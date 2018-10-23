Huawei Mate 20 Pro’nun 40W hızlı şarjını test ettik (VİDEO)

Huawei Mate 20 Pro, kutu içeriğinden 40W‘lık yeni hızlı şarj adaptörü ile birlikte geliyor. Şirketin iddiası, 4200 mAh pili 30 dakikada %70 oranında şarj ettiği yönünde. Biz de bu videomuzda, 40W‘lık yeni hızlı şarj desteğini test ettik!

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