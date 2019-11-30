Akıllı Telefonlar
Huawei P40 Pro tam 8 kamera ile gelebilir!
Yeni yıl yaklaşırken, akıllı telefon üreticilerinin yeni amiral gemisi modelleri ile ilgili ilk detaylar da gelmeye başladı. Huawei P40 Pro, aktarılan son sızıntılara göre kamera alanında çıtayı bir hayli yukarı taşıyabilir!
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Huawei P40 Pro ile ilgili ilk detaylar: Toplam 8 kamera ve 100x dijital zoom!
Huawei’nin yeni amiral gemisi modellerinden P40 ve P40 Pro’nun geliştirme çalışmaları büyük bir titizlikle devam ediyor. Markaya yakın kaynaklardan aktarılan teknik detaylar ise önemli veriler ortaya koyuyor. Huawei P40 Pro, Samsung’un ürettiği delikli bir OLED ekran kullanacak. Kenar kıvrımlarından kavislendirildiği belirtilen ekran, raporlara göre 2K çözünürlük ve 90Hz yenileme hızına sahip olacak.
Gücünü 5G destekli HiSilicon Kirin 990 işlemciden alacak olan Huawei P40 Pro, asıl atılımı kamera tarafında yapacak. Leica ile işbirliğine devam edecek olan Huawei, P40 Pro’da toplam 8 adet kamera sensörü sunacak. Bu sensörlerin 3’ü ekran deliğinin içerisinde, kalan 5 tanesi de arka bölümde yer alacak. Kamera detaylarına inildiğinde ise ön kameralarda 32+20 megapiksellik sensörlerin yanı sıra ToF sensör dikkat çekiyor. Arka kısımdaki kameralar ise 64 megapiksel, 52 megapiksel süper geniş açı, ultra geniş açı, sinematik video sensörü ve ToF sensörü olarak sıralanıyor.
Huawei P40 Pro, söz konusu iddialar doğrulanırsa akıllı telefon sektörünün en yüksek yakınlaştırma değerine sahip cihazı olabilir. Beşli arka kamera paketinin 10x optik ve 100x dijital destekli zoom’a izin vereceği ifade ediliyor. Bu da P30 Pro’da oldukça beğenilen 50x dijital zoom özelliğinin daha da geliştirileceğini gösteriyor.
Huawei P40 serisinin hangi işletim sistemiyle çıkacağı da merak edilen bir başka konu olarak yer alıyor. Huawei’ye yakın kaynaklar, yaşanan sorunlardan dolayı Android’den tamamen vazgeçileceğini ve cihazların Harmony OS işletim sistemiyle çıkacağını belirtiyor. Harmony OS için siber korsanlara bugüne kadar 200 bin dolardan fazla ödül verildiği ve böylece güvenlik açıklarının tamamen kapatıldığı aktarılıyor.
Huawei P40 ve P40 Pro’nun Şubat ayındaki MWC 2020 etkinliğinde duyurulması bekleniyor. Yılın ilk çeyreğinde satışa sunulacak telefonun fiyatı ile ilgili bir bilgi ise henüz bulunmuyor.
Akıllı Telefonlar
Xiaomi Redmi K30 özellikleri ile görüntülendi!
Xiaomi, önümüzdeki ay önemli bir lansman etkinliği düzenlemeye hazırlanıyor. Bu etkinlikte duyurulacak olan Xiaomi Redmi K30, dikkat çeken tasarımı ve önemli teknik özellikleri ile ortaya çıktı.
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Xiaomi Redmi K30 geliyor: Çift ön kamera, delikli ekran ve uygun fiyat!
Redmi K20, Avrupa pazarında satışa sunulduğu Mi 9T adıyla büyük ilgi çekmeyi başarmıştı. Bu modelin halefi niteliğinde olacak Redmi K30 ise Weibo üzerinden yayınlanan bir sızıntı ile detaylandı. Çalışır halde görüntülenen Xiaomi Redmi K30, önceki modeldeki pop-up kameranın aksine delikli ekranıyla dikkat çekiyor. Çift ön kamerasıyla Samsung Galaxy S10+ modelini anımsatan telefon, bunun yanı sıra ekran içi parmak izi okuma teknolojisini de bünyesinde barındıracak.
Tasarımıyla farklılık yaratan Redmi K30’un teknik detaylarına inildiği zaman bazı kullanıcıları üzecek bilgiler bulunuyor. Bünyesinde 6.66 inçlik Full HD bir ekran barındıran telefon, BOE üretimi bir IPS LCD panel kullanıyor. Bu noktada AMOLED panel kullanan Redmi K20/Mi 9T’ye göre bir gerileme söz konusu. Gücünü daha önce Mi Note 10’da gördüğümüz Qualcomm Snapdragon 730G’den alacak olan Xiaomi Redmi K30, başlangıç sürümünde 6 GB RAM ve 64 GB depolama taşıyacak.
Ön yüzünde 20+2 megapiksel çözünürlüklü çift kamera taşıyacak olan Redmi K30, ikinci ön kamerasıyla fiziksel derinlik algılama özelliği sunacak. Cihazın arkasında ise 64+13+8+2 megapiksellik dörtlü kamera kurulumu yer alıyor. Gövdesinde 4.500 mAh kapasiteli büyük bir batarya taşıyan telefon, kullanıcısına 27W hızlı şarj desteği sunacak. NFC, kızılötesi sensör, 3.5 mm kulaklık girişi, Gorilla Glass 5 ve Android 10 işletim sistemi ise Xiaomi Redmi K30’un öne çıkan diğer teknik özellikleri arasında yer alıyor.
Yine Weibo’daki sızıntıda cihazın tanıtım tarihi ve fiyat bilgilerine de yer verildi. İddiaya göre 10 Aralık’ta duyurulacak olan Redmi K30’un başlangıç fiyatı yaklaşık 285 dolar olacak. Son olarak 2020’de tanıtılacak olan Redmi K30 Pro’da geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan MediaTek Dimensity 1000 işlemcinin kullanılmasının beklendiğini belirtelim.
Akıllı Telefonlar
En çok radyasyon yayan cep telefonları
Alman Radyasyondan Korunma Federal Ofisi tarafından paylaşılan veriler ışığında, en çok ve en az radyasyon yayan cep telefonları açıklandı.
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Birçok insan günün büyük bir kısmını cep telefonlarında geçirmekte. Sosyal medyada gezinirken, oyun oynarken veya fotoğraf çekerken zamanımızın önemli bir kısmını geçirdiğimiz cep telefonları için yeni bir istatistik yayınlandı. Alman Radyasonydan Korunma Ofisi tarafından elde edilen cihaz bilgileri göz önüne alınarak en çok ve en az radyasyon yayan cep telefonları açıklandı. Avrupa ülkelerinde 2.0, Amerika’da 1.6 üst değerlerinin altında kalan cihazların sağlık için uygun kabul ediliyor. Özgül Emilim Oranı SAR ( Specific Absorption Rate ) değerleri ölçülen cihazların listesi oldukça dikkat çekici.
En çok radyasyon yayan cep telefonları listesinin ilk üç sırasında Xiaomi bulunuyor. 2017 yılında Google işbirliği ile geliştirilen Mi A1 modelinin 1.75 W/kg emilim değeri ile en çok radyason yayan telefon olduğu görülüyor. Mi A1 modelini sırasıyla Mi Max 3 ve Mi Mix 3 5G modellerinin takip ettiğini görmekteyiz. Paylaşılan listede son zamanların dikkat çeken telefonu Mi 9T modelinin ve iki iPhone cihazının olduğunu görmekteyiz. Ayrıca paylaşılan listenin %40’ını Çinli firma oluşturmakta.
En az radyasyon yayan cep telefonları listesinin ilk numarası ZTE Axon Elite modeli olduğu açıklandı. 2015 yılında Snapdragon 810 işlemcisi ile marketlere giriş yapan telefonun radyasyon emilim değeri yalnızca 0.17 olarak ölçüldü. Axon Elite modeli ile çok yakın sonuç alan ve ikinci sırada bulunan cep telefonu Samsung Galaxy Note 8. Paylaşılan listenin %53’ünü oluşturan Samsung, listede 8 cihazı ile birlikte bulunuyor. Samsung’u takip eden bir başka üreticisi ise Nokia oldu. Nokia 6 ile Galaxy Note 10+ cihazını takip eden Nokia, 5 cihazı ile listede kendine yer buldu.
İnfografik : statista.com
Akıllı Telefonlar
DxOMark: 2019’un en iyi telefon kameraları
2019 yılının bitmesine kısa bir zaman kala DxOMark tarafından test edilen amiral gemilerinde birbirinden önemli kamera özellikleri karşımıza çıktı. Peki amiral gemisi telefonlar, kameralarının hangi özellikleri ile dünyanın en iyisi?
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DxOMark tarafından test edilen 2019 yılının amiral gemileri, kamera donanımında birbirinden önemli özelliklere sahip. Bazı telefonlar video performansı ile öne çıkarken bazıları geniş açı kamerası bazıları ise yakınlaştırma yeteneği ile. 2019’un kamera enleri listesinin başını çok yönlü özellikleri ile DxOMark listesinin birinci sırasına yerleşen, Huawei Mate 30 Pro ve Xiaomi Mi CC9 Pro Premium Edition paylaşıyor.
Birçok yönden en iyi: Huawei Mate 30 Pro / Xiaomi Mi CC9 Pro Premium Edition
Huawei Mate 30 Pro ve Xiaomi Mi CC9 Pro Premium Edition, DxOMark listesinin en üst sırasını paylaşan iki telefon olarak karşımıza çıkıyor. Her iki telefonda, hem video hemde fotoğraf performansı ile diğer rakiplerinin önüne geçmeyi başarıyor. Bu demek oluyor ki, birçok yönden dünyanın en iyi iki telefonu olarak bu telefonu gösterebiliriz.
En iyi video çeken: iPhone 11 Pro Max
DxOMark listesinin en iyi video çeken telefonu unvanını, iPhone 11 Pro Max üstlenmiş durumda. 102 puan alarak en üst sıraya yerleşen telefon, optik imaj sabitleyicisi ve otomatik odak kısmında rakiplerini geride bırakıyor. Hem arka hem de ön kamerası ile 4K 60 fps videolar çekebilen telefon, bu konuda da rakiplerine göre avantaj sağlamış durumda.
En iyi yakınlaştırma: Xiaomi Mi CC9 Pro Premium Edition
Birçok yönden en iyi listemizde yer alan CC9 Pro, en iyi yakınlaştırma listesinde de birinci sıraya oturmuş durumda. 108 MP çözünürlüğe sahip kamerası ile oldukça büyük fotoğraflar çekebilen telefon, çektiği bu fotoğraflarda bizlere en iyi yakınlaştırma özelliğini sunabiliyor. Çekilen fotoğraflarda, 108 MP çözünürlük ile oldukça fazla piksele sahip olurken, bu pikseller yakınlaştırma kısmında bozulmadığı için çekilen fotoğrafları kayıp yaşamadan yakınlaştırabiliyorsunuz.
En iyi ultra geniş açı: Samsung Galaxy Note10+ 5G
Grup çekimleri ve manzara fotoğrafçıları için vazgeçilmez özelliklerden biri olan ultra geniş açı sensörü, son yıllarda akıllı telefonlara konulan temel özelliklerden biri haline gelmeyi başardı. DxOMark listesinin ise en iyi ultra geniş açı fotoğraf çekebilen telefonu Samsung Galaxy Note 10+ 5G versiyonu oldu.
En iyi gece fotoğrafçılığı: Huawei Mate 30 Pro
Her yönden en iyi telefonlar listesinde yer alan bir diğer telefonda Huawei Mate 30 Pro. Bu kez gece fotoğrafçılığı konusunda listemizde yer alan Mate 30 Pro, dünyanın en iyi gece fotoğrafı çeken telefonu unvanına sahip.