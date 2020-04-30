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Kamera Kıyaslama

Huawei P40 Pro, P40, Mate 30 Pro, Honor V30 Pro video karşılaştırma

4’lü kamera kıyaslama videolarımızda bu sefer Huawei P40 Pro, Huawei P40, Huawei Mate 30 Pro, ve Honor V30 Pro modelleri karşı karşıya kalıyor. Bakalım hangi model, hem ön hem de arka kamerada en iyisi?

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Uzun süredir teknoloji basınında yer alan Kerem, başta mobil teknolojiler olmak üzere donanım ve kripto paralar ile de ilgileniyor.

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Kamera Kıyaslama

Realme 6i, Realme 5i, Xiaomi Mi A3 ve Redmi Note 8 video kıyaslama

15 Nisan 2020

Yazan:

Realme 6i, Realme 5i, Xiaomi Mi A3 ve Redmi Note 8 video kıyaslama

Ülkemize bu sene içerisinde giriş yapan realme markasının en yeni serisi realme 6 ailesinin uygun fiyatlı modeli realme 6i ile dörtlü kamera kıyaslamamızı yaptık.

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realme 6i, realme 5i, Xiaomi Mi A3 ve Reami Note 8 ile kıyasladığımız telefonun hem ön hem de arka kamerası ile verdiği sonuçları videomuzda görebilirsiniz.

Hem ön hem arka kameralarda 1080p 30fps kayıt alınmıştır.

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Kamera Kıyaslama

Huawei Mate 30 Pro, Honor V30 Pro, P30 Pro, Honor 20 video kıyaslama

4 Nisan 2020

Yazan:

Huawei Mate 30 Pro, Honor V30 Pro, P30 Pro, Honor 20 video kıyaslama

Dörtlü kamera kıyaslama videolarımıza Huawei ve Honor karşılaştırması ile devam ediyoruz. Şimdi de Huawei Mate 30 Pro, Honor V30 Pro 5G, Huawei P30 Pro ve Honor 20 modellerinin video performansına yakından bakıyoruz. Bakalım hem ön hem de arka kamerada cihazların video performansları nasıl?

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Kamera Kıyaslama

Realme XT, Redmi Note 8 Pro, Realme 5 Pro ve Redmi Note 8 video kıyaslama

2 Nisan 2020

Yazan:

Realme XT, Redmi Note 8 Pro, Realme 5 Pro ve Redmi Note 8 video kıyaslama

Dörtlü kamera kıyaslama videolarımıza Realme ve Redmi karşılaştırması ile devam ediyoruz. Şimdi de Realme XT, Redmi Note 8 Pro, Realme 5 Pro ve Redmi Note 8 modellerinin video performansına yakından bakıyoruz. Bakalım hem ön hem de arka kamerada cihazların video performansları nasıl?

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