Huawei Mate 20 Pro’nun 40W hızlı şarjını test ettik (VİDEO)

Huawei Mate 20 Pro’nun 40W hızlı şarjını test ettik (VİDEO)

23 Ekim, 2018 VİDEO 0 yorumlar

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Huawei Mate 20 Pro, kutu içeriğinden 40W‘lık yeni hızlı şarj adaptörü ile birlikte geliyor. Şirketin iddiası, 4200 mAh pili 30 dakikada %70 oranında şarj ettiği yönünde. Biz de bu videomuzda, 40W‘lık yeni hızlı şarj desteğini test ettik!

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