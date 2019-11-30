iPod Classic efsanesi, uygulama olarak geri dönüyor

iPod Classic ile bütünleşen çembersel kontrol tuşunu özlediyseniz, yakında çıkacak bu uygulamayı seveceksiniz.

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iPod Classic efsanesini iPhone üzerinde yeniden diriltmek

Bir iOS geliştiricisinin üzerinde çalıştığı iPhone uygulaması ile iPod Classic‘in çembersel tuşunu, akıllı telefonunuzda yaşatabileceksiniz. Cooper Union Üniversitesi (New York) öğrencilerinden Elvin Hu, Ekim ayından beri üzerinde çalıştığı projesinin deneme görüntülerini, kendi Twitter hesabı üzerinden yayınladı. Uygulama, temel olarak iPhone‘unuzu, tıklama sesleri ve “haptic” ekran bildirimi ile orijinalinden farksız, tam ekran bir iPod haline getiriyor.

Turned my iPhone into an iPod Classic with Click Wheel and Cover Flow with #SwiftUI pic.twitter.com/zVk5YJj0rh — Elvin (@elvin_not_11) November 27, 2019

Twitter’da oldukça dikkat çeken bu proje, iPod‘un babası olarak bilinen Tony Fadell tarafından “Zamanda güzel bir yolculuk” şeklinde yorumlandı. Böyle bir uygulamayı yazma fikri Hu‘ya, okulundaki, iPod‘la ilgili olan bir çalışma kağıdından gelmiş. Bir haber sitesine attığı e-postada “Her zaman Apple ürünlerinin meraklısıydım. Ailem bana bunlardan birini alana kadar, çikolata paketlerinin üzerine iPhone arayüzü çizerdim. Bu durum beni tasarım kariyerim için çok ilham verici olmuştu” şeklinde ifadelerde bulundu.

Apple’ın eski Cover Flow özelliği de bu uygulamada olacak. Cover Flow, 3D grafikli bir arayüz sayesinde albüm ve şarkı kapaklarını kaydırarak, dinlemek istediğiniz şarkıyı kolayca bulmanıza yardımcı olan bir özellik. Ayrıca bu özellik yatay ekran modunda da kullanılabilecek.

Making an iOS music app that looks like Cover Flow in #SwiftUI… pic.twitter.com/29Nfil70I3 — Elvin (@elvin_not_11) November 9, 2019

Peki iPhone kullancıları ne zaman iPod uygulamasına kavuşacak?

“Ya Apple bu uygulamanın yayınlanmasını engellerse?” sorusu gelebilir akıllara. Elvin Hu bu ihtimal karşısında “İnsanların, uygulamaya bu kadar ilgi gösterdiğini gördükten sonra, uygulamayı açık kaynaklı olarak yayınlarım.” şekline açıklamada bulundu. Uygulama hala daha geliştirme aşamasında fakat Aralık sonunda tamamlanacağı ön görülüyor.