Akıllı Telefonlar
Huawei P40 Lite E, Avrupa’da tanıtıldı!
Bir ay önce Huawei, 48 MP ana kameralı giriş seviyesi bir telefon olan Y7p‘yi Tayland‘da tanıttı. Şimdi ise bu telefon Avrupa‘ya Huawei P40 Lite E olarak geçti.Şu anda Huawei‘nin Polonya sitesinde mevcut olan telefon, 272€’dan 163€’ye indirimli olarak satışta gözüküyor. Bu indirim geçici de olsa oldukça kulağa hoş geliyor.
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Huawei P40 Lite E hangi kampanya ile geliyor ve özellikleri neler?
Yukarıda bahsettiğimiz indirim cihazın 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanı olan versiyonu için geçerlidir. Ayrıca ücretsiz bir Huawei Band 4 alıyor olacaksınız. Cihazların gönderimi 12 Mart‘ta başlıyor olacak. Telefonda tahmin edebileceğiniz üzere Google Play Store yerine Huawei‘nin AppGallery‘si bulunacak.
Huawei P40 Lite E‘nin özelliklerine gelecek olursak, 720p+ çözünürlüğe sahip 6,39 inçlik IPS LCD ekrana sahip olan cihazın sol üstte 8 MP değerinde bir selfie kamerası bulunuyor. Arka tarafta ise 48 MP ana kamera ile birlikte 8 MP ultra geniş açılı kamera ve 2 MP değerinde derinlik sensörü mevcut. Ayrıca cihazda parmak izi okuyucusu da bulunuyor.
Yapay zeka destekli stabilizasyon, 6 saniyeye kadar pozlamayla oldukça iyi gece çekimleri sağlıyor. Yapay zeka ayrıca galeride arama yapılmasını da kolaylaştırıyor. Huawei P40 Lite E, pil konusunda ise 4000 mAh değerinde bir pil ile gelecek. Ayrıca 10W değerinde şarj desteği bulunacak. Telefon, Kirin 710F yonga seti ile çalışıyor olacak.
Cihaz şu ana kadar sadece Polonya sitesinde mevcut. Ancak diğer AB ülkelerine en kısa zamanda yayılacak gibi görünüyor.
Akıllı Telefonlar
realme’den Kadınlar Günü’ne özel 400 TL’lik indirim!
realme, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel kampanya kapsamında 400 liraya varan indirim fırsatı sunuyor. Online alışverişte geçerli olacak indirim, 9 Mart’a kadar devam edecek.
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Hindistan’ın en büyük akıllı telefon şirketlerinden realme, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü inanılmaz indirimlerle karşılıyor. Kampanya online alışveriş sitelerinde geçerli olacak.
İyi bir hediye alternatifi arayan realme sevenler ve marka ile tanışmak isteyenler 400 TL’ye varan indirim fırsatlarından faydalanabilecek.-
Bugün itibarıyla başlayan ve 9 Mart tarihine kadar geçerli Kadınlar Günü Kampanyası Amazon Türkiye, Gittigidiyor, Hepsiburada, N11 ve Trendyol üzerinden yapılan alışverişlerde geçerli olacak.
Kampanya kapsamında satış fiyatı 1399 TL olan realme C2 modeli 200 TL indirimle 1199 TL’den, 1699 TL olan 5i modeli 300 TL indirimle 1399 TL’den, normalde 2999 TL’den satılan realme XT ise 400 TL indirimle 2599 TL’den satışa sunulacak.
Akıllı Telefonlar
EVOFONE, Antalya’ya Mi Store açıyor!
EVOFONE, Antalya’ya yeni bir Mi Store açma hazırlığında olduğuna dair bilgiler ortaya çıkmaya başladı. Xiaomi’nin Türkiye’deki resmi distribütörlerinden biri olan EVOFONE, tüm Türkiye’ye hız kesmeden yayılma prensibini sürdürmekte kararlı gözüküyorlar.
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Firmanın, Antalya il sınırları içerisinde mağaza açacağı bilgisi “kariyer.net” üzerindeki resmi hesaplarından yola çıkarak keşfedildi. Kariyer.net üzerinden Antalya’da açacakları mağaza için satış danışmanı arayan firma, mağaza açılış sinyallerini de böylece vermiş oldular.
Aranan iş için gerekli olan nitelikler de şu şekilde belirtildi:
Yeni çıkan teknolojik ürünlerin takibini yapabiliyorsan,
· Perakendecilik ve teknoloji sektörlerinde kariyer hedefliyorsan,
· Müşterileri güler yüzle karşılıyorsan,
· Müşterinin ihtiyacı doğrultusunda doğru ürünlerin tanıtımını yapıp, ürünlerin satışını gerçekleştirebiliyorsan,
· Reyon düzeniyle ilgili tüm operasyonel süreçten sorumlu olabiliyorsan,
· Bu süreçlere hakimsen, Antalya Bölgemizde yeni açılacak şubemizde bizimle olmak için başvurabilirsin.
Sizde eğer Antalya’da ikamet gösteriyorsanız ve iş şartlarına sahipseniz buradaki linkten başvuru sağlayabiliyorsunuz.
EVOFONE, Türkiye’de kaç mağazaya sahip?
- Forum İstanbul Mi Store
- Akasya Mi Store
- Vadi İstanbul Mi Store
- ANKAMALL Mi Store
- Optimum Stand
EVOFONE’un Türkiye üzerinde sırasıyla; Forum İstanbul Mi Store, Akasya Mi Store, Vadi İstanbul Mi Store, ANKAMALL Mi Store ve Optimum Stand olmak üzere beş mağazası bulunuyor ve aktif bir şekilde satış yapıyorlar. Şirketin, İstanbul’da dört mağazasında ürün satışı bulunurken, Ankara’da ise bir mağazası hizmet gösteriyor. Antalya’daki satış mağazası ise, tüm Türkiye’deki beşinci Antalya’daki ise ilk resmi Xiaomi satış noktası haline gelecek.
Antalya’daki Xiaomiseverler için müjdeli haber olduğunu belirtirken sizin de şehrinizde eğer Xiaomi mağazası bulunmuyorsa üzülmeyin. Tüm Türkiye üzerine yayılmayı hedefleyen distribütorler yakın zamanda sizin iliniz içerisine de mağazalarını dahil edeceklerdir.
Akıllı Telefonlar
Kültür ve Turizm Bakanlığı, cep telefonlarından %1 ek vergi alacak!
Kültür ve Turizm Bakanlığı, yurt içinde üretilen ve yurt dışından getirilen telefonlar için %1’lik vergi alacak. Karar, bugün itibarıyla Resmi Gazete’de yayınlanarak kamuoyuna duyuruldu.
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Habertürk’ten Necdet Çalışkan’ın haberine göre karar ile fiki̇r ve sanat eserleri̇ni̇n çoğaltılmasına yarayan ve Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından kesinti uygulanan cihaz listesine cep telefonları da eklenmiş oldu.
15 gün sonra yürürlüğe girecek olan karara göre hem yurt dışından ithalat yoluyla getirilen modeller hem de Türkiye’de üretilen telefonlar kesinti kapsamında değerlendirilecek. Yayımlanan düzenlemede, telefonlardan alınacak vergi oranı da %1 olarak belirlendi.
Cep telefonunda artık ithalat da “CIF bedeli”, yerli üretimde ise “imalat bedeli” üzerinden yüzde 1 ödeme alınacak. Yeni düzenleme 19 Mart 2020 tarihinde kesin olarak yürürlüğe girecek.
%1’lik vergi daha önce CD,DVD ve USB belleklerden alınıyordu!
Aslında fikir ve sanat eserlerinin çoğaltılmasına yarayan her türlü boş CD, DVD ve USB bellek gibi veri depolamaya yarayan araçlar 2012 yılından bu yana Kültür ve Turzim Bakanlığı tarafından vergilendiriliyordu. 2013 yılında yasanın kapsama alını genişletildi ve söz konusu cihazların yüzde 0.5 ile yüzde 3 arasında değilen oranlarla kesinti uygulaması devam ettirildi.
Bugün yayımlanan son karar ile kesinti uygulanan cihazlar listesinde güncellemeye gidildi. Daha önce listeye girmemiş cep telefonları da kesinti kapsamına dahil edildi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından vergilendirilen yeni cihazların listesi
- Telefon cihazları (hücresel ağlar için veya diğer kablosuz ağlar için olan telefonlar dahil)
- ses, görüntü veya diğer bilgileri almaya veya vermeye tahsis edilen diğer cihazlar (kablolu veya kablosuz ağlarda iletişim mahsus cihazlar dahil)
Vergilendirme cep telefonu fiyatlarına yansıyabilir!
Yeni karara göre, cep telefonu üretimi yapanlar ile ithal edenler, imalat / ithalat bedeli üzerinden yüzde 1 oranında tutarı Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın hesabına yatırmakla sorumlu olacaklar. Bu demek oluyor ki, yakın zamanda dolar kurunun yükselişiyle zamlanan telefon fiyatları bir kez daha ivme gösterebilir.
Gün geçtikçe, artan vergilendirme süreçleri dahilinde cep telefonlarına olan alınabilirlik düşmeye devam ediyor. Umarız ki uygulanan vergilere yenileri eklenmez.