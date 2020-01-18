Akıllı Telefonlar
Huawei Honor V30 Pro, DxOMark’ta ikinci sıraya yerleşti!
Huawei Honor V30 Pro modeli bağımsız DxOMark kamera değerlendirme testinden aldığı 122 puanla listenin ikinci sırasına yerleşti.
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Huawei Honor V30 Pro DxOMark değerlendirmesi
Huawei‘nin alt markası Honor‘un yeni üst düzey akıllı telefonu V30 Pro, bağımsız kamera değerlendirme testi DxOMark‘ın listesinde ikinci sıraya yerleşti. Böylece listenin ilk üç sırasını Huawei ve Honor modelleri kapattılar. Fotoğraf tarafında 133, videoda ise 100 puan almayı başaran telefon genel toplamda 122 puana ulaştı.
V30 Pro‘nun ana kamerasında; Huawei P ve Mate serilerinde de kullanılan Quad-Bayer RYYB destekli, 40 MP çözünürlükteki Sony IMX600 sensörüne yer verilmiş. Çift OIS desteği de sunan bu ana kameraya ultra geniş açılı kamera (12 MP) ve 3x optik zoom kamerası (8 MP) eşlik ediyor.
DxOMark değerlendirmesinde telefonun; çeşitli senaryolarda mükemmel görüntü kalitesi sunmayı başardığı, mükemmel düşük ışık performansı gösterdiği ve düşük gürültüye sahip yüksek detaylı fotoğraflar çektiği vurgulanmış. V30 Pro’nun yakınlaştırma yeteneklerinden de bahsedilmiş.
Kameranın tek dezavantajının ise ara sıra otomatik netlemede yaşanan sorunlar olduğundan dem vurulmuş. Bu sorun, telefonun video tarafında görece daha düşük bir skor almasının sebebi olarak gösterilmiş. Videonun renk sunumu, dengeleme ve pozlama gibi konularda ise amiral gemileriyle yarışabilecek düzeyde olduğu söylenmiş. Buradan video konusunda sıkça eleştirilen Huawei‘nin sorunun çözümü için doğru adımları attığı ortaya çıkıyor.
Akıllı Telefonlar
Huawei P30 Lite, EMUI 10 güncellemesini almaya başladı!
Huawei P30 Lite modeli P30 ve P30 Pro‘nun ardından Android 10 üzerine kurulu EMUI 10 güncellemesini almaya başladı.
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Huawei P30 Lite EMUI 10 güncellemesi
Huawei P30 serisinin en mütevazı üyesi de P30 ve P30 Pro gibi Android 10 üzerine kurulu EMUI 10 güncellemesine kavuştu. İlk olarak Güney Afrika’daki kullanıcılara sunulan 3.82 GB büyüklüğündeki güncelleme pek çok yeni özelliği de beraberinde getiriyor.
Güncelleme Android 10‘la gelen temel özelliklerin yanı sıra; EMUI uyumlu karanlık mod, daha yüksek performans, yeniden tasarlanan ikonlar ve HiCar desteği gibi yenilikleri de kapsıyor. Güncellemenin kısa süre içinde tüm P30 Lite versiyonlarına dağıtılması bekleniyor.
Akıllı Telefonlar
Galaxy S20 ailesi ve tüm özellikleri
Galaxy S20 serisi için tanıtım tarihi her geçen gün yaklaşıyor. 11 Şubat itibariyle, Samsung Unpacked etkinliğinde tanıtılması beklenen seriye ait tüm cihazların teknik özellikleri sızdırıldı. Galaxy S20 Ultra 5G adıyla çıkacak olan modelin, 40MP çözünürlüğe sahip selfie kamerası merak uyandırıyor. Yakın zamanda Galaxy Fold 2 cihazını tanıtan ve S serisine dahil olacak telefonların S20 adıyla geleceğini bildiren Samsung, yeni cihazlarında birçok yeniliğe adım atmış gibi gözüküyor.
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Samsung Galaxy S20 Ultra 5G:
Model serinin en güçlü özelliklerini barındırıyor, 120Hz değerinde yenileme hızına sahip Dinamik AMOLED ekran ile gelecek olan cihaz aynı zananda 20:9 en boy oranı ve 1440×3200 piksel (QHD+) bir paneli bünyesinde barındıracak. İşlemci tarafında Exynos 990 kullanılan cihaz için herhangi bir RAM miktarı belirtilmemiş, fakat önceki sızıntılar S20 Ultra’nın 12GB ve 16GB olmak üzere iki farklı seçenekle çıkış yapacağını ortaya çıkarmıştı.
Kamera tarafında, telefon 48 MP telefoto kamera, 12 MP ultra geniş açılı kamera ve ToF sensörüne sahip 108 MP ana kamera ile gelecek.
Samsung Galaxy S20+ 5G:
Bu model de, aynı şekilde 120Hz yenileme hızına sahip bir ekran kullanılırken, ekran boyutu 6.7 inç olarak kullanıcılara sunulacak. Cihaz arka kısmında 64 MP telefoto kamera, 12 MP ultra geniş açılı kamera ve ToF sensörüne sahip 12 MP ana barındırıyor.
Galaxy S20 5G:
Serinin son cihazı, 6.2 inç boyutunda diğer modellerde olduğu gibi 120Hz yenileme hızına sahip bir ekran barındırıyor. Samsung Galaxy S20 5G, 12 MP ultra geniş açılı kamera, 64 MP telefoto kamera ve 12 MP geniş açılı kamera olmak üzere üçlü kurulumu bünyesinde barındıracak.
Modellerin tüm özellikleri ise şu şekilde;
|Galaxy S20 5G
|Galaxy S20 Plus 5G
|Galaxy S20 Ultra 5G
|Ekran
|6,2 inç 3200x1440p WQHD+ Super AMOLED
563 ppi 20:9 HDR 120HZ ekran
|6,7 inç 3200x1440p WQHD+ Super AMOLED
525 ppi 20:9 HDR 120HZ ekran
|6,9 inç 3200x1440p WQHD+ Super AMOLED
511 ppi 20:9 HDR 120HZ ekran
|İşletim Sistemi
|Android 10.0; One UI 2
|Android 10.0; One UI 2
|Android 10.0; One UI 2
|İşlemci
|Exynos 990 (7nm)
|Exynos 990 (7nm)
|Exynos 990 (7nm)
|Çekirdek Sayısı
|8
|8
|8
|Hafıza
|128GB
|128GB
|128GB ve 512GB
|Hafıza Kartı Desteği
|Var 1TB kadar
|Var 1TB kadar
|Var 1TB kadar
|RAM
|12GB RAM
|12GB RAM
|12GB RAM
|Arka Kamera
|12 MP ana, 64MP telefoto, 12 MP ultra geniş açı
3X Optik Zoom ve 30X Dijital Zom
8K Video Kaydı 30fps
|12 MP ana, 64MP telefoto, 12 MP ultra geniş açı
3X Optik Zoom ve 30X Dijital Zom
8K Video Kaydı 30fps
|108 MP ana, 48MP telefoto, 12 MP ultra geniş açı, ToF
10X Optik Zoom ve 100X Dijital Zom
8K Video Kaydı 30fps
|Ön Kamera
|10 megapiksel 4K 60fps kayıt
|10 megapiksel 4K 60fps kayıt
|40 megapiksel 4K 60fps kayıt
|Pil
|4.000 mAh
|4.500 mAh
|5.000 mAh
|Ekran Altı Parmak İzi
|Var
|Var
|Var
|IP68
|Var
|Var
|Var
|Boyutlar
|152 x 68 x 7,9 mm
|162 x 74,7 x 8 mm
|167 x 76 x 8,8 mm
|Ağırlık
|164 gram
|188 gram
|221 gram
Akıllı Telefonlar
POCO markası Xiaomi’den ayrıldı!
POCO markasının Xiaomi‘den ayrıldığı ve artık yoluna bağımsız bir şekilde devam edeceği Xiaomi Hindistan CEO‘su tarafından resmi olarak duyuruldu.
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POCO yola nasıl devam edecek?
Xiaomi‘nin alt markası olan POCO, yaklaşık iki yıl önce tanıtılan Snapdragon 845 işlemcisini kullanan fiyat-performans telefonu Xiaomi Pocophone F1 ile büyük yankı yaratmıştı. Kısa sürede en popüler telefonlardan birine dönüşen modelin ardından Pocophone F serisinin yeni üyesinin ne zaman tanıtılacağı merak konusu olmuştu.
Bu konu henüz netleşmemişken Xiaomi Hindistan CEO’su Manu Kumar Jain‘in attığı tweetle Pocophone markasının Xiaomi’den ayrıldığı resmen duyuruldu. POCO’nun küresel başkanı Alvin Tse, yakın zamanda yaptığı bir açıklamada şirketin 2020’de yeni modeller üreteceğini söylemişti. Bu modellerden birinin Pocophone F2 olması kuvvetle muhtemel görünüyor.