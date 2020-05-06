Huawei P40 Lite vs Nova 5T karşılaştırma – Hangisi daha mantıklı?

Huawei P40 Lite vs Nova 5T karşılaştırma videomuzda, son dönemde sıkça sorulan ‘hangisini almak daha mantıklı’ sorusunu cevaplandırıyoruz.

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Huawei P40 Lite vs Nova 5T karşılaştırma – Fiyat ve tasarım detayları

Bugün Huawei P40 Lite modeli 3200 TL bandında, Huawei Nova 5T ise 3500 TL bandında satılıyor. Tasarım noktasında ön taraftan görünüm anlamında birbirine çok benzeyen iki cihaz, malzeme yapısı ile ayrılıyor. Zira Nova 5T modelinde alüminyum ve cam karışımı bir tasarım varken, P40 Lite modelinde ise plastik malzeme kullanılıyor. İki model de yan tarafa konumlandırılmış bir parmak izi sensörü yer alırken. Tabii ki arka bölümde kameranın yerleşimi ve diğer görünümünde ayrılan bazı noktalar bulunuyor. Ayrıca P40 Lite modelinde 3.5 mm’lik kulaklık girişi yer alırken, Nova 5T modelinde bu destek bulunmuyor. Son olarak hoparlör konusunda ise Huawei P40 Lite daha yüksek desibel seviyelerine ulaşabilse de, konu ses kalitesine geldiğinde Huawei Nova 5T daha üstün.

Ekran ve performans kıyaslaması

Huawei Nova 5T modelinde 6.26 inç ekran yer alırken, P40 Lite ise 6.4 inç boyutlu daha büyük bir ekran bulunuyor. İki cihaz da IPS LCD ve Full HD+ çözünürlük sunuyor. Performansta ise Nova 5T modelinde Kirin 980 işlemcisi iki cihaz arasındaki en önemli farkı ortaya koyuyor. Zira Kirin 980, bugün Huawei P30 Pro gibi modellerde de yer alan çok güçlü bir işlemci. Huawei P40 Lite’da ise yeni nesil orta düzey telefonların en güçlü işlemcisi Kirin 810 olmasına rağmen, Kirin 980’e göre geride kaldığı su götürmez bir gerçek. Diğer donanım özelliklerinde her iki modelde de 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı yer alırken. P40 Lite modelinde arttırılabilir hafıza olmasına karşın bu destek Nova 5T modelinde yer almıyor.

Kamera ve batarya farklılıkları

Huawei P40 Lite vs Nova 5T karşılaştırma konusunda, kamerayla devam edelim.

Huawei Nova 5T modelinde 48 MP ana kamera, 16 MP geniş açı, 2 MP makro ve 2 MP derinlik sensörü yer alırken. P40 Lite modelinde 48 MP ana kamera, 8 MP geniş, 2 MP makro, 2 MP derinlik sensörü bulunuyor. Yaptığımız kıyaslamada oldukça yakın sonuçlar çıkmasına rağmen Huawei Nova 5T’nin netlik ve renk doğruluğu anlamında daha iyi sonuçlar çıkardığını görüyoruz. Videoda ise Nova 5T’de 4K destek yer alırken, P40 Lite’da ise 1080p Full HD yer alıyor. Ayrıca video sabitleme konusunda da Nova 5T’nin daha iyi olduğunu görüyoruz.

Batarya konusunda Huawei P40 Lite modelinde 4200 mAh batarya varken, Huawei Nova 5T’de 3750 mAh batarya yer alıyor. Hem bu kapasite farkı, hem de işlemci gücü dolayısıyla pil ömrü konusunda P40 Lite modeli galip çıkıyor. Ayrıca P40 Lite modelinde 40W hızlı şarj, Nova 5T’de ise 22.5W’lık bir şarj desteği bulunuyor.