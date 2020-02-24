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Tablet/Notebook/Laptop

Huawei, 5G destekli MatePad Pro’yu tanıttı

Huawei MatePad Pro 5G modelini, Barselona’da yapılan lansman ile duyurdu. Huawei sade bir tasarım anlayışıyla ürettiği modelde teknolojik donanıma daha fazla ağırlık vermiş.

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Huawei MatePad Pro 5G teknik donanım ve tasarım öğeleri neler?

Huawei MatePad Pro 5G, 10,8 inç 16:10 ekranı çevreleyen 4.9mm’lik çerçevelerle nispeten başarılı bir ekran gövde oranına sahip olduğunu söyleyebiliriz. Şirketin açıkladığı verilere göre ekran gövde oranı %90; yani neredeyse günümüz akıllı telefonları gibi bir ekran gövde oranıyla üretilmiş olması cihaza şık bir görüntü katmış. Huawei bu cihazın çerçevelerinde kıvrımlı magnezyum alaşımlı bir malzeme kullanarak elde tutuş hissinin daha yumuşak ve rahat olmasını sağlarken; aynı zamanda cihazın hafif kalabilmesini de sağlamış. Antenler ise orta çerçeveye ve arka panele yerleştirilmiş.

7 nm’lik işlem sürecine tabi tutulan Kirin 990 amiral gemisi işlemcisiyle satışa sunulacak olan model aynı zamanda 5G desteğine de sahip olacak. EMUI 10 kullanan cihaz, çoklu pencere, çoklu ekran ve Huawei APP Çarpanı, Huawei M-Pencil’i ve Akıllı Manyetik Klavyeyi de destekliyor. Ayrıca, Huawei MatePad Pro 5G dünyanın kablosuz şarjı ve ters kablosuz şarjı destekleyen ilk tableti olma özelliğine de sahip.

Yazılımsal olarak desteklenen bir diğer özellik ise eğer Huawei ekosisteminde Huawei marka bir akıllı telefon veya dizüstü bilgisayar gibi başka cihazlar da kullanıyorsanız bu cihazlarınızla çevresel paylaşımda bulunabileceksiniz. Örneğin cep telefonunuza gelen bir çağrıyı veya mesajı tabletinizden cevaplayıp; dizüstü bilgisayarınıza tabletinizden dosya aktarımı yapabileceksiniz. Ya da telefonunuzdaki bir müziği tabletinizden dinleyebileceksiniz.

Huawei MatePad Pro 5G

Huawei M-Pencil desteği

Bu cihazda bulunan Huawei M-Pencil desteği ile sanki bir kalem kullanıyormuşçasına cihazda istediğiniz gibi yazı yazıp; çizim yapabileceksiniz. Huawei M-Pencil’ı Huawei MatePad Pro’nun üzerine yerleştirdiğiniz zaman da cihazlar, bluetooth eşleştirmesini otomatik olarak gerçekleştirerek; manyetik şarjı da otomatik olarak başlatıyor.

Huawei M-Pencil

Ekran özellikleri neler?

Huawei MatePad Pro 5G, 280 ppi piksel yoğunluğunda 2K QHD (2560 × 1600) çözünürlüğe sahip IPS LCD panel ile birlikte geliyor. Bu ekran 540 nit parlaklık ve 1500: 1 kontrast oranına sahip. Ayrıca cihaz orman yeşili, turuncu, inci beyazı ve gece mavisi olmak üzere 4 farklı renk ile satışa sunulacak. Firma ayrıca orman yeşili ve turuncu cihazların arkasındaki deri kaplamayı vegan deriden üreterek çevre dostu bir adım atmış. İnci beyazı ve gece grisi renkleri ise fiberglas kaplama ile tüketiciye sunuluyor.

Huawei MatePad Pro 5G ekran

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Motosikletler ve teknoloji ile ilgili yenilikleri yakından takip etmeyi seven; aynı zamanda metal müzik tutkunu Hardware Plus yazarı

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Akıllı Telefonlar

Galaxy Fold 2 ekran altı kamera ile geliyor!

18 Şubat 2020

Yazan:

samsung galaxy fold

Katlanabilir dokunmatik telefon teknolojisini oldukça ciddiye alan Samsung, Galaxy Fold 2 için geliştirmelere şimdiden başladı. Firmanın daha önce denenmeyeni deneyerek kamerayı ekranın altına yerleştireceği iddia ediliyor.

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Ekran kasa oranı artıyor

Günümüz telefonları, teknolojik olarak oldukça kuvvetli olsa da tasarım olarak üreticilerin tam istediklerini karşılayamamakta. Özellikle ekran kasa oranlarını arttırmak isteyen üreticiler ön kamerayı tam olarak ne yapacaklarını çözebilmiş değiller. Bu konuda fazlaca deneme yapan üreticilerden olan Samsung bir yenilik ile daha karşımıza çıkıyor. Çentik teknolojisine çok bulaşmak istemeyen ve ekrana gömülü kamera ile ekran kasa oranını arttıran Samsung, ekrana gömülü kamera ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Katlanabilir dokunmatik ekran teknolojisine oldukça önem veren firma geçtiğimiz günlerde Galaxy Z Flip‘i bizlere sundu. Daha önce de Galaxy Fold ile kendini gösteren Samsung anlaşılan bu teknolojiden vazgeçmeyecek. Zira son gelişmeler ile çıkacağına kesin gözüyle bakılan Galaxy Fold 2‘de ekran kasa oranını arttırmak ve ön panelin bütünlüğünü sağlamak adına ön kamerayı ekranın içine gömecek.

Samsung Fold

Ultra ince cam kullanacağı düşünülen cihazın 7.7 inçlik ekrana sahip olacağı ve çentik olmadan hayatını devam ettireceği iki farklı kaynaktan iddia edildi. Bu kaynaklardan ilki olan Aju Daily, Samsung cephesinin ekranda yer alan şeffaf bölümde yer alacağını aktarırken. Samsung ile yaptığı iş birliğiyle bilinen DSCC‘nin CEO’su Ross Young ise ultra ince cam üretimi için Vietnam’da kapasite artırımı yaptırdıkları ve üretilecek camlarda kamera için bir delik yer almadığını Twitter üzerinden paylaştı. Ancak bu paylaşımına rağmen hala “belki” netliğinde cümleler kurması, bu iddiaların gerçek olup olmadığını netleştiremedi. Tüm bu gelişmelerin ışığında Samsung, katlanabilir cihazlara oldukça önem verdiğini bir kez daha göstermiş gibi gözüküyor. Galaxy Fold 2 2020 yılının üçüncü çeyreğinde çıkacak gibi gözüküyor. Fiyat olarak da Galaxy Fold ile benzer fiyatta olması beklenmekte. Eğer gerçekleşirse gerçekten önemli bir atılım olacak ekran altı kamera sistemini bizler de merakla beklemekteyiz.

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Haber

Tesla Cybertruck, dizüstü bilgisayarlara ilham veriyor

6 Aralık 2019

Yazan:

cybertruck

Tesla Cybertruck, geçtiğimiz günlerde şirket CEO’su Elon Musk tarafından tanıtılmış ve sıra dışı tasarımıyla dikkatleri epeyce üzerine çekmişti. Bu farklı tasarım, dizüstü bilgisayarlara da ilham kaynağı olacağa benziyor.

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CEO Elon Musk ve şirketin en yeni elektrikli arazi aracı Cybertruck, güçlü dizüstü oyun bilgisayarlarıyla tanınan Razer‘a ilham vermiş gözüküyor. Aracın tasarımından fazlasıyla etkilenen Razer CEO’su Min-Liang Tan, twitter üzerinden yaptığı açıklamayla Cybertruck temalı bir dizüstü bilgisayar fikri olduğunu belirtti. Hızını alamayan Tan, “Yeni bir laptop tasarımı arıyorsanız, CyberBlade burada” imalı bir tweet atarak Musk‘a seslendi. 

Konsept tasarım: CyberBlade

Konseptin tasarımı, keskin ve köşeli hatları, soğuk gümüş rengi ve önünde ince bir LED aydınlatmasıyla adeta Cybertruck‘a benzer referanslar sunuyor.cyberblade

Fakat ortaya atılan bu fikir ve tasarım, bir çok sosyal medya platformu ve kullanıcının dikkatlerini çekerek desteklerini almasına neden oldu. Razer CEO’su ayrıca Musk’a twitter üzerinden oyun dizüstü bilgisayarının rengiyle özelleştirilmiş bir Cybertruck’a sahip olma isteğinden de bahsetti. Fakat Musk, Tan‘ın tweetlerine henüz cevap vermedi.

Tesla araçların, otomobil pazarında eğlence odaklı özelliklere sahip tek marka olmasından ötürü böyle bir paylaşımın yapıldığı tahmin ediliyor.

Sıra dışı tasarım: Tesla Cybertruck

cybertruck

cybertruck

Başlangıç fiyatı ABD için 39 bin 900 dolar olarak açıklanan araç, tanıtımının üzerinden bir hafta bile geçmeden 200 bin ön sipariş almayı başardı. Aracın en gelişmiş versiyonu, 0-100 km/h hıza 2.9 saniyede ulaşabilirken, bu haliyle piyasadaki bir çok yüksek performanslı otomobili geride bırakmayı başarıyor. Ayrıca aracın tüm versiyonları 3,500 kilo taşıma ve 14 bin kilo çekme kapasitesine sahip. Cybertruck ile ilgili bilgileri, buradaki yazımıza göz atarak daha da detaylı olarak inceleyebilirsiniz.

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Tablet/Notebook/Laptop

Huawei MatePad Pro resmen tanıtıldı!

25 Kasım 2019

Yazan:

Huawei MatePad Pro

Huawei MatePad Pro tableti düzenlenen bir etkinlikle tanıtıldı. Cihaz akıllı telefonlarda sık sık görmeye başladığımız delikli ekran tasarımıyla geliyor.

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Huawei MatePad Pro özellikleri

Çinli teknoloji devi Huawei‘nin yeni nesil üst seviye tableti MatePad Pro; 10.8 inç boyutunda, 2560 x 1600 piksel çözünürlüğünde (16:10 görüntü formatı) AMOLED bir ekrana sahip. İnceltilmiş çerçeveleri sayesinde 90% ekran-kasa oranının yakalandığı cihazın ekrandaki deliğe gizlenmiş olan ön kamerası ise 8 MP çözünürlüğünde.

Wi-Fi ve LTE versiyonları olan MatePad Pro’da en güçlü Kirin işlemcisi olan Kirin 990‘a yer verilmiş. Tablet 6/8 GB RAM ve 128/256 GB dahili hafıza opsiyonlarıyla satışa çıkacak. 460 gram ağırlığında ve 159 x 245 x 7.2 mm ebatlarında olan cihazın arka kamerasının çözünürlüğü ise 13 MP.

Huawei MatePad Pro

Tablet kutusundan Android 10 işletim sistemi ve EMUI 10 arayüzüyle çıkacak. Ayrıca MatePad Pro‘da çoklu ekranda Huawei akıllı telefonlarına bağlanma ve dizüstü bilgisayar moduyla tableti geleneksel bilgisayar arayüzüyle kullanma gibi ek özellikler de kullanıcılara sunulacak.

7,250 mAh büyüklüğündeki bir pile sahip olan cihaz; 40W Huawei SuperCharge, 15W kablosuz şarj ve 7.5W ters kablosuz şarj desteğiyle geliyor. Siyah, beyaz, yeşil ve turuncu renklerine sahip olan tablet, M-Pen dokunmatik kalemiyle beraber satılacak.

Huawei MatePad Pro

MatePad Pro’nun satış fiyatı ise donanımına göre değişiklik gösteriyor; 6/128 GB Wi-Fi ($470), 6/128 GB LTE ($540) ve 8/256 GB LTE ($640).

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