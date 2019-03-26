Huawei P30 serisi telefonlarını bugün itibari yaptığı etkinlikte tanıttı. Bizde sizler için Huawei P30 Pro’nun ön incelemesini yaptık.

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Huawei P30 Pro ön inceleme – 50X zoom!

İnci beyazı, nefes alan kristal, siyah, gündoğumu, aurora mavi renk seçenekleriyle gelen cihaz, yan çerçeveleri metal önü ve arkası ise cam tasarımını kullanıyor. Ön tarafta bu sefer damla çentik kullanan cihaz, ekran kasa oranı olarak bir hayli başarılı. Ayrıca şirketin ilk kez Mate 20 Pro’da kullandığı ekrandan parmak izi sensörü, P30 Pro modelinde de yer alıyor. Tasarım noktasında cihazda 3.5 mm’lik kulaklık girişi bulunmazken, telefonun IP67 sertifikasıyla suya ve toza dayanıklı olduğunu belirtelim.

Huawei P30 Pro özellikleri

Cihazın arka tarafında 4’lü bir kamera dizilimi yer alırken, ana kamera 40 MP+ 20 MP + 8 MP ve ToF sensörü bulunuyor. Bu sayede telefon 50X’e kadar zoom işlemi gerçekleştirebiliyor. 6.47 inç ekranda Full HD çözünürlük kullanılırken, cihazın ön kamerası 32 MP çözünürlüğünde. Gücünü Kirin 980 işlemcisinden alan telefon, 8 GB RAM ile birlikte 256 GB/512 GB depolama alanı varyasyonlarına sahip. 4200 mAh kapasiteli bir batarya ile karşımıza çıkan Huawei P30 Pro, 15 Watt’lık hızlı şarj desteği ile birlikte geliyor.

Huawei P30’un 6 GB/128 GB varyasyonu 799 Euro, P30 Pro’nun 8 GB/128 GB varyasyonu 999 Euro, 8 GB/256 GB varyasyonu 1099 Euro, 8 GB/512 GB varyasyonu ise 1249 Euro olarak belirlenmiş.