Genel
Oppo AR Glass ve Smartwatch duyuruldu!
Oppo düzenlemiş olduğu Inno Day 2019 etkiliğinde yeni ürünlerini duyurdu. Oppo, konfor, taşınabilirlik ve gizlilik gibi özellikleri bir araya getiren yeni gözlüğü AR Glass‘ı tanıttı.
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Etkinlikte dikkat çeken ürünlerden biri AR içerikleri görüntüleyebilecekleri, oyun oynayabilecekleri ve AR hizmetlerine erişebilecekleri Oppo AR Glass oldu. “Oppo AR Glasses” olarak isimlendirilen ürün, yapısı gereği sanal ile gerçeği birleştirebiliyor.
Kaskta 4 adet kamera yer alıyor. İki kamera balık gözü lensler ile geniş bir açı sunuyor. Bir kamera HD görüntü alıyor. Diğer kamera ise ToF teknolojisi ile daha kapsamlı derinlik verileri toplayabiliyor. Kamera paketi ile kaskın çok katmanlı ve açılı görüntüler elde edebildiği ifade ediliyor. Ayrıca kaskta 3D surround ses desteği de sunuluyor.
Oppo’nun Inno Day 2019 etkinliğinde tanıtılan bir diğer ürün ise Oppo Smartwatch oldu. Bir çok teknoloji firması gibi akıllı saat üretmek isteyen firma, bu konuda geç kalsa da çıkardıkları ürüne bakılırsa beklenildiğine değmiş gibi görünüyor.
Akıllı saatin sahip olduğu özellikler paylaşılmadı ancak birçok bakımdan piyasada bulunan modellerden üstün olacağı iddia ediliyor. eSIM ve yapay zeka bulunan saatte iletişim yeteneği çok yüksek olacak.
Yapılan duyuruda Oppo akıllı saatin 2020’nin ilk çeyreğinde piyasaya sürüleceği açıklandı. Şirket etkinlikte ayrıca, 5G CPE (özellikle evler için 5G router) ve Voice AI özellikli yeni kablosuz kulaklıklar dahil birçok teknoloji ve cihaz tanıttı.
Şirket, AR Glass ile inovasyon ve teknoloji çalışmalarının akıllı telefonların ötesine geçtiğini kanıtlamak istiyor. Bu alanda ciddi bir gelecek gören ve teknolojinin geleceğinin bu ürünlerde olduğunu düşünen firma, şimdilik prototip aşamasında olduğundan ürün hakkında daha fazla bilgi verilmiyor.
Genel
Xiaomi RedmiBook 13 tanıtıldı!
Xiaomi, bugün Çin’de düzenlediği etkinlikte yeni RedmiBook 13 diz üstü bilgisayarını tanıttı. Şirketin merakla beklenen Redmi K30 ile tanıttığı bir diğer ürün, Redmibook 13, ince çerçeveleri ve % 89 ekran/kasa oranı ile dikkat çekiyor.
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Xiaomi RedmiBook 13 dizüstü bilgisayar modeli, şık bir tasarıma ile oldukça ince çerçeveleriyle modern görünüyor. Cihaz, tasarımsal açıdan genel olarak Apple’ın MacBook modellerini andırıyor. Çinli şirket, hem tasarım hem de mobiliteye önem verenleri mutlu edecek bir cihaz ortaya çıkarmış gibi görünüyor.
İsminden de anlaşılabileceği üzere 13,3 inç Full HD bir ekran üstüne kurulan dizüstü, tam portlara izin verecek kadar ince bir gövdeye sahip. Küçük ve taşınabilirliği yüksek bir dizüstü bilgisayar olan RedmiBook 13, yoğun kullanımdan sonra bile ısınmasını engelleyen gelişmiş bir soğutma sistemine sahip olduğun belirtiliyor.
Xiaomi RedmiBook 13, üç farklı versiyon halinde geliyor
- Intel Core i5 işlemci + 8GB RAM + 512 GB SSD + Nvidia GeForce MX250 ekran kartı- 579 dolar
- Intel Core i5 işlemci + 8GB RAM + 512 GB SSD + Nvidia GeForce MX250 ekran kartı-640 dolar
- Intel Core i7 işlemci + 8GB RAM + 512 GB SSD + Nvidia GeForce MX250 ekran kartı-739 dolar
RedmiBook 13, 1C hızlı şarj desteğiyle yüzde 50 doluluğa sadece 35 dakikada ulaşabiliyor. Dizüstü bilgisayar ayrıca önceden yüklenmiş Office Student sürümü ile birlikte geliyor. Ön siparişe açılan RedmiBook serisi, 12 Aralık’ta Çin’de raflardaki yerini alacak.
Genel
Redmi ve Xiaomi Mi telefonlar arasındaki farklar!
Xiaomi’nin başlangıçta bir yazılım şirketi olarak kurulduğunu pek çoğumuz bilmiyoruz. Ancak firma şu an önceki konumuna kıyasla daha farklı bir boyutta ve çeşitli şirket politikası değişiklikleriyle akıllı telefonlara sadece yazılım değil, donanım entegre etmeye de başladı. Böylece akıllı telefon serileri Xiaomi Mi ve Redmi doğdu.
Mi ve Redmi serileri, Xiaomi’nin piyasaya iki yönlü etki bırakmak için kullandığı birbirinden farklı iştirakları. Genelleme yapmak gerekirse iki markanın belirgin farkları maliyet, performans ve kalite tablolarında ortaya çıkıyor.
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Mi Telefonlar;
Mi telefonlar daha donanımlı ve kaliteli ürün beklentisi olan kullanıcılar için üretiliyor. Bu cihazlar daha belirgin hız ve işlem yeteneklerine sahipler, Mi cihazlar, Redmi cihazlara kıyasla genelde daha fazla RAM ve dahili depolama barındırıyor. Mi telefonlarda okuma ve yazma hızı Redmi telefonlardan daha fazla, ekran çözünürlükleri daha iyi ve genelde ekran üretim teknolojisi olarak trende uygun, daha kaliteli olarak nitelendirebileceğimiz ekranlar kullanılmakta. Çift ton flaş, yüksek kalite de kameralar,metalik gövde gibi unsurlar sayesinde ise Mi telefonlar, Redmi cihazlara kıyasla bariz fiyat farklarıyla çıkıyor.
Örneğin ekran ve çerçeve konusunda, kullanıcıların da sık sık soru olarak yönelttiği Redmi Note 8 Pro ve Xiaomi Mi 9T cihazlarını konu alalım;
Videoda da belirtildiği gibi Redmi Note 8 Pro metal görünümlü polikarbon(plastik) bir çerçeveye sahipken, Xiaomi Mi 9T gerçek aliminyum-metal çerçeveyle kuşatılmış. Aynı şekilde ekran konusunda Mi 9T de AMOLED bir panel kullanılırken, Redmi Note 8 Pro’da IPS bir panel kullanılmakta, bu aşamada AMOLED ekranların bağımsız pikselleri kapatabildiğini, gerçeğe daha yakın bir siyah rengi sunduğunu ve pil konusunda da önemli ölçüde tasarruf sağladığını unutmamak gerek.
Redmi telefonlar;
Redmi telefonlar genelde tüketici odaklı, düşük bütçe ile alınabilecek en iyi performansı sunmak adına üretiliyor. Bu cihazlar Xiaomi Mi telefonlara göre daha düşük hız ve işlem yeteneğine sahipler. Bu cihazlarda esas özellik, içerisinde bulunan donanım bileşenlerinin (Ram,Dahili Depolama vb.) iyi bir ölçüde dengelenerek, kullanıcıya bütçe olarak yüklenmeden en iyi performansı elde etme avantajı sunuyor.
Yazılım ve güncelleme;
Xiaomi Mi cihazlar için güncelleme sıklığı, Redmi cihazlara göre daha fazla, genelde vadedilen güncelleme süresi dolduktan sonra sadece önemli güvenlik güncelleştirmeleri sunulan ve mutsuz ayrılan taraf Redmi oluyor. Bu da demek oluyor ki cihazlarda yaşanan donma, çökme gibi durumlar için Xiaomi Mi tarafı daha ayrıcalıklı. Günümüzde firmaların yazılım destek süreleri çoğu zaman vadedileni karşılayamıyor, bu faktörlerle beraber Xiaomi’nin sektörde bulunan diğer üreticilere nazaran daha sık güncelleme ve kararlı bir MIUI arayüzü sunduğunu da ekleyelim. Ek olarak bu Redmi serisi cihazların güncelleme almadığı anlamına gelmiyor sadece firmanın bugüne kadar izlediği yola dikkat edersek Redmi serisi, Mi serisinin sadece biraz daha gerisinde kalıyor.Dolayısıyla Xiaomi Mi serisi, Redmi serisine kıyasla daha premium, daha uzun süreli bir kullanım sunmakta ve amiral gemisi sınıfında yer almakta.
Donanım ve malzeme kalitesi;
Öncelikle işlemci modeli kullanımında görülüyor ki, Xiaomi Mi cihazlarda, Redmi cihazların aksine genelde Snapdragon yonga seti kullanıyor, ortaya çıkan verilerde Snapdragon yonga setinin diğer üreticilere nazaran (Mediatek vb.) optimizasyon konusunda daha kararlı olduğu görülmekte. Bellekler kısmında ise, genelde aynı klansmanda yer alan cihaz karşılaştırmalarına bakıldığında Xiaomi Mi cihazların bellek, okuma ve yazma kaliteleri daha hızlı.
Peki hangisini tercih etmeliyim ?
Redmi serisi F/P dengesiyle orta bütçede yer alan kullanıcılara hitaben daha fazla miktarlarda satması için üretilmekte. Xiaomi, Black Shark, POCO ve Youpin gibi markalarla rekabet halinde kalabilmek için bu stratejiyi kullanmakta. Özet olarak Xiaomi Mi cihazlar, Redmi cihazlara göre daha yoğun donanım seçeneğiyle beraber yüksek fiyat politikasıyla kullanıcılara sunulmakta. Redmi cihazlar ise olabildiğince uygun fiyat ile, güncel şartlarda diğer üreticilere rakip olabilecek özelliklere sahip cihazlar. Akıllı telefon sektöründe çıkış tarihi detayının bir çok şeyi yansıttığını unutmamak gerek, güncel bir cihaz seçimi yaparak kendinize uygun cihazı çeşitli kanallar ile araştırarak, örneğin Hardware Plus Youtube Sayfası, performans testlerini, kullanıcı değerlendirmelerini ve cihazı ilk olarak neden tercih ettiğinizi iyi şekilde değerlendirerek bir satın alım gerçekleştirmeniz yararınıza olacaktır.
Peki siz daha çok hangi seriyi beğeniyorsunuz ?
Genel
Twitter, 2019’da neler yaşadı? En çok neler konuşuldu?
Twitter, diğer sosyal medya devlerinde olduğu gibi bu sene platformda neler olup bittiğini, en çok hangi konunun konuşulduğunu açıkladı. Türkiye ve dünyadan birçok başlığın derlendiği açıklamaya hep birlikte bakalım.
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Bir seneyi daha geride bırakırken arkamıza baktığımızda önemli gelişmelerin yaşandığını görüyoruz. Facebook, bireysel zaman çizelgesini kullanıcılarına sunmaktaydı.
Twitter artık bünyesinde haber odaklı bir platform olduğunu iddia ettiği için geniş kapsamlı bir liste yayınlamayı tercih ediyor.
Türkiye gündeminde en çok konuşulan isim tartışmasız Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu. Hemen arkasından da bu seneki seçimlerde İstanbul Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu yer alıyor.
Let’s set a world record together and get the most retweeted tweet on Twitter. Beating the current world record held by Yusaku Maezawa @yousuck2020 (5.3 million!)
We got this 🙌 pic.twitter.com/VkMPwJo9GI
— World Record Egg (@egg_rt_record) January 14, 2019
Dünya gündemine baktığımız zaman en çok retweet alanlarda, ilk sırada belki de artık herkesin aşina olduğunu söyleyebileceğimiz “Dünya Rekortmeni Yumurta” hesabı bulunuyor. Hesabın açılma sebebinin yumurtayı fenomen yapmak olduğunu düşündüğümüz zaman hiç de imkansız gelmiyor açıkçası.
Andy Warhol’un dediği gibi “Herkes bir gün 15 dakikalığını ünlü olacak”. Fakat bu sözün insanlar için geçerli olduğunu düşünüyorduk. Maalesef ki objeler için de geçerliymiş.
Toplamda beş retweetin derlendiği tweetlerin geriye kalan kısmını aşağıda yer alan listeden görebilirsiniz:
Duh😛 pic.twitter.com/3lGmo7GpF6
— 방탄소년단 (@BTS_twt) June 9, 2019
⚠️WATCH AT YOUR OWN RISK⚠️ pic.twitter.com/uNPzKfQKJH
— Ashton🐻 (@aman9919) April 1, 2019
Can everybody just Please look at this cat pic.twitter.com/GEPe1XzurJ
— danee, goddess of dinosaurs 🦖 (@itsdaneesaur) July 3, 2019
My niece has her bird trained to attack anyone she screams at 😂😂😂 pic.twitter.com/ea0JoWMNrT
— NCAA Youngboy (@Apex_sH) April 30, 2019
Sosyal medya platformu ayrıca en çok konuşulan kategorileri de bizlere sıralamış. Dünya gündemi genellikle uluslararası dil olarak kullandığımız İngilizce ağırlıklı belirlendiğini görüyoruz.
En çok konuşulan siyasetçi geçen sene olduğu gibi Donald J. Trump iken, en iyi sinema filmi bu sene Marvel sinematik evrenin de sonun başlangıcını oluşturan ve hasılat rekorları kıran The Avengers: EndGame seçilmiş.
En iyi aktörlerde yine EndGame ve SpiderMan’in yeni üçlemesinin başrolü Tom Holland’ı görüyoruz.
Müzik kategorisinde retweet rekorunu da elinde bulunduran Kore asıllı BTS’in resmi hesabı yer edinirken, en iyi futbol takımı Barcelona ve en iyi futbolcu Barcelona’nın eski oyuncularından biri olan Neymar J.’a layık görülmüş.
Listede en dikkat çeken unsur, bu yıl kategorilerin içine emojilerin de katılması. Kullanıcılar tarafından en çok tercih edilen emojileri de listede görebiliyorsunuz.
Listenin geri kalanını görüntülemek isterseniz aşağıda tüm şablonlarıyla birlikte, kategorileri sıraladım. Yer alan listeden tüm detaylara göz atabilirsiniz:
2019’da dünyada en çok izlenen TV programları
2019’da dünyada en çok konuşulan filmler
2019’da dünyada en çok konuşulan aktörler
2019’da dünyada en çok konuşulan spor takımları
2019’da dünyada en çok konuşulan erkek sporcular
2019’da dünyada en çok konuşulan haber nitelikli etiketler
2019’da dünyada en çok konuşulan politikacılar
2019’da dünyada en çok kullanılan emojiler