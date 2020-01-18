Huawei Honor V30 Pro, DxOMark’ta ikinci sıraya yerleşti!

Huawei Honor V30 Pro modeli bağımsız DxOMark kamera değerlendirme testinden aldığı 122 puanla listenin ikinci sırasına yerleşti.

İlginizi çekebilir: Galaxy S20 ailesi ve tüm özellikleri

Huawei Honor V30 Pro DxOMark değerlendirmesi

Huawei‘nin alt markası Honor‘un yeni üst düzey akıllı telefonu V30 Pro, bağımsız kamera değerlendirme testi DxOMark‘ın listesinde ikinci sıraya yerleşti. Böylece listenin ilk üç sırasını Huawei ve Honor modelleri kapattılar. Fotoğraf tarafında 133, videoda ise 100 puan almayı başaran telefon genel toplamda 122 puana ulaştı.

V30 Pro‘nun ana kamerasında; Huawei P ve Mate serilerinde de kullanılan Quad-Bayer RYYB destekli, 40 MP çözünürlükteki Sony IMX600 sensörüne yer verilmiş. Çift OIS desteği de sunan bu ana kameraya ultra geniş açılı kamera (12 MP) ve 3x optik zoom kamerası (8 MP) eşlik ediyor.

DxOMark değerlendirmesinde telefonun; çeşitli senaryolarda mükemmel görüntü kalitesi sunmayı başardığı, mükemmel düşük ışık performansı gösterdiği ve düşük gürültüye sahip yüksek detaylı fotoğraflar çektiği vurgulanmış. V30 Pro’nun yakınlaştırma yeteneklerinden de bahsedilmiş.

Kameranın tek dezavantajının ise ara sıra otomatik netlemede yaşanan sorunlar olduğundan dem vurulmuş. Bu sorun, telefonun video tarafında görece daha düşük bir skor almasının sebebi olarak gösterilmiş. Videonun renk sunumu, dengeleme ve pozlama gibi konularda ise amiral gemileriyle yarışabilecek düzeyde olduğu söylenmiş. Buradan video konusunda sıkça eleştirilen Huawei‘nin sorunun çözümü için doğru adımları attığı ortaya çıkıyor.