Huawei P40 Pro PE kamera detayları belli oldu!

Yakın zamanda tanıtılacak olan Huawei P40 serisi hakkında yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Serinin kamerası ile dikkat çekecek modeli Huawei P40 Pro PE, kamera detayları ile ortaya çıktı!

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Huawei P40 Pro PE geliyor: 5 arka kamera, 10x optik zoom ve seramik yüzey

Mart ayında duyurulacağı daha önce belli olan Huawei P40 serisi, tanıtım tarihi yaklaştıkça detaylarını iyice açık ediyor. Amiral gemisi seri hakkında son çıkan bilgi ise kullanıcıların kafasını bir hayli karıştıracağa benziyor. Yaptığı doğru tahminler ile bilinen Evleaks’in iddiasına göre, Çinli markanın seriye yeni bir “tepe modeli” kazandırma planı var. Bu modelin adı ise Huawei P40 Pro PE (Premium Edition) olacak.

Birkaç farklı detay ile Pro sürümden ayrıldığı belirtilen Huawei P40 Pro PE’nin en dikkat çeken farkı kamera tarafında olacak. Serinin diğer cihazları olan Huawei P40’ta 3, P40 Pro’da ise 4 adet arka kamera bulunacak. Premium Edition’da ise bu iki modelin aksine arttırılmış gerçeklik için eklenen bir lens ile toplam 5 arka kamera sensörüne yer verilecek. Ayrıca telefonun arka yüzeyinin el işçiliği seramik tabaka ile kaplanacağı belirtiliyor.

Huawei P40 Pro Premium Edition’ın kamera detaylarına inildiğinde ise oldukça titiz hazırlanmış bir paket göze çarpıyor. Leica işbirliğine devam eden marka, Sony ile yaptığı anlaşma sonucu P40 serisi için özel bir sensör grubu barındıracak. 52 megapiksel çözünürlüklü ana kamera, çekilen 16 kareyi “Quad Quad Bayer” adlı bir işleme teknolojisiyle birleştirerek gece çekimlerinde fark yaratacak. Çift prizma aynaya sahip periskop sensörün ise 10x optik ve 100x dijital zoom gibi önemli bir yakınlaştırma sunacağı belirtiliyor. Diğer sensörlerin de ultra geniş açı, makro lens ve ToF sensör olacağı tahmin ediliyor.

Kamera detaylarıyla dikkat çeken Huawei P40 Pro PE, görünüşe göre Samsung Galaxy S20 Ultra’ya güçlü bir rakip olarak doğacak. Ancak iddialı modelin Google servislerinden yoksun olarak piyasaya sunulacağını bir kez daha belirtelim.