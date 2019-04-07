Huawei P30 ve P30 Pro daha iyi bir Snapchat deneyimi sunacak!

En popüler sosyal medya uygulamalarından biri olan Snapchat, Huawei‘yle kurduğu işbirliği sonucunda Huawei P30 ve P30 Pro modellerinde diğer akıllı telefonlara göre daha optimize ve üstün bir performans sergileyecek.

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Huawei P30 ve P30 Pro’nun Snapchat performansı nasıl artacak?

Snapchat, 2018 Eylül ayında açıklanan rakamlara göre aylık 300 milyon aktif kullanıcı rakamına ulaşıyor. Snapchat son yıllarda akıllı telefon pazarındaki payını artırarak liderliğe oynayan Huawei ile bir ortaklık içine girmeye hazırlanıyor. Bu işbirliğiyle Çinli üreticinin geçen günlerde haftalarda tanıttığı yeni amiral gemisi modelleri olan P30 ve P30 Pro‘da Snapchat uygulaması daha performanslı ve optimize çalışacak.

P30 ve P30 Pro kullanan Snapchat kullanıcıları, şimdikinden çok daha yüksek kaliteli resimler ve fotoğraflar kaydedebilecekler. Ayrıca telefonlarının 16 MP çözünürlüğündeki ultra geniş açılı kameralarıyla uygulama içindeki yeni efektleri kullanabilecekler.

Bu özelliğin P30 ve P30 Pro kullanıcılarına bir sonraki güncellemede sunulması bekleniyor.