Kamera Kıyaslama
Huawei P40 Pro, P40, Mate 30 Pro, Honor V30 Pro video karşılaştırma
Kamera Kıyaslama
Realme 6i, Realme 5i, Xiaomi Mi A3 ve Redmi Note 8 video kıyaslama
Ülkemize bu sene içerisinde giriş yapan realme markasının en yeni serisi realme 6 ailesinin uygun fiyatlı modeli realme 6i ile dörtlü kamera kıyaslamamızı yaptık.
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realme 6i, realme 5i, Xiaomi Mi A3 ve Reami Note 8 ile kıyasladığımız telefonun hem ön hem de arka kamerası ile verdiği sonuçları videomuzda görebilirsiniz.
Hem ön hem arka kameralarda 1080p 30fps kayıt alınmıştır.
Kamera Kıyaslama
Huawei Mate 30 Pro, Honor V30 Pro, P30 Pro, Honor 20 video kıyaslama
Dörtlü kamera kıyaslama videolarımıza Huawei ve Honor karşılaştırması ile devam ediyoruz. Şimdi de Huawei Mate 30 Pro, Honor V30 Pro 5G, Huawei P30 Pro ve Honor 20 modellerinin video performansına yakından bakıyoruz. Bakalım hem ön hem de arka kamerada cihazların video performansları nasıl?
Kamera Kıyaslama
Realme XT, Redmi Note 8 Pro, Realme 5 Pro ve Redmi Note 8 video kıyaslama
Dörtlü kamera kıyaslama videolarımıza Realme ve Redmi karşılaştırması ile devam ediyoruz. Şimdi de Realme XT, Redmi Note 8 Pro, Realme 5 Pro ve Redmi Note 8 modellerinin video performansına yakından bakıyoruz. Bakalım hem ön hem de arka kamerada cihazların video performansları nasıl?