Huawei P30 Pro ve P30 modelleri için Android 10 işletim sistemi tabanlı EMUI 10 güncellemesi yayınlandı. 4.52GB boyutundaki yazılım güncellemesi pek çok yeniliği beraberinde getiriyor.

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Huawei, Android 10 işletim sistemi tabanlı EMUI 10 arayüzünü 9 Ağustos tarihinde tanıtmıştı. Tanıtım tarihinden 3 ay sonra Huawei P30 serisi için yayınlanan güncelleme Türkiye kullanıcıları için de paylaşıldı. EMUI 10.0.0.178 (C431E1PR2P5) yazılım numarası ile kullanıcılara sunulan güncelleme paketinin boyutu P30 Pro modeli için 4.52GB boyutunda. Birkaç gün için tüm kullanıcılara paylaşılması beklenilen güncelleme Android 10 ile birlikte gelen sistem genelinde karanlık modu destekliyor. Sizlerde cihazınıza gelen güncellemeyi kontrol etmek istiyorsanız cihaz menüsünde bulunan Ayarlar-Yazılım Güncelleme sekmesine tıklayarak güncellemeyi kontrol edebilir, yeni sürümü cihazınıza indirebilirsiniz.

Huawei P30 Pro ve P30 EMUI 10 yenilikleri

Değişiklik Günlüğü

EMUI 10.0, kullanıcı deneyiminizi kolaylaştırmak ve kalitesini iyileştirmek için tasarlandı. Kullanıcılara daha kesintisiz ve kolay anlaşılır bir kullanıcı deneyimi sağlamak için tasarlanan yepyeni ve özel bir kullanıcı arayüzü sağlamaktadır. İyileştirilmiş veri ve gizlilik koruması, size daha güvenli bir deneyim sağlamaktadır.

Kullanıcı arayüzü: karışık ve nefes kesici

Dergi tasarımı

Daha rahat ve gerçekçi bir okuma deneyimi için dergi stilinde bir tasarım geliştirildi.

Morandi Rengi

Daha zarif ve rahat bir görüntü için abartısız gri tonları

Animasyonlar

Sayfa geçişleri, uygulama açılışları ve diğer senaryolar için dinamik ve doğal animasyonlar

Performans

GPU Turbo

Sistemin oyun esnasındaki akıcılığı ve kararlılığı arttırıldı.

Güvenlik

Resmi onaylı mikroçekirdek

Ticari kullanım açısından en güvenli işletim sistemi çekirdeği olarak onaylanan Huawei’nin kendi geliştirdiği mikroçekirdek tasarımı

Dağıtımlı teknoloji

Diğer Huawei cihazlarla bağlantı için ve aynı zamanda diğer Huawei cihazlarla dosya aktarımı veya veri depolama işlemleri için güvenlik arttırıldı.

Gizlilik koruması

Standartize edilmiş uygulama izin yönetimi ve daha güvenli veri ve gizlilik koruması için uygulama eleme kabiliyetleri desteklendi.

Medya ve eğlence: daha fazla eğlence

AppAssistant bırakma bölgesi

AppAssistant uygulamasına, oyun hızlandırma ve rahatsız etmeyin gibi servislere hızlıca erişmenizi sağlayan bırakma bölgesi özelliği eklendi.