Huawei, 5G destekli MatePad Pro’yu tanıttı

Huawei MatePad Pro 5G modelini, Barselona’da yapılan lansman ile duyurdu. Huawei sade bir tasarım anlayışıyla ürettiği modelde teknolojik donanıma daha fazla ağırlık vermiş.

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Huawei MatePad Pro 5G teknik donanım ve tasarım öğeleri neler?

Huawei MatePad Pro 5G, 10,8 inç 16:10 ekranı çevreleyen 4.9mm’lik çerçevelerle nispeten başarılı bir ekran gövde oranına sahip olduğunu söyleyebiliriz. Şirketin açıkladığı verilere göre ekran gövde oranı %90; yani neredeyse günümüz akıllı telefonları gibi bir ekran gövde oranıyla üretilmiş olması cihaza şık bir görüntü katmış. Huawei bu cihazın çerçevelerinde kıvrımlı magnezyum alaşımlı bir malzeme kullanarak elde tutuş hissinin daha yumuşak ve rahat olmasını sağlarken; aynı zamanda cihazın hafif kalabilmesini de sağlamış. Antenler ise orta çerçeveye ve arka panele yerleştirilmiş.

7 nm’lik işlem sürecine tabi tutulan Kirin 990 amiral gemisi işlemcisiyle satışa sunulacak olan model aynı zamanda 5G desteğine de sahip olacak. EMUI 10 kullanan cihaz, çoklu pencere, çoklu ekran ve Huawei APP Çarpanı, Huawei M-Pencil’i ve Akıllı Manyetik Klavyeyi de destekliyor. Ayrıca, Huawei MatePad Pro 5G dünyanın kablosuz şarjı ve ters kablosuz şarjı destekleyen ilk tableti olma özelliğine de sahip.

Yazılımsal olarak desteklenen bir diğer özellik ise eğer Huawei ekosisteminde Huawei marka bir akıllı telefon veya dizüstü bilgisayar gibi başka cihazlar da kullanıyorsanız bu cihazlarınızla çevresel paylaşımda bulunabileceksiniz. Örneğin cep telefonunuza gelen bir çağrıyı veya mesajı tabletinizden cevaplayıp; dizüstü bilgisayarınıza tabletinizden dosya aktarımı yapabileceksiniz. Ya da telefonunuzdaki bir müziği tabletinizden dinleyebileceksiniz.

Huawei M-Pencil desteği

Bu cihazda bulunan Huawei M-Pencil desteği ile sanki bir kalem kullanıyormuşçasına cihazda istediğiniz gibi yazı yazıp; çizim yapabileceksiniz. Huawei M-Pencil’ı Huawei MatePad Pro’nun üzerine yerleştirdiğiniz zaman da cihazlar, bluetooth eşleştirmesini otomatik olarak gerçekleştirerek; manyetik şarjı da otomatik olarak başlatıyor.

Ekran özellikleri neler?

Huawei MatePad Pro 5G, 280 ppi piksel yoğunluğunda 2K QHD (2560 × 1600) çözünürlüğe sahip IPS LCD panel ile birlikte geliyor. Bu ekran 540 nit parlaklık ve 1500: 1 kontrast oranına sahip. Ayrıca cihaz orman yeşili, turuncu, inci beyazı ve gece mavisi olmak üzere 4 farklı renk ile satışa sunulacak. Firma ayrıca orman yeşili ve turuncu cihazların arkasındaki deri kaplamayı vegan deriden üreterek çevre dostu bir adım atmış. İnci beyazı ve gece grisi renkleri ise fiberglas kaplama ile tüketiciye sunuluyor.