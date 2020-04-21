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Huawei P40 elimizde! | 50 MP yeni kamera!
Huawei P40 ailesinin baz modeli olan P40 elimize ulaştı. 5G destekli Kirin 990 işlemcisi, 50 MP üçlü Utra vision kamera paketi gibi detayları ile dikkat çeken modelin kutu açılışı ve ilk bakışını gerçekleştiriyoruz.
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Huawei P40 neler sunuyor?
8,5 mm inceliğinde ve 175 gram ağırlığında olan Huawei P40, 6,1 inç büyüklüğünde FHD+ OLED bir ekran ile karşımıza çıkıyor. Şelale yerine düz bir ekranın kullanıldığını gördüğümüz telefonda delikli çift ön kamera kurulumu dikkat çekiyor.
5G desteğiyle kutudan çıkan telefonda Huawei’nin en güçlü yonga seti olan Kirin 990 5G yer verilmiş. Ayrıca telefonda e-sim desteği de mevcut. Mali-G76 ile beraber her türlü işlerinizde üstün bir performans sağlayabilecek Huawei P40, Android 10 temelli EMUI 10.1 arayüzüne sahip olarak geliyor. Huawei Mobil Servisi ile çalışan telefonda App Gallery üzerinden ihtiyacınız olan uygulamaları telefona kurabilirsiniz. Ayrıca 8 GB bellek ve UFS 3.0 destekli 128 GB depolama alanı sunan cihazda kamera özellikleri de fazlasıyla dikkat çekiyor.
Bu noktada 50 MP değerinde bir ana kameraya ek olarak 16 MP geniş açılı cine kamera 8 MP değerinde de bir telefoto lans yer alan yapıdaki cihaz, oldukça kalitelli fotoğraf ve video çekmeye aday durumda. Ön tarafta da 32 MP ana ve yardımcı olarak IR TOF 3D sensör konumlandırılmış.
3800 mAh bataryasını P40 Lite ve P40 Pro’dan farklı olarak 40W yerine 22,5W hızlı şarj desteği ile dolduran cihazın detaylarını videomuzda görebilirsiniz. İyi seyirler…
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Realme 6 Pro kutusundan çıkıyor! Ailenin en güçlü üyesi
Realme 6 Pro modeli ofisimize ulaştı. Bu videomuzda, Realme 6 serisinin en güçlü üyesi olan Realme 6 Proyu kutusundan çıkartıyoruz ve bir ön inceleme gerçekleştiriyoruz.
Realme 6 Pro neler sunuyor?
Corning Gorilla Glass 5 cam ile önü ve arka yüzeyi korunan modelin yan çerçeveleri ise metal malzeme ile kaplı. Telefonda bir sertifika olmamasına rağmen su sıçramalarına karşı koruma olduğu belirtiliyor. Ayrıca telefonun 202 gram ağırlığa ve 8.9 mm’lik bir kalınlığı olduğunu da belirtelim. Ön tarafta çift ön kameranın oluşturduğu delik çentik tasarımı bulunuyor.
Cihazda 6.6 inç boyutlu IPS LCD ekranda Full HD+ çözünürlük yer alıyor. Ayrıca ekranın 90 Hz tazeleme hızı sunuyor olduğunu da belirtelim. Gücünü Snapdragon 720G işlemcisinden alan nmodelde 6 GB veya 8 GB RAM seçeneği ile 64 GB veya 128 GB depolama alanı seçenekleri bulunuyor. Ayrıca microSD kart desteğiyle telefonun mevcut dahili depolama alanının UFS 2.1 standartını kullandığını da belirtelim.
Kameraya geldiğimizde 64 MP ana kameraya ek 12 MP telephoto ve 2x optik zoom kabiliyeti, 8 MP ultra geniş açı ve 2 MP makro sıralanıyor. Ön tarafta ise 16 MP + 8 MP ultrageniş olmak üzere çift ön kamera var. Son olarak bataryaya baktığımızda cihaz 4300 mAh kapasiteli pille birlikte 30W ‘lık VOOC 4.0 hızlı şarj desteğine sahip.
Akıllı Telefon
Huawei P40 Lite inceleme
Huawei P40 Lite inceleme videomuzda, şirketin en yeni orta düzey akıllı telefonuna yakından bakıyoruz. Bakalım yeni model bizlere neler sunuyor?
Google’sız yaşamda Huawei’nin sunduğu kolaylıklar neler?
Bildiğiniz gibi Huawei P40 Lite, Google servisleri ön yüklü olarak gelmeyen bir akıllı telefon. Bu noktada gündelik hayatta kullandığınız popüler uygulamaları yüklemek için kullanabileceğiniz birden fazla çözüm var ve böylesi bir akıllı telefonu almadan önce bu çözümleri bilmeniz gerek.
Öncelikle Huawei’nin şu anda en çok çalışma yaptığı alan Huawei Uygulama Mağazası. Şu anda Google Play Store ve App Store‘un ardından dünyanın en büyük üçüncü uygulama mağazası olarak hizmet veren mağazada özellikle Yemeksepeti, banka uygulamaları ve e-devlet gibi yerli uygulamaların pek çoğu bulunuyor. Ancak tabii ki henüz geliştirme aşamasında olduğundan, bazı uygulamaları burada bulamayabiliyorsunuz. Bunun için de kullanabileceğiniz farklı çözümler var.
Şirketin herhangi bir akıllı telefondan uygulamaları, rehberi, mesajları ve fotoğraf gibi medya dosyalarını yeni telefonunuza aktarabileceğiniz bir Phone Clone uygulaması bulunuyor. Bu uygulama sayesinde eski telefonunuz Huawei olmasa bile, uygulamalarınızla istediğiniz diğer dosyalarınızı Huawei P40 Lite‘a aktarabiliyorsunuz. Ayrıca şirket kendi tarayıcısı içerisinde App Search isimli bir bölüm ekledi. Bu sayede mağazada bulamadığınız uygulama olursa, APK olarak indirebilmenize ve telefonuza kurabilme imkanı sunuyor.
Bu konuda bir diğer detay ise Huawei Uygulama Mağazası‘nda bulunan MoreApps isimli üçüncü parti uygulama. Bu uygulama ile de aradığınız uygulamaların APK dosyalarına ulaşabiliyor ve telefonunuza kurabiliyorsunuz.
Huawei P40 Lite inceleme
Tasarım ve ekran detayları
Kirin 810 ile önemli bir sıçrama yapılmış
Şirketin 7 nm üretim sürecinde üretilen yeni orta düzey işlemcisi Kirin 810, yaptığımız testlerde Qualcomm tarafının güçlü modellerinden Snapdragon 730‘a göre daha yüksek skorlar alıyor.
Sekiz çekirdekli bu işlemcinin 2 çekirdeği Cortex-A76 tabanlı bir 2.27 GHz saat hızında çalışırken, verimlilik tabanlı diğer 6 çekirdek 1.8 GHz saat hızında çalışıyor. Ayrıca GPU tarafında da altı çekirdekli Mali-G52 bulunuyor. Modelde bu işlemcinin yanı sıra 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı sunuluyor. Dilerseniz Nano SD kart ile dahili depolama alanını arttırabiliyorsunuz.
Kamera performansı ne durumda?
Telefonda 48 MP F/1.8 diyafram değerine sahip ana kameraya ek olarak 8 MP ultra geniş açı, 2 MP makro ve 2 MP derinlik sensörü bulunuyor. Kamerada daha önce görmediğimiz bir özellik olan 48 MP AI Ultra Clarity modu oldukça önemli. Zira bugüne kadar gece modunda gördüğümüz uzun pozlamayı bu modla birlikte gündüz fotoğraflarında kullanabiliyor ve detaylar ile birlikte kesinliği arttırabiliyorsunuz. Işığın yeterli olduğu alanlarda bu modu denedik ve güzel sonuçlar elde ettik.
Telefonun portre, makro ve gece çekim performansı ise bulunduğu segmente göre iyi sonuçlar veriyor. Özellikle makro çekimlerinde, orta düzeyde yer alan diğer rakiplerine göre gözle görülür derecede daha iyi sonuçlar verdiğini deneyimledik.
Kamera konusundaki eksi nokta ise video tarafında. Zira telefonda 4K video çekim desteği yok ve kalite anlamında da bu fiyat segmentinde daha iyi video çeken telefonların olduğu bir gerçek.
40W hızlı şarj Lite’a geldi!
Bugüne kadar sadece amiral gemisi Huawei modellerinde gördüğümüz 40W’lık hızlı şarj desteği, ilk kez P40 Lite ile bu seriye de geldi. Kutu içeriğinden çıkan 40W hızlı şarj adaptörü ve telefonun kendi desteği sayesinde, 1 saatte %0’dan %100’e cihazı şarj edebiliyorsunuz.
Ayrıca 4000 mAh kapasiteli pil ve Kirin 810’un 7 nm üretim sürecinde olan bir işlemci olması dolayısıyla, dolu dolu bir günü çok rahat çıkartabiliyorsunuz.
Genel
Redmi Note 8 vs Realme 6i – Hangisini almalı? (VIDEO)
Redmi Note 8 vs Realme 6i karşılaştırma videomuzda, 2000 TL altı segmentin iki büyük rakibi karşı karşıya geliyor. Bakalım Redmi Note 8 mi, yoksa Realme 6i mi almak daha mantıklı?
Fiyatlar ne durumda?
Bu videoyu çektiğimiz günlerde Redmi Note 8 modelinin 128 GB sürümü 1899 TL, Realme 6i modeli ise kampanyalı satış fiyatıyla 1799 TL’ye listeleniyor. Yani küçük bir farkla her iki cihazın da fiyatları birbirlerine oldukça yakın.
Redmi Note 8 vs Realme 6i tasarım farklılıkları
Redmi Note 8 modelinde ön ve arka yüzey Corning Gorilla Glass 5 cam ile korunurken yan çerçeveler plastik. Realme 6i modelinde ise yan çerçeveler ve arka yüzey plastik, ön tarafta ise Corning Gorilla Glass 3 kullanılıyor. Her iki cihazın da parmak izi sensörü arkada ve ön taraftan baktığımızda her iki model de damla çentik tasarımını kullanıyor.
Hoparlör ve kulaklık kıyaslaması yaptığımızda her iki noktada da Redmi Note 8‘in üstün olduğunu deneyimledik. Özellikle hoparlör performansında kalite farkı rahatlıkla anlaşılabiliyorken, kulaklık tarafında her ne kadar maksimum ses seviyesi anlamında Realme 6i daha yükseğe çıkıyor olmasına karşın yine ses kalitesi Redmi Note 8′de daha iyi.
Ekran kıyaslaması
Realme 6i modelinde 6.5 inç boyutlu ekran yer alırken, Redmi Note 8 modelinde 6.3 inç ekran yer alıyor. Yani Realme daha büyük bir ekran sunuyor. Burada her iki cihaz da IPS LCD panel kullanıyor.
Ekran konusundaki en önemli fark çözünürlükte. Zira Realme 6i modelinde 720p HD+ yer alırken, Redmi Note 8 modelinde 1080p Full HD+. Doğal olarak bu çözünürlük farkı da çıplak gözle bakıldığında rahatlıkla fark edilebiliyor.
Redmi Note 8 vs Realme 6i performans kıyaslaması
Realme 6i modeli dünyanın ilk MediaTek Helio G80 işlemcisini kullanan akıllı telefonu. Redmi Note 8 modelinde ise Snapdragon 660 işlemcisi yer alıyor. Yaptığımız sentetik test sonuçları şöyle:
Antutu
- Realme 6i: 202.758
- Redmi Note 8: 174.193
Geekbenck
- Realme 6i: 388 – 1347
- Redmi Note 8: 311 – 1346
- Realme 6i: OpenGL 1081- Vulkan 1035
- Redmi Note 8: OpenGL 1337 – Vulan 1319
Kamera sonuçları
Her iki cihazın da arka kamera dizilimi aynı: 48 MP arka kamera, 8 MP ultra geniş açı, 2 MP makro ve 2 MP derinlik.
Redmi Note 8 vs Realme 6i modelleri için fotoğraf kıyaslamasında aldığımız notlar şöyle:
- Gündüz çekimlerinde her iki telefon da benzer sonuçlar verdi. Renk konusnuda realme’nin biraz daha doğal ve gerçekçi, Redmi Note 8’in ise renkleri olduğundan daha “cafcaflı” gösterdi.
- Portre fotoğrafında Redmi Note 8’de detaylar daha zengindi.
- Akşam fotoğraflarında Redmi Note 8 daha derli toplu sonuçlar verirken, Realme 6i‘nin gece modu fotoğraflarda “pastel boya” efekti dikkat çekiyor
Video kıyaslamasında ise Redmi Note 8 modelinde 4K desteği yer alırken Realme 6i‘de bu destek yok. Kıyaslama videosu için tıklayın.
Batarya
Redmi Note 8 vs Realme 6i modelleri için ilk önce pil değerlerine bakalım:
Redmi Note 8: 4000 mAh batarya + 18W hızlı şarj
Realme 6i: 5000 mAh batarya + 18W hızlı şarj
Yaptığımız PCMark batarya testinde Realme 6i modeli 10 saat 22 dakika sonucunu verirken, Redmi Noote 8 modeli 7 saat 48 dakika aldı.