Tablet/Notebook/Laptop
Huawei, 5G destekli MatePad Pro’yu tanıttı
Huawei MatePad Pro 5G modelini, Barselona’da yapılan lansman ile duyurdu. Huawei sade bir tasarım anlayışıyla ürettiği modelde teknolojik donanıma daha fazla ağırlık vermiş.
İlginizi çekebilir: Huawei P40 serisi, Wi-Fi 6+ ile gelecek!
Huawei MatePad Pro 5G teknik donanım ve tasarım öğeleri neler?
Huawei MatePad Pro 5G, 10,8 inç 16:10 ekranı çevreleyen 4.9mm’lik çerçevelerle nispeten başarılı bir ekran gövde oranına sahip olduğunu söyleyebiliriz. Şirketin açıkladığı verilere göre ekran gövde oranı %90; yani neredeyse günümüz akıllı telefonları gibi bir ekran gövde oranıyla üretilmiş olması cihaza şık bir görüntü katmış. Huawei bu cihazın çerçevelerinde kıvrımlı magnezyum alaşımlı bir malzeme kullanarak elde tutuş hissinin daha yumuşak ve rahat olmasını sağlarken; aynı zamanda cihazın hafif kalabilmesini de sağlamış. Antenler ise orta çerçeveye ve arka panele yerleştirilmiş.
7 nm’lik işlem sürecine tabi tutulan Kirin 990 amiral gemisi işlemcisiyle satışa sunulacak olan model aynı zamanda 5G desteğine de sahip olacak. EMUI 10 kullanan cihaz, çoklu pencere, çoklu ekran ve Huawei APP Çarpanı, Huawei M-Pencil’i ve Akıllı Manyetik Klavyeyi de destekliyor. Ayrıca, Huawei MatePad Pro 5G dünyanın kablosuz şarjı ve ters kablosuz şarjı destekleyen ilk tableti olma özelliğine de sahip.
Yazılımsal olarak desteklenen bir diğer özellik ise eğer Huawei ekosisteminde Huawei marka bir akıllı telefon veya dizüstü bilgisayar gibi başka cihazlar da kullanıyorsanız bu cihazlarınızla çevresel paylaşımda bulunabileceksiniz. Örneğin cep telefonunuza gelen bir çağrıyı veya mesajı tabletinizden cevaplayıp; dizüstü bilgisayarınıza tabletinizden dosya aktarımı yapabileceksiniz. Ya da telefonunuzdaki bir müziği tabletinizden dinleyebileceksiniz.
Huawei M-Pencil desteği
Bu cihazda bulunan Huawei M-Pencil desteği ile sanki bir kalem kullanıyormuşçasına cihazda istediğiniz gibi yazı yazıp; çizim yapabileceksiniz. Huawei M-Pencil’ı Huawei MatePad Pro’nun üzerine yerleştirdiğiniz zaman da cihazlar, bluetooth eşleştirmesini otomatik olarak gerçekleştirerek; manyetik şarjı da otomatik olarak başlatıyor.
Ekran özellikleri neler?
Huawei MatePad Pro 5G, 280 ppi piksel yoğunluğunda 2K QHD (2560 × 1600) çözünürlüğe sahip IPS LCD panel ile birlikte geliyor. Bu ekran 540 nit parlaklık ve 1500: 1 kontrast oranına sahip. Ayrıca cihaz orman yeşili, turuncu, inci beyazı ve gece mavisi olmak üzere 4 farklı renk ile satışa sunulacak. Firma ayrıca orman yeşili ve turuncu cihazların arkasındaki deri kaplamayı vegan deriden üreterek çevre dostu bir adım atmış. İnci beyazı ve gece grisi renkleri ise fiberglas kaplama ile tüketiciye sunuluyor.
Akıllı Telefonlar
Galaxy Fold 2 ekran altı kamera ile geliyor!
Katlanabilir dokunmatik telefon teknolojisini oldukça ciddiye alan Samsung, Galaxy Fold 2 için geliştirmelere şimdiden başladı. Firmanın daha önce denenmeyeni deneyerek kamerayı ekranın altına yerleştireceği iddia ediliyor.
İlginizi çekebilir; Samsung Galaxy Fold güvenlik güncellemesi aldı
Ekran kasa oranı artıyor
Günümüz telefonları, teknolojik olarak oldukça kuvvetli olsa da tasarım olarak üreticilerin tam istediklerini karşılayamamakta. Özellikle ekran kasa oranlarını arttırmak isteyen üreticiler ön kamerayı tam olarak ne yapacaklarını çözebilmiş değiller. Bu konuda fazlaca deneme yapan üreticilerden olan Samsung bir yenilik ile daha karşımıza çıkıyor. Çentik teknolojisine çok bulaşmak istemeyen ve ekrana gömülü kamera ile ekran kasa oranını arttıran Samsung, ekrana gömülü kamera ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Katlanabilir dokunmatik ekran teknolojisine oldukça önem veren firma geçtiğimiz günlerde Galaxy Z Flip‘i bizlere sundu. Daha önce de Galaxy Fold ile kendini gösteren Samsung anlaşılan bu teknolojiden vazgeçmeyecek. Zira son gelişmeler ile çıkacağına kesin gözüyle bakılan Galaxy Fold 2‘de ekran kasa oranını arttırmak ve ön panelin bütünlüğünü sağlamak adına ön kamerayı ekranın içine gömecek.
Ultra ince cam kullanacağı düşünülen cihazın 7.7 inçlik ekrana sahip olacağı ve çentik olmadan hayatını devam ettireceği iki farklı kaynaktan iddia edildi. Bu kaynaklardan ilki olan Aju Daily, Samsung cephesinin ekranda yer alan şeffaf bölümde yer alacağını aktarırken. Samsung ile yaptığı iş birliğiyle bilinen DSCC‘nin CEO’su Ross Young ise ultra ince cam üretimi için Vietnam’da kapasite artırımı yaptırdıkları ve üretilecek camlarda kamera için bir delik yer almadığını Twitter üzerinden paylaştı. Ancak bu paylaşımına rağmen hala “belki” netliğinde cümleler kurması, bu iddiaların gerçek olup olmadığını netleştiremedi. Tüm bu gelişmelerin ışığında Samsung, katlanabilir cihazlara oldukça önem verdiğini bir kez daha göstermiş gibi gözüküyor. Galaxy Fold 2 2020 yılının üçüncü çeyreğinde çıkacak gibi gözüküyor. Fiyat olarak da Galaxy Fold ile benzer fiyatta olması beklenmekte. Eğer gerçekleşirse gerçekten önemli bir atılım olacak ekran altı kamera sistemini bizler de merakla beklemekteyiz.
Haber
Tesla Cybertruck, dizüstü bilgisayarlara ilham veriyor
Tesla Cybertruck, geçtiğimiz günlerde şirket CEO’su Elon Musk tarafından tanıtılmış ve sıra dışı tasarımıyla dikkatleri epeyce üzerine çekmişti. Bu farklı tasarım, dizüstü bilgisayarlara da ilham kaynağı olacağa benziyor.
İlginizi çekebilir: Çift ekranlı dizüstü bilgisayar! | Asus Vivobook S14
Tesla araçların, otomobil pazarında eğlence odaklı özelliklere sahip tek marka olmasından ötürü böyle bir paylaşımın yapıldığı tahmin ediliyor.
Sıra dışı tasarım: Tesla Cybertruck
Başlangıç fiyatı ABD için 39 bin 900 dolar olarak açıklanan araç, tanıtımının üzerinden bir hafta bile geçmeden 200 bin ön sipariş almayı başardı. Aracın en gelişmiş versiyonu, 0-100 km/h hıza 2.9 saniyede ulaşabilirken, bu haliyle piyasadaki bir çok yüksek performanslı otomobili geride bırakmayı başarıyor. Ayrıca aracın tüm versiyonları 3,500 kilo taşıma ve 14 bin kilo çekme kapasitesine sahip. Cybertruck ile ilgili bilgileri, buradaki yazımıza göz atarak daha da detaylı olarak inceleyebilirsiniz.
Tablet/Notebook/Laptop
Huawei MatePad Pro resmen tanıtıldı!
Huawei MatePad Pro tableti düzenlenen bir etkinlikle tanıtıldı. Cihaz akıllı telefonlarda sık sık görmeye başladığımız delikli ekran tasarımıyla geliyor.
İlginizi çekebilir: Mi 9T, Kasım ayı güncellemesiyle batarya performansı iyileşti!
Huawei MatePad Pro özellikleri
Çinli teknoloji devi Huawei‘nin yeni nesil üst seviye tableti MatePad Pro; 10.8 inç boyutunda, 2560 x 1600 piksel çözünürlüğünde (16:10 görüntü formatı) AMOLED bir ekrana sahip. İnceltilmiş çerçeveleri sayesinde 90% ekran-kasa oranının yakalandığı cihazın ekrandaki deliğe gizlenmiş olan ön kamerası ise 8 MP çözünürlüğünde.
Wi-Fi ve LTE versiyonları olan MatePad Pro’da en güçlü Kirin işlemcisi olan Kirin 990‘a yer verilmiş. Tablet 6/8 GB RAM ve 128/256 GB dahili hafıza opsiyonlarıyla satışa çıkacak. 460 gram ağırlığında ve 159 x 245 x 7.2 mm ebatlarında olan cihazın arka kamerasının çözünürlüğü ise 13 MP.
Tablet kutusundan Android 10 işletim sistemi ve EMUI 10 arayüzüyle çıkacak. Ayrıca MatePad Pro‘da çoklu ekranda Huawei akıllı telefonlarına bağlanma ve dizüstü bilgisayar moduyla tableti geleneksel bilgisayar arayüzüyle kullanma gibi ek özellikler de kullanıcılara sunulacak.
7,250 mAh büyüklüğündeki bir pile sahip olan cihaz; 40W Huawei SuperCharge, 15W kablosuz şarj ve 7.5W ters kablosuz şarj desteğiyle geliyor. Siyah, beyaz, yeşil ve turuncu renklerine sahip olan tablet, M-Pen dokunmatik kalemiyle beraber satılacak.
MatePad Pro’nun satış fiyatı ise donanımına göre değişiklik gösteriyor; 6/128 GB Wi-Fi ($470), 6/128 GB LTE ($540) ve 8/256 GB LTE ($640).