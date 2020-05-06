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Huawei P40 Lite vs Nova 5T karşılaştırma – Hangisi daha mantıklı?
Huawei P40 Lite vs Nova 5T karşılaştırma videomuzda, son dönemde sıkça sorulan ‘hangisini almak daha mantıklı’ sorusunu cevaplandırıyoruz.
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Huawei P40 Lite vs Nova 5T karşılaştırma – Fiyat ve tasarım detayları
Bugün Huawei P40 Lite modeli 3200 TL bandında, Huawei Nova 5T ise 3500 TL bandında satılıyor. Tasarım noktasında ön taraftan görünüm anlamında birbirine çok benzeyen iki cihaz, malzeme yapısı ile ayrılıyor. Zira Nova 5T modelinde alüminyum ve cam karışımı bir tasarım varken, P40 Lite modelinde ise plastik malzeme kullanılıyor. İki model de yan tarafa konumlandırılmış bir parmak izi sensörü yer alırken. Tabii ki arka bölümde kameranın yerleşimi ve diğer görünümünde ayrılan bazı noktalar bulunuyor. Ayrıca P40 Lite modelinde 3.5 mm’lik kulaklık girişi yer alırken, Nova 5T modelinde bu destek bulunmuyor. Son olarak hoparlör konusunda ise Huawei P40 Lite daha yüksek desibel seviyelerine ulaşabilse de, konu ses kalitesine geldiğinde Huawei Nova 5T daha üstün.
Ekran ve performans kıyaslaması
Huawei Nova 5T modelinde 6.26 inç ekran yer alırken, P40 Lite ise 6.4 inç boyutlu daha büyük bir ekran bulunuyor. İki cihaz da IPS LCD ve Full HD+ çözünürlük sunuyor. Performansta ise Nova 5T modelinde Kirin 980 işlemcisi iki cihaz arasındaki en önemli farkı ortaya koyuyor. Zira Kirin 980, bugün Huawei P30 Pro gibi modellerde de yer alan çok güçlü bir işlemci. Huawei P40 Lite’da ise yeni nesil orta düzey telefonların en güçlü işlemcisi Kirin 810 olmasına rağmen, Kirin 980’e göre geride kaldığı su götürmez bir gerçek. Diğer donanım özelliklerinde her iki modelde de 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı yer alırken. P40 Lite modelinde arttırılabilir hafıza olmasına karşın bu destek Nova 5T modelinde yer almıyor.
Kamera ve batarya farklılıkları
Huawei P40 Lite vs Nova 5T karşılaştırma konusunda, kamerayla devam edelim.
Huawei Nova 5T modelinde 48 MP ana kamera, 16 MP geniş açı, 2 MP makro ve 2 MP derinlik sensörü yer alırken. P40 Lite modelinde 48 MP ana kamera, 8 MP geniş, 2 MP makro, 2 MP derinlik sensörü bulunuyor. Yaptığımız kıyaslamada oldukça yakın sonuçlar çıkmasına rağmen Huawei Nova 5T’nin netlik ve renk doğruluğu anlamında daha iyi sonuçlar çıkardığını görüyoruz. Videoda ise Nova 5T’de 4K destek yer alırken, P40 Lite’da ise 1080p Full HD yer alıyor. Ayrıca video sabitleme konusunda da Nova 5T’nin daha iyi olduğunu görüyoruz.
Batarya konusunda Huawei P40 Lite modelinde 4200 mAh batarya varken, Huawei Nova 5T’de 3750 mAh batarya yer alıyor. Hem bu kapasite farkı, hem de işlemci gücü dolayısıyla pil ömrü konusunda P40 Lite modeli galip çıkıyor. Ayrıca P40 Lite modelinde 40W hızlı şarj, Nova 5T’de ise 22.5W’lık bir şarj desteği bulunuyor.
İnceleme
Forza Street oynadık! | Cepte Forza keyfi
Microsoft’un ve Xbox’ın en sevilen oyunlarından Forza serisi Forza Street ile cebe taşınıyor.
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Android ve iOS cihazlar için yayınlanan Forza Street’e ilk bakış niteliğinde ve oyunun kalitesini görebileceğiniz bir video ile karşınızdayız.
Forza Street Android indir; https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.gravity&hl=tr
Forza Street iOS indir; https://apps.apple.com/US/app/id1453783746?mt=8
İyi seyirler…
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Oppo Reno 3 ve Reno 3 Pro kutudan çıkıyor! Yeni neslin özellikleri neler?
Oppo Reno 3 ve Reno 3 Pro 5G modelleri ofisimize geldi. Farklı özellikler ve fiyatlara sahip olan Reno 3 ailesinin kutu içeriği, özellikleri ve detaylarına hep beraber göz atıyoruz.
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Bugün itibarıyla satışa çıkan Reno 3 ve Reno 3 Pro’nun özelliklerini aşağıda görebilirsiniz. Fiyatlarına gelecek olursak Reno 3 için 3.999TL, Reno 3 Pro için ise 6.599TL olarak belirlenmiş.
Oppo Reno 3 Pro özellikleri
- Ekran: 6.5 inç
- Ekran çözünürlüğü: 2400×1080
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 765G
- Bellek: 12 GB
- Dahili Hafıza: 256 GB
- Kamera: 48 MP + 13 MP telefoto + 8MP ultra geniş + 2 MP siyah-beyaz kamera
- Ön kamera: 32 MP
- Pil: 4025 mAh VOOC4.0
- İşletim Sistemi: ColorOS 7 (Android 10)
- Boyutlar: 159×72.4×7.7mm
- Ağırlık: 171g
- Renk: Karbon Siyahı ve Kuzey Işıkları
Oppo Reno 3 özellikleri
- Ekran Boyutu: 6.4 inç
- Ekran çözünürlüğü: 1080 x 2400
- İşlemci: Mediatek MT6779 Helio P90
- Bellek: 8 GB
- Dahili Depolama: 128 GB
- Kamera: 48 MP + 13 MP telefoto + 8 MP ultra geniş + 2 MP siyah-beyaz kamera
- Ön kamera: 44 MP
- Pil: 4025 mAh VOOC Flash Charge 3.0
- İşletim Sistemi: ColorOS 7 (Android 10)
- Boyut: 160.2 x 73.3 x 7.9mm
- Ağırlık: 171g
- Renk: Karbon Siyahı ve Kuzey Işıkları
Aksesuar
BİM’de satılacak Jabra Elite 65T incelemesi (Piyasadan ucuz!)
Jabra Elite 65T inceleme videomuzda, 8 Mayıs’ta 499 TL’lik fiyat etiketi ile BİM mağazalarında satılacak tam kablosuz kulaklık modelini inceledik. Bakalım ürün bizlere neler sunuyor?
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Fiyat değerlendirmesi
Bugün itibarıyla internette Jabra Elite 65T modeli 700 ila 800 TL arasında değişen fiyatlarla satılıyor. O nedenle BİM’in belirlemiş olduğu 499 TL‘lik satış fiyatının, piyasaya göre oldukça iyi bir fiyat olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Peki, bu fiyata bu ürün nasıl bir deneyim sunuyor?
Jabra Elite 65T inceleme – Kutu içeriği ve tasarım
Ürünü satın aldığınızda şarj görevi de gören taşıma kutusu, üç farklı boyutta kulaklık silikonu ve microUSB kablosu çıkıyor. İlk olarak cihazın kutusundan söz edecek olursak, belki de modelle alakalı en beğenmediğimiz nokta burası oldu.
Sözünü ettiğimiz kutu, ürün üst seviye olmasına rağmen plastik olması dolayısıyla hem görünüm hem de eldeki hissiyat açısından kötü bir izlenim uyandırıyor. Ayrıca kapak mekanizmasının pek konforlu olmaması ve kulaklıkların içeride bir mıknatıs benzeri sistemle tutturulmuyor olması da gözüme çarpan detaylar.
Kulaklığın tasarımına geçtiğimizde ise Sennheiser Momentum modeline benzer olarak yuvarlak ve kulağı kapatan bir tasarım anlayışının olduğunu görüyoruz. Bu tasarımın hem avantajları hem de dezavantajları var. Öncelikle avantajlı noktası pasif gürültü engellemenin iyi oluşu ve dışarıya ses kaçırmıyor olması. Kulaklıkla son ses seviyesinde müzik dinleseniz dahi yanınızdaki insan rahatsız olmuyor. Dezavantajı ise uzun süreli kullanımlarda farklı tasarımlı modellere nazaran daha rahatsız ediyor olması.
Tasarım noktasında ürünün IP55 sertifikasına sahip olduğunu belirtelim. Ayrıca üzerindeki fiziksel tuşlar sayesinde ses açma kapama, sesli asistana ulaşım, bir sonraki veya bir önceki şarkıya geçiş, çağrı kontrolleri gibi ihtiyaç duyulan tüm işlevleri kontrol edebiliyorsunuz.
Bağlantı ve Sound+ uygulaması
Bluetooth 5.0 teknolojisini kullanan Jabra Elite 65T modelinde ayrıca iOS ve Android uygulamasında kullanabileceğiniz Sound+ uygulama desteği yer alıyor. Bu uygulama sayesinde hem ekolayzır hem de farklı pek çok özelliğe erişebiliyor olmak güzel. Uygulamanın sunduğu tüm işlevselliği videomuzda detaylıca anlattık.
Ses performansı, mikrofon ve gecikme
Öncelikle ürünün en başarılı olduğu konulardan biri mikrofon performansı. Videomuzdaki ses kaydından da görebileceğiniz gibi 4’lü mikrofon sayesinde oldukça net görüşmeler yapılabiliyor.
Ses performansına geçtiğimizde ise öncelikle yüksek sesli müzik dinlemeyi sevenler için Jabra Elite T65 modelinin oldukça tatmin edici bir noktada olduğunu belirtelim. Tam kablosuz kulaklıklar, bass konusunda genellikle pek başarılı değiller. Ancak Elite T65 bu konuda hiç fena değil. Ayrıca ekolayzır ayarı sayesinde bunu kontrol edebiliyor olmak da güzel. Genel ses performansı için 6 mm’lik sürücülerle mid, bass ve tiz seslerde oldukça dengeli bir performans sunulduğunu söyleyebiliriz.
Son olarak pil kapasitesinden söz edecek olursak kulaklıkların kendisi ile 5 saat, kutuyla birlikte +10 saat pil ömrü sunuluyor. Yaptığımız testlerde belirtilen bu değerlerin doğru olduğunu gördük.