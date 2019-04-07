Android Q Force Touch özelliğiyle gelecek!

Sonbaharda telefonlara dağıtılmaya başlaması beklenen yeni Android sürümü Android Q iOS’un 3D Touch’ına benzeyen Force Touch özelliğiyle gelecek.

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Force Touch nasıl kullanılacak?

Android kullanıcıları tarafından merakla beklenen Android Q‘nun (Android 10) yeni bir özelliği daha ortaya çıktı. Bu özellik sayesinde belirlenen uygulamaların üzerine belli bir basınçla dokunduğunuzda önünüze pratik kısayol seçeneklerinin dizilmesini sağlayacak.

Bu yeni özellik, Android‘in en büyük rakibi olan iOS’un 3D Touch özelliğiyle bir hayli benzeşiyor. Fonksiyonun nasıl çalışacağı ve nasıl uygulanacağı ise henüz bilinmiyor. Özelliğin basıncı algılamak için ekranın altında ilave bir donanıma ihtiyaç duyup duymayacağı belli değil.

İlk olarak sınırlı sayıdaki uygulamanın destekleyeceği bu özelliğin ne kadar yaygınlaşacağını zaman gösterecek.