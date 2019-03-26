Huawei P30 Pro’nun kutu açılışını hemen lansman sonrası gerçekleştirdik. Ön incelemesini yayınladığımız P30 Pro’nun kutu içeriğine yakından bakabilirsiniz.

İlginizi çekebilir: Huawei P30 Pro ön inceleme – 50X zoom!

Huawei P30 Pro kutusundan çıkıyor!

Huawei P30 Pro özellikleri

Gücünü Kirin 980 yonga setinden alan Huawei P30 Pro, 6.47 inçlik Full HD+ kıvrımlı OLED bir ekran kullanıyor. Bu ekran, 2340 X 1080 piksel çözünürlüğünde olurken, ekrana gömülü parmak izi sensörüde bu cihazda bulunuyor.

P30 Pro’nun 6 GB ve 8 GB RAM varyasyonları bulunurken, 6 GB için 128 GB depolama alanı sunuluyor. 8 GB RAM olan varyasyonda 64,218,256,512 GB depolama alanı seçenekleri bulunuyor. Cihazın arka tarafında 40 MP ana kamera, 20 MP geniş açı kamerası, 8 MP Telefoto lens ve ToF sensörleri bulunuyor. P30 Pro’nun ön tarafında ise 32 MP f/2.0 diyafram açıklığına sahip bir sensöre yer verilmiş.

4200 mAh batarya kapasitesi bulunan cihaz, 40W SuperCharge desteğine de sahip. Ayrıca P30 Pro’nun EMUI 9.1 arayüzü ile bizleri karşıladığını söyleyelim.