sine çekim kamerası da cihazın kamera modülünde yer alacak. Serinin baz modeli P40, P40 Pro’da bulunan üçlü kamera modülü ve 3x optik yakınlaştırma özelliği ile gelecek.
Serinin üç modeli de teorik olarak 1200 Mbps indirme hızlarına erişmeyi sağlayan Wi-Fi 6+ teknolojisini barındıracak. Aynı zamanda P40 serisinde bulunan tüm telefonların 5G bağlantı seçeneğini desteklemesi bekleniyor. Haberimize konu olan cihazlara ait özellikleri sızıntı ve tahminler ışığında size ilettiğimizi belirtelim. Telefonların kesin özellikleri 26 Mart 2020 günü Paris’te yapılacak olan lansmanda ortaya çıkacak.
Akıllı Telefonlar
Huawei, yeni MateBook X Pro’yu Barselona’da tanıttı!
Huawei, yeni dizüstü bilgisayarı Matebook X Pro’yu Barselona’da gerçekleştirdiği lansmanda tanıttı. Yeni amiral gemisi Ultra FullView, dizüstü bilgisayarda mobil zeka ve bağlanabilirlik teknolojileri efektif şekilde kullanılıyor.
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Huawei, yeni güncellemelerle sunduğu MateBook X Pro’yu da bugün Barselona’da gerçekleştirdiği lansmanla birlikte duyurdu.
Huawei PC ve Tablet Ürün Bölümü Başkanı Wang Yinfeng ürün hakkında yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi: “Ultra ince bir amiral gemisi dizüstü bilgisayarı olan yeni Huawei MateBook X Pro, benzersiz tasarım anlayışını ve mükemmel işçiliğini gözler önüne seriyor. Güç tüketimi, performans ve tüm senaryo bağlantılarındaki atılımlar tüketicilerin her zaman, her yerde üretken kalmalarını sağlıyor. Birinci sınıf estetik, yenilikçi teknoloji ve zeka MateBook X Pro Serisi’nin DNA’sında yer alıyor ve en son tanıttığımız MateBook X Pro bu mirası örneklendiriyor. Şimdiye kadarki en güçlü, portatif, akıllı ve çok amaçlı cihazımızı tüketicilere sunmaktan heyecan duyuyoruz.”
Yeni Ultra FullView teknolojisiyle daha canlı ekran deneyimi!
Huawei MateBook X Pro, yüksek kaliteli bir yaşam sürdüren kullanıcıların yanı sıra profesyonel içerik oluşturucular için de üretildi. Yeni MateBook X Pro, dış cepheye pürüzsüz bir his veren birinci sınıf CNC ile işlenmiş metalik bir gövdeye sahip. MateBook X Pro, Mystic Silver, Space Grey renklerine ek olarak Emerald Green renk seçeneğiyle de geliyor. Huawei’nin en yeni amiral gemisi dizüstü bilgisayarı son derece portatif; sadece 14,6 mm kalınlığında ve 1,33 kg ağırlığında olup, hareketliliğe ve üretkenliğe değer veren her profesyonel için mükemmel bir cihaz.
Lider endüstriyel tasarım özelliklerinden yararlanan Huawei, Ultra FullView ekranı yarattı. Her tarafta ince çerçevelerle Ultra FullView ekran, Huawei MateBook X Pro’da etkileyici bir yüzde 91 ekran / gövde oranı elde ediyor. Huawei, üretkenlik ve içerik oluşturma için çok daha uygun olan geleneksel bir 3: 2 en boy oranını kullanıyor.
Zengin renkler ve 3K çözünürlük, içeriği canlandırmaya yardımcı olarak, her zamankinden daha sürükleyici bir eğlence deneyimi sunuyor. Ayrıca, kullanıcılara cihazlarıyla arayüz oluşturmak için yeni ve daha sezgisel bir yol sağlayan 10 noktalı çoklu dokunma ve parmak hareketleri ekran görüntüsü özelliğini destekliyor.
Yüksek performansla gelen maksimum verimlilik
Hafif ve taşınabilir yeni MateBook X Pro, 10.Nesil Intel Core i7-10510U ve i5-10210U ile ödünsüz bir performans sağlıyor. 2GB GDDR5 üzerinde çalışan NVIDIA GeForce MX250 ile donatılmış olan yeni MateBook X Pro, grafik ve video düzenlemeden oyun ve multimedya içerik tüketimine kadar her senaryoda sorunsuz performans sunuyor.
En yeni amiral gemisi dizüstü bilgisayar, aktif ve pasif modlar arasında dinamik olarak geçiş yapan akıllı bir soğutma sistemi barındırıyor. Ayrıca Shark Fin Fans 2.0 daha yüksek bir hava çıkışı üretmek için daha büyük kanatçıklara da sahip. Yeni MateBook X Pro, aynı zamanda, gerçek zamanlı sistem sıcaklığı izleme sağlayan akıllı bir filtreleme teknolojisine sahip ve dizüstü bilgisayara daha sessiz işlemler sağlayan fan eğrisini de bünyesinde bulunduruyor.
MateBook X Pro, güçlü bir üretkenlik aracı olmanın yanı sıra, kaliteli ses deneyimi sunan dört hoparlöre sahip. Bu güçlü hoparlörlerle mobil eğlencenin tadını çıkarırken aksiyonun da tam ortasında olduğunuzu hissedebiliyorsunuz.
Ayrıca, MateBook X Pro büyük bir 56Wh pil içeriyor. Huawei’nin tescilli güç tasarrufu modlarıyla birlikte kullanıcılar, herhangi bir güç kablosundan bağımsız olarak uzun soluklu bir pil ömrünün tadını çıkarabiliyor.
Bu arada, MateBook X Pro, bir dizi şarj çıkışı ile kullanılabilen 65 W Tip C taşınabilir adaptörle birlikte geliyor. Dizüstü bilgisayarınızı şarj etmek için güç adaptörünü kullanmanın yanı sıra, bazı telefonlar için Huawei SuperCharge’ı da destekliyor.
MateBook X Pro, dünyanın en hızlı Wi-Fi’ını destekleyen dizüstü bilgisayar olma özelliğine de sahip, bu da daha iyi sinyal alımı ve her zamankinden daha istikrarlı bağlantıya olanak tanıyor. En yeni amiral gemisi MateBook’daki Bluetooth 5.0, daha geniş sinyal kapsama alanı ve daha güçlü yayın özellikleriyle daha hızlı veri iletim hızlarına sahip. Bu, yeni dizüstü bilgisayarın daha kararlı sinyallerle daha uzun bir mesafeden bağlanabileceği anlamına geliyor.
Tüm Senaryo Akıllı Bağlantılar: Huawei Share
Çoklu Ekran Uyumu (Multi-screen Collaboration), yalnızca dizüstü bilgisayar ile akıllı telefon arasında dosya aktarımını sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda dizüstü bilgisayar ile akıllı telefon arasında sorunsuz bir iş birliği yapılmasını da sağlıyor. MateBook X Pro, üçlü işleme yeteneği ve MateBook’un temel sistem yeteneklerini geliştirerek, Huawei, Windows ve Android sistemlerinin arasındaki engelleri ortadan kaldırdı ve sorunsuz bir şekilde bağlanmanın tam potansiyelini gerçekleştirdi. Aynı zamanda, klavye, kamera, mikrofon ve fare gibi dizüstü bilgisayar aksesuarları artık akıllı telefonunuzun çevre birimleri olarak kullanılabiliyor ve daha rahat bir kullanıcı deneyimi sağlıyor.
Akıllı cihaz yeniliğinde öncü olan Huawei, en iyi kullanıcı deneyimini sunmak için teknolojik uzmanlığını Huawei MateBook X Pro’ya uyguluyor. Parmak İzi Güç Düğmesi ve gömme kamera gibi sektördeki ilk teknolojiler, kullanışlı ve yepyeni bir deneyim sunuyor.
Huawei, dizüstü bilgisayar pazarına tüm senaryo deneyimlerini sunmaya devam ediyor. Firma, kullanıcı deneyimini daha da artırmak için amiral gemisi ürünlerini karakterize eden işçilik, yenilik ve akıllı teknolojileri PC ürünlerine entegre etmeye devam edecek.
Akıllı Telefonlar
Huawei Mate Xs tanıtıldı: Kirin 990, 5G desteği ve dahası!
Huawei Mate Xs, bugün Barcelona’da yapılan konferansla birlikte resmen tanıtılmış oldu. Yapılan konferansta, Mate Xs’in tasarımı Mate X’in tasarımına sadık kalarak geliştirildiği ifade edildi.
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Huawei, yeni teknolojilerle donattığı Huawei Mate Xs’te geliştirilmiş 5G destekli yeni Kirin 990 yonga setini kullandı. “Falcon Wing”in tasarım dili kullanılan telefonda içe ve dışa katlanabilir yapıda özel bir menteşe sistemi konumlandırıldı.
Huawei CEO’su Richard Yu, yaptığı sunumda “Huawei Mate X, katlanabilir kategoriye attığımız ilk adımımızdı ve endüstri için bir standart oluşturdu. Huawei Mate Xs ise, daha güçlü bağlantı ve entegre kullanıcı deneyimleriyle çıtayı daha da yükseltiyor. Huawei Mate Xs, sınıfının en hızlı 5G akıllı telefonu. Benzeri görülmemiş bir cihazla tekrar buluşmaya hazırlanın” dedi.
Huawei Mate Xs ile yepyeni mekanik menteşe sistemiyle donatıldı
Huawei Mate Xs, yeni mekanik menteşe tasarımı ile etkinleştirilen 8 inç dışa katlanan ekranla gerçek bir FullView deneyimi sunuyor. İlk olarak Huawei Mate X’te yer alan Falcon Wing tasarımı, iki modda kaliteli bir kullanıcı deneyimi sunarken, ekranı güçlendirmek için birbiriyle uyum içinde çalışan 100’den fazla parça bulunduruyor.
Zirkonyum bazlı sıvı metalden üretilen yeni menteşe sistemi, çok daha dayanıklı ve 180 derecelik katlanmayı da kolaylaştırıyor.
Huawei Mate Xs, yenilikçi çift katmanlı polimer yapıya sahip esnek bir ekranla donatıldı. Katlanabilir ekran, optik olarak şeffaf bir yapışkan ile iki katmanlı, havacılık sınıfı polimid yapıştırılarak oluşturulmasını sağlayan öncü bir teknik kullanılarak üretildi. Bu benzersiz malzeme, ekranın keskin görüntü, renk doygunluğu ve parlaklık üretmesini sağlarken, yüksek derecede dayanıklılık sağlıyor.
Katlanmış olan Huawei Mate Xs, 6,6 inç ana ekrana ve 6,38 inç ikincil ekrana sahip güçlü bir çift ekranlı akıllı telefon moduna geçiyor. Açıldığında, rakipsiz iş üretkenliği ve oyun performansı için rakipsiz bir görüntüleme deneyimi sunan 8 inçlik bir tablet haline geliyor.
Huawei Mate Xs, katlanabilir form faktörü için tasarlanmış Uçan Balık Kanatlı Soğutma Sistemi içeriyor. Bu soğutma sistemi, cihazla birlikte katlanmasına ve düzgün, etkili soğutma için tüm yüzey alanını kaplamasına izin veren mikroskobik yarıklara sahip esnek grafenden üretildi.
Özellikle Huawei Mate Xs’in ince form faktörü için tasarlanan 5G anten sistemi, Huawei’nin telekomünikasyon teknolojisindeki uzmanlığını gösteriyor. Uzun bir Ar-Ge sürecinin sonucu olarak tasarımı yapılan anten, Mate Xs’de yüksek hızlı, istikrarlı bağlantı sağlıyor.
5G destekli Kirin 990 ile güçlendirildi!
Kirin 990 5G ile güçlendirilen Huawei Mate Xs, gelişmiş yonga setinin tüm gücünden yararlanıyor. SoC, 2,86GHz çekirdek saatinde çalışan iki süper boyutlu özel Cortex-A76 çekirdeği, iki büyük özel Cortex-A76 çekirdeği ve dört küçük Cortex-A55 çekirdeği içeren sekiz çekirdekli bir CPU içeriyor.
Grafik işleme, Huawei mobil cihazlarındaki en güçlü GPU olan 16 çekirdekli Mali-G76 GPU tarafından gerçekleştirilirken, yapay zeka iş talepleri Da Vinci mimarisi üzerine inşa edilen NPU tarafından destekleniyor.
Kirin 990 5G SoC, daha iyi verimlilik ve daha az ısınma ile aynı anda güçlü performans ve 5G bağlantısı sunmasını sağlayan entegre bir 5G modem içeriyor. Böylece 2G, 3G, 4G ve 5G NSA ve SA’yı destekleyen SoC, tam 5G spektrumunu ve 5G + 4G Çift SIM Kart Bekleme modunu destekleyerek dünyanın her yerindeki her şebekede çalışma garantisi veriyor.
Huawei’nin sınıfının en iyisi kamera sistemlerini seçme mirasına devam eden Mate Xs, gerçek bir amiral gemisi kamera sistemi ile donatıldı. Kenar çubuğu boyunca dikey bir diziye yerleştirilen SuperSensing Leica Quad Kamera sistemi, 40MP ana kamera (geniş açılı, f / 1.8), 16MP ultra geniş açılı kamera (f / 2.2), 8MP telefoto kamera (f / 2.4 , OIS) ve 3D Derinlik Algılama Kamerası içeriyor. Kamera sistemi, süper sabit çekimler ve 30X’e kadar hibrit zoom için OIS ve AI Görüntü Sabitleme kombinasyonunu destekliyor. Yeni kamera seti, düşük ışıklı ortamlarda inanılmaz fotoğraflar çekmek için 204800’e kadar ISO desteği sunuyor.
HUAWEI Mate Xs, selfie kategorisinde devrim yaratarak, kullanıcıların geleneksel olarak yalnızca cihazın arkasından çekilen görüntülerde fayda sağlayacak olan dörtlü kamera sisteminden, tam olarak faydalanmasını sağlıyor. Bununla birlikte, HUAWEI Mate Xs tersine çevirerek, tüketiciler ikincil ekranı selfie çekimleri için kullanabilecekler.
Çoklu görev modu tekrar keşfedildi!
Mate Xs, kenar çubuğundaki bir düğmeyle isteğe bağlı olarak açılabilen fiziksel bir kilit ile sabitlenen kat yeri sayesinde çok daha büyük bir dijital tuval haline dönüşüyor. Bu, kullanıcıların deneyimi kendi ihtiyaçlarına göre özelleştirmeleri için daha fazla alan sunuyor.
Katlanabilir telefon, iki uygulamanın yan yana görüntülenmesini ve birbiriyle etkileşim kurmasını sağlayan Çoklu Pencere özelliğini destekliyor. Metin, resim ve belgeler, içeriği bir uygulamadan diğerine sürükleyip bırakmak kadar kolay bir şekilde aktarılıyor.
Ekranın altında bulunan bir dock, kullanıcılara hızlı başlatma için uygulamalar atamalarını sağlayan bir alan yaratıyor. İki uygulama aynı anda açık olduğunda, kullanıcılar Yüzen Pencere özelliğini kullanarak üçüncü bir uygulamayı başlatabiliyor; bu uygulama, mevcut uygulamalardan çıkmadan kısa mesajlara yanıt vermek gibi küçük görevlerin üstesinden gelmek için kullanılabiliyor.
HUAWEI Mate Xs, Android Açık Kaynak Projesi tabanlı bir işletim sistemi olan EMUI 10.0.1 ile çalışıyor. Gelişmiş performansı yalnızca gelişmiş güvenlikle birleştirmekle kalmıyor, aynı zamanda Huawei’nin temelindeki dağıtık teknolojisiyle geliştirilen Çok Ekranlı İş birliği özelliğini de destekliyor. Bu özellik Windows ve Android cihazlar arasındaki sınırları ortadan kaldırıyor. Bu devrim niteliğindeki çoklu cihaz özelliğiyle, kullanıcılar, Mate Xs ve MateBook arasında kolayca dosya transferi yapabiliyor ve iki sistemi tek bir ekrandan kontrol edebiliyor.
AppGallery ile piyasaya sürülecek!
Mate Xs, firmanın resmi uygulama dağıtım platformu olan yenilenmiş AppGallery ile piyasaya sürülen ilk cihazlardan biri oluyor.
AppGallery, markanın cihazlarını sunduğu benzersiz yeteneklere (HiAI ve benzersiz bağlantı, medya, sistem ve güvenlik yetenekleri gibi) ve kullanıcıların sevdiği uygulamaları içeren kaliteli küresel uygulamaları kapsıyor.
Akıllı Telefonlar
Sony Xperia 1 II, Zeiss işbirliğiyle tanıtıldı!
Akıllı telefon operasyonlarında küçülmeye giden Sony, daha önce MWC 2020 için planladığı yeni cihaz duyurusunu gerçekleştirdi. Markanın yeni amiral gemisi telefonu Sony Xperia 1 II; 4K çözünürlüklü ekranı, 5G desteği ve Zeiss imzalı kamerasıyla dikkat çekiyor.
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Amiral gemisi özelliklere sahip Sony Xperia 1 II duyuruldu!
Online bir etkinlik ile tanıtılan telefonun tam adı, marka tarafından Sony Xperia One Mark Two olarak telaffuz ediliyor. Cihazın bu ilginç isimlendirmesinin altında yatan sebep ise kamera yeteneklerinin ön plana çıkarılması şeklinde açıklandı. Tek parça metal bir gövdeye sahip olan Sony Xperia 1 II, ince ekran çerçeveleriyle ve cam arka yüzeyiyle dikkat çekiyor.
6.5 inç boyutunda 4K HDR OLED ekrana sahip olan Xperia 1 II, 21:9’luk ekran oranıyla uzun bir görünümü ortaya koyuyor. Telefonun ekranında bulunan Motion Blur teknolojisi ise kare gecikmesini yazılımsal olarak dengeleyerek 90 Hz yenileme hızını iyileştiriyor. Gücünü Qualcomm Snapdragon 865 işlemciden alan Sony Xperia 1 II, 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına yer veriyor.
Telefonun kamera tarafı ise etkileyici detaylarla öne çıkıyor. Her biri 12 megapiksel çözünürlüklü üçlü arka kameraya sahip olan Xperia 1 II’nin Exmor sensörlü ana kamerasında f/1.7 diyafram açıklığı bulunuyor. Telefoto ve ultra geniş açı sensörlerinin yanı sıra ToF derinlik sensörü ve çift OIS de bu paketi destekliyor. Ayrıca ön kamera ise 8 megapiksel çözünürlüğünde ve 5 yönlü EIS unutulmamış.
Sony, kameranın gelişim sürecinde optik üreticisi Zeiss ile özel bir çalışma gerçekleştirdiğini belirtiyor. Telefonun optik kalibrasyonunu Alman firma gerçekleştirirken, daha çok profesyonel kameralarda görülen Zeiss T* ultraviyole kaplama da arka kamerada dikkat çekiyor. Video çekim tarafında ise beklentilerin aksine maksimum çözünürlük 4K/60 FPS değerinde tutulmuş. Samsung Galaxy S20 ve Xiaomi Mi 10 gibi aynı işlemciyi kullanan telefonların 8K/30 FPS video kaydına izin verdiğini belirtelim.
4.000 mAh batarya kapasitesine sahip olan Sony Xperia 1 II, hızlı şarj desteği sayesinde kısa süre içerisinde şarj oluyor. IP65/IP68 sertifikası, fiziksel parmak izi okuyucu (yan yüzeyde), microSD kart desteği, 3.5 mm kulaklık girişi ve 360 Reality Audio ses desteği de telefonun öne çıkan özellikleri arasında yer alıyor.
Android 10 işletim sistemine sahip olan telefon, Avrupa’da 1.200 Euro’luk satış fiyatıyla bahar aylarında raflarda olacak.