Huawei telefonları eskisi kadar popüler olmasa da şirket hala pes etmiyor ve piyasaya yeni telefonlar sürmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde marka, Çin’de üç adet iyi görünümlü akıllı telefon içeren P60 serisini tanıttı. Daha sonra şirket orta sınıf Enjoy 60X‘i de tanıttı. Şimdi, Çinli markanın yaşlanan Huawei P40 Pro’ya çok benzeyen yeni bir telefon üzerinde çalıştığı söylentileri yaygınlaşıyor.

İçindekiler Huawei P40 Pro estetiği geri dönebilir

Huawei P40 Pro estetiği geri dönebilir

Çinli bir duyumcuya göre Huawei, P40 Pro’ya benzer bir kamera modülüne sahip yeni bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor. Hatırlatmak gerekirse, Huawei P40 Pro, markanın ABD ticaret yasağından sonra piyasaya çıkan ilk amiral gemilerinden biri. Dikkat çekici bir tasarıma ve kamera kurulumuna sahipti ancak 5G bağlantısı ve Google uygulamalarından yoksundu.

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Paylaşılan görseller, P40 Pro’da gördüğümüz aynı minimalist tasarıma sahip yaklaşan akıllı telefonu gösteriyor. Kavisli ekranı ve dalga şeklindeki alüminyum çerçeveyi anında görebiliyorsunuz. Bununla birlikte, ekranda hap şeklinde bir kesik bulunan 2020 amiral gemisinin aksine, isimsiz Huawei telefonunun üst ortasında bir delik bulunuyor.

Arka panelde kenarları yuvarlatılmış dikdörtgen bir çıkıntı var. Bununla birlikte, kamera düzenlemesi, dikey bir organizasyon ve periskop telefoto zoom ile Huawei P40 Pro’nun tasarımını kopyalıyor. Özellikle, kamera sistemi yalnızca üç lens kullanıyor ve çıkıntının sağ tarafında LED flaşın yanı sıra XMAGE ve diğer işlevler için etiketler yer alıyor. Şu anda akıllı telefonun teknik özellikleri ve pazarlama adı bilinmiyor. Önümüzdeki günlerde daha fazla ayrıntı çıkacak ve sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Takipte kalın.