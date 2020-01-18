Akıllı Telefonlar
Huawei P40 Pro PE kamera detayları belli oldu!
Yakın zamanda tanıtılacak olan Huawei P40 serisi hakkında yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Serinin kamerası ile dikkat çekecek modeli Huawei P40 Pro PE, kamera detayları ile ortaya çıktı!
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Huawei P40 Pro PE geliyor: 5 arka kamera, 10x optik zoom ve seramik yüzey
Mart ayında duyurulacağı daha önce belli olan Huawei P40 serisi, tanıtım tarihi yaklaştıkça detaylarını iyice açık ediyor. Amiral gemisi seri hakkında son çıkan bilgi ise kullanıcıların kafasını bir hayli karıştıracağa benziyor. Yaptığı doğru tahminler ile bilinen Evleaks’in iddiasına göre, Çinli markanın seriye yeni bir “tepe modeli” kazandırma planı var. Bu modelin adı ise Huawei P40 Pro PE (Premium Edition) olacak.
Birkaç farklı detay ile Pro sürümden ayrıldığı belirtilen Huawei P40 Pro PE’nin en dikkat çeken farkı kamera tarafında olacak. Serinin diğer cihazları olan Huawei P40’ta 3, P40 Pro’da ise 4 adet arka kamera bulunacak. Premium Edition’da ise bu iki modelin aksine arttırılmış gerçeklik için eklenen bir lens ile toplam 5 arka kamera sensörüne yer verilecek. Ayrıca telefonun arka yüzeyinin el işçiliği seramik tabaka ile kaplanacağı belirtiliyor.
Huawei P40 Pro Premium Edition’ın kamera detaylarına inildiğinde ise oldukça titiz hazırlanmış bir paket göze çarpıyor. Leica işbirliğine devam eden marka, Sony ile yaptığı anlaşma sonucu P40 serisi için özel bir sensör grubu barındıracak. 52 megapiksel çözünürlüklü ana kamera, çekilen 16 kareyi “Quad Quad Bayer” adlı bir işleme teknolojisiyle birleştirerek gece çekimlerinde fark yaratacak. Çift prizma aynaya sahip periskop sensörün ise 10x optik ve 100x dijital zoom gibi önemli bir yakınlaştırma sunacağı belirtiliyor. Diğer sensörlerin de ultra geniş açı, makro lens ve ToF sensör olacağı tahmin ediliyor.
Kamera detaylarıyla dikkat çeken Huawei P40 Pro PE, görünüşe göre Samsung Galaxy S20 Ultra’ya güçlü bir rakip olarak doğacak. Ancak iddialı modelin Google servislerinden yoksun olarak piyasaya sunulacağını bir kez daha belirtelim.
Akıllı Telefonlar
Honor V30 Pro, DxOMark’ta ikinci sıraya yerleşti!
Honor V30 Pro modeli bağımsız DxOMark kamera değerlendirme testinden aldığı 122 puanla listenin ikinci sırasına yerleşti.
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Honor V30 Pro DxOMark değerlendirmesi
Huawei‘nin alt markası Honor‘un yeni üst düzey akıllı telefonu V30 Pro, bağımsız kamera değerlendirme testi DxOMark‘ın listesinde ikinci sıraya yerleşti. Böylece listenin ilk üç sırasını Huawei ve Honor modelleri kapattılar. Fotoğraf tarafında 133, videoda ise 100 puan almayı başaran telefon genel toplamda 122 puana ulaştı.
V30 Pro‘nun ana kamerasında; Huawei P ve Mate serilerinde de kullanılan Quad-Bayer RYYB destekli, 40 MP çözünürlükteki Sony IMX600 sensörüne yer verilmiş. Çift OIS desteği de sunan bu ana kameraya ultra geniş açılı kamera (12 MP) ve 3x optik zoom kamerası (8 MP) eşlik ediyor.
DxOMark değerlendirmesinde telefonun; çeşitli senaryolarda mükemmel görüntü kalitesi sunmayı başardığı, mükemmel düşük ışık performansı gösterdiği ve düşük gürültüye sahip yüksek detaylı fotoğraflar çektiği vurgulanmış. V30 Pro’nun yakınlaştırma yeteneklerinden de bahsedilmiş.
Kameranın tek dezavantajının ise ara sıra otomatik netlemede yaşanan sorunlar olduğundan dem vurulmuş. Bu sorun, telefonun video tarafında görece daha düşük bir skor almasının sebebi olarak gösterilmiş. Videonun renk sunumu, dengeleme ve pozlama gibi konularda ise amiral gemileriyle yarışabilecek düzeyde olduğu söylenmiş. Buradan video konusunda sıkça eleştirilen Huawei‘nin sorunun çözümü için doğru adımları attığı ortaya çıkıyor.
Akıllı Telefonlar
Huawei P30 Lite, EMUI 10 güncellemesini almaya başladı!
Huawei P30 Lite modeli P30 ve P30 Pro‘nun ardından Android 10 üzerine kurulu EMUI 10 güncellemesini almaya başladı.
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Huawei P30 Lite EMUI 10 güncellemesi
Huawei P30 serisinin en mütevazı üyesi de P30 ve P30 Pro gibi Android 10 üzerine kurulu EMUI 10 güncellemesine kavuştu. İlk olarak Güney Afrika’daki kullanıcılara sunulan 3.82 GB büyüklüğündeki güncelleme pek çok yeni özelliği de beraberinde getiriyor.
Güncelleme Android 10‘la gelen temel özelliklerin yanı sıra; EMUI uyumlu karanlık mod, daha yüksek performans, yeniden tasarlanan ikonlar ve HiCar desteği gibi yenilikleri de kapsıyor. Güncellemenin kısa süre içinde tüm P30 Lite versiyonlarına dağıtılması bekleniyor.
Akıllı Telefonlar
Galaxy S20 ailesi ve tüm özellikleri
Galaxy S20 serisi için tanıtım tarihi her geçen gün yaklaşıyor. 11 Şubat itibariyle, Samsung Unpacked etkinliğinde tanıtılması beklenen seriye ait tüm cihazların teknik özellikleri sızdırıldı. Galaxy S20 Ultra 5G adıyla çıkacak olan modelin, 40MP çözünürlüğe sahip selfie kamerası merak uyandırıyor. Yakın zamanda Galaxy Fold 2 cihazını tanıtan ve S serisine dahil olacak telefonların S20 adıyla geleceğini bildiren Samsung, yeni cihazlarında birçok yeniliğe adım atmış gibi gözüküyor.
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Samsung Galaxy S20 Ultra 5G:
Model serinin en güçlü özelliklerini barındırıyor, 120Hz değerinde yenileme hızına sahip Dinamik AMOLED ekran ile gelecek olan cihaz aynı zananda 20:9 en boy oranı ve 1440×3200 piksel (QHD+) bir paneli bünyesinde barındıracak. İşlemci tarafında Exynos 990 kullanılan cihaz için herhangi bir RAM miktarı belirtilmemiş, fakat önceki sızıntılar S20 Ultra’nın 12GB ve 16GB olmak üzere iki farklı seçenekle çıkış yapacağını ortaya çıkarmıştı.
Kamera tarafında, telefon 48 MP telefoto kamera, 12 MP ultra geniş açılı kamera ve ToF sensörüne sahip 108 MP ana kamera ile gelecek.
Samsung Galaxy S20+ 5G:
Bu model de, aynı şekilde 120Hz yenileme hızına sahip bir ekran kullanılırken, ekran boyutu 6.7 inç olarak kullanıcılara sunulacak. Cihaz arka kısmında 64 MP telefoto kamera, 12 MP ultra geniş açılı kamera ve ToF sensörüne sahip 12 MP ana barındırıyor.
Galaxy S20 5G:
Serinin son cihazı, 6.2 inç boyutunda diğer modellerde olduğu gibi 120Hz yenileme hızına sahip bir ekran barındırıyor. Samsung Galaxy S20 5G, 12 MP ultra geniş açılı kamera, 64 MP telefoto kamera ve 12 MP geniş açılı kamera olmak üzere üçlü kurulumu bünyesinde barındıracak.
Modellerin tüm özellikleri ise şu şekilde;
|Galaxy S20 5G
|Galaxy S20 Plus 5G
|Galaxy S20 Ultra 5G
|Ekran
|6,2 inç 3200x1440p WQHD+ Super AMOLED
563 ppi 20:9 HDR 120HZ ekran
|6,7 inç 3200x1440p WQHD+ Super AMOLED
525 ppi 20:9 HDR 120HZ ekran
|6,9 inç 3200x1440p WQHD+ Super AMOLED
511 ppi 20:9 HDR 120HZ ekran
|İşletim Sistemi
|Android 10.0; One UI 2
|Android 10.0; One UI 2
|Android 10.0; One UI 2
|İşlemci
|Exynos 990 (7nm)
|Exynos 990 (7nm)
|Exynos 990 (7nm)
|Çekirdek Sayısı
|8
|8
|8
|Hafıza
|128GB
|128GB
|128GB ve 512GB
|Hafıza Kartı Desteği
|Var 1TB kadar
|Var 1TB kadar
|Var 1TB kadar
|RAM
|12GB RAM
|12GB RAM
|12GB RAM
|Arka Kamera
|12 MP ana, 64MP telefoto, 12 MP ultra geniş açı
3X Optik Zoom ve 30X Dijital Zom
8K Video Kaydı 30fps
|12 MP ana, 64MP telefoto, 12 MP ultra geniş açı
3X Optik Zoom ve 30X Dijital Zom
8K Video Kaydı 30fps
|108 MP ana, 48MP telefoto, 12 MP ultra geniş açı, ToF
10X Optik Zoom ve 100X Dijital Zom
8K Video Kaydı 30fps
|Ön Kamera
|10 megapiksel 4K 60fps kayıt
|10 megapiksel 4K 60fps kayıt
|40 megapiksel 4K 60fps kayıt
|Pil
|4.000 mAh
|4.500 mAh
|5.000 mAh
|Ekran Altı Parmak İzi
|Var
|Var
|Var
|IP68
|Var
|Var
|Var
|Boyutlar
|152 x 68 x 7,9 mm
|162 x 74,7 x 8 mm
|167 x 76 x 8,8 mm
|Ağırlık
|164 gram
|188 gram
|221 gram