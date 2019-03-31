Huawei P30 Pro, kaç dk’da şarj oluyor? – 40W şarj testi

Huawei P30 Pro, kutusundan “40W Super Charge” adaptörü ile birlikte geliyor. İlk kez Mate 20 Pro’da gördüğümüz bu şarj teknolojisi, oldukça kısa bir sürede cihazı tam şarj edebilmenize imkân tanıyor. Biz de bu videomuzda, Huawei P30 Pro ile %0’dan %100’e bir şarj testi gerçekleştirdik.

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Huawei P30 Pro hızlı şarj testi

%0 batarya seviyesiyle başladığımız testte 10 dakika sonra yüzde 28, 20 dakika sonra %53, 30 dakika sonra %75, 40 dakika sonra %89 ve 50 dakika sonra %96 seviyesini gördük.

Cihazda 4200 mAh kapasiteli bir pil yer alırken, kutu içeriğinden 40W’lık bir Super Charge adaptörü çıkıyor.