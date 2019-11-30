Huawei P40 Pro tam 8 kamera ile gelebilir!

Yeni yıl yaklaşırken, akıllı telefon üreticilerinin yeni amiral gemisi modelleri ile ilgili ilk detaylar da gelmeye başladı. Huawei P40 Pro, aktarılan son sızıntılara göre kamera alanında çıtayı bir hayli yukarı taşıyabilir!

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Huawei P40 Pro ile ilgili ilk detaylar: Toplam 8 kamera ve 100x dijital zoom!

Huawei’nin yeni amiral gemisi modellerinden P40 ve P40 Pro’nun geliştirme çalışmaları büyük bir titizlikle devam ediyor. Markaya yakın kaynaklardan aktarılan teknik detaylar ise önemli veriler ortaya koyuyor. Huawei P40 Pro, Samsung’un ürettiği delikli bir OLED ekran kullanacak. Kenar kıvrımlarından kavislendirildiği belirtilen ekran, raporlara göre 2K çözünürlük ve 90Hz yenileme hızına sahip olacak.

Gücünü 5G destekli HiSilicon Kirin 990 işlemciden alacak olan Huawei P40 Pro, asıl atılımı kamera tarafında yapacak. Leica ile işbirliğine devam edecek olan Huawei, P40 Pro’da toplam 8 adet kamera sensörü sunacak. Bu sensörlerin 3’ü ekran deliğinin içerisinde, kalan 5 tanesi de arka bölümde yer alacak. Kamera detaylarına inildiğinde ise ön kameralarda 32+20 megapiksellik sensörlerin yanı sıra ToF sensör dikkat çekiyor. Arka kısımdaki kameralar ise 64 megapiksel, 52 megapiksel süper geniş açı, ultra geniş açı, sinematik video sensörü ve ToF sensörü olarak sıralanıyor.

Huawei P40 Pro, söz konusu iddialar doğrulanırsa akıllı telefon sektörünün en yüksek yakınlaştırma değerine sahip cihazı olabilir. Beşli arka kamera paketinin 10x optik ve 100x dijital destekli zoom’a izin vereceği ifade ediliyor. Bu da P30 Pro’da oldukça beğenilen 50x dijital zoom özelliğinin daha da geliştirileceğini gösteriyor.

Huawei P40 serisinin hangi işletim sistemiyle çıkacağı da merak edilen bir başka konu olarak yer alıyor. Huawei’ye yakın kaynaklar, yaşanan sorunlardan dolayı Android’den tamamen vazgeçileceğini ve cihazların Harmony OS işletim sistemiyle çıkacağını belirtiyor. Harmony OS için siber korsanlara bugüne kadar 200 bin dolardan fazla ödül verildiği ve böylece güvenlik açıklarının tamamen kapatıldığı aktarılıyor.

Huawei P40 ve P40 Pro’nun Şubat ayındaki MWC 2020 etkinliğinde duyurulması bekleniyor. Yılın ilk çeyreğinde satışa sunulacak telefonun fiyatı ile ilgili bir bilgi ise henüz bulunmuyor.