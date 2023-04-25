Birkaç gün önce Honor, Çin’de Honor x50i adlı en son akıllı telefonunu duyurdu. Çinli şirket akıllı telefonunu bugün itibariyle satışa sundu. Akıllı telefon iki farklı varyasyon ile satışa çıktı:

8 GB RAM + 256 GB dahili depolama: 1399 yuan (203 dolar)

12 GB RAM + 256 GB dahili depolama: 1699 yuan (245 dolar)

Telefon 6.73 inç büyüklüğünde bir ekran ile birlikte geliyor. Bu ekran 2388×1080 piksel çözünürlüğe sahip. Tüm bunların haricinde akıllı telefonun 90hz ekran yenileme hızı desteği bulunuyor. Ekran paneli tarafında ise IPS LCD bir panel kullanılmış.

Honor x50i kaputun altında MediaTek Dimensity 6020 yonga seti ile birlikte geliyor. Bu 5G destekli yonga setine 12 GB’a kadar LPDDR4X RAM ve 256 GB’a kadar UFS 2.2 dahili depolama eşlik ediyor. Bunların haricinde akıllı telefonda 7 GB’a kadar sanal RAM bulunuyor. MediaTek Dimensity 6020 yonga seti gücünü 35W kablolu hızlı şarj desteğine sahip 4500 mAh büyüklüğünde bir bataryadan alıyor.

Akıllı telefon ikili bir arka kamera kurulumu ile birlikte geliyor. Bu arka kamera kurulumunda bizleri 100 MP çözünürlüğünde bir ana kamera karşılıyor. 100 MP çözünürlüğündeki ana kameraya 2 MP çözünürlükte bir derinlik sensörü eşlik ediyor. Honor x50i, ön tarafta selfieler ve görüntülü aramalar için 8 MP çözünürlüğünde bir ön kameraya da sahip.

Honor Huawei’den ayrıldığından beri akıllı telefon pazarındaki ataklarına devam ediyor. Bakalım Vivo, Oppo, Xiaomi, Samsung gibi akıllı telefon üreticileri Honor’un bu hamlesine nasıl cevap verecek.