HUAWEI P20 Pro ile yapay zeka cebinde!

Cebimizde taşıdığımız yapay zeka her geçen gün daha da gelişiyor. Geçtiğimiz 6 ay içerisinde mobil üreticiler yapay zeka yarışına katılarak ileri teknoloji çözümlerini sunmaya başladılar. Cep telefonlarının geçmişinde bir sürü yenilik, inovasyon, ve heyecan verici anılar bulunuyor; yapay zeka ise, cep telefonlarının yeni devrimi olma yolunda hızla ilerliyor.

Geçmişten bugüne…

Yeni yapay zekanın dününü bugününü daha iyi anlayabilmek için yapay zekanın tarihini incelemek doğru bir başlangıç noktası olabilir. Telefonlara yapay zekanın yerleşmesi birkaç ay öncesine dayanmış olsa bile bilimin bu teknolojiyle ilk tanışması 1951 yılında gerçekleşti. Bu dönemde sadece üç tane ana mekanizma olabileceğine inanılıyordu: Konuşmak, görmek ve bir insan gibi düşünmek.

Bu üç ana mekanizmayı hayata geçirebilmek için bilgisayar mühendisleri ve matematikçiler yıllar boyunca çalışarak mantık ve bilirkişi sistemlerini devrimleştirerek makinelerin kendi kendine öğrenmesini sağladı.

Akıllı telefonlar hayatlarımızda büyük bir rol oynamasına rağmen günümüzün koşulları için üç ana mekanizma bizler için yeterli olacaktır. Dokunmatik ekranlardan bizi uzaklaştıran konuşmalar, makine görüşü ile ilerlemiş fotoğrafçılık, filmcilik ve imaj işlemleri ve bunlarla beraber kullanıcıların davranışlarını farklı verileri toplayarak algılayan ve gelecek ihtiyaçları önden belirleyerek telefonunu en optimize hale getiren bir yapay zeka harika bir telefon deneyimi için beklentilerin çok üzerinde.

Geçtiğimiz Ekim ayında HUAWEI yeni amiral gemisi modeli HUAWEI Mate 10 Pro’yu piyasaya sürerek yapay zekayı; fotoğrafçılık, imaj tanıma ve kullanıcı servislerinde kullanabileceğini kanıtladı. En son çıkan HUAWEI P20 Pro ise, DxOMark mobil kamera sıralamasında rekor kırarak gelişmiş teknolojinin artık daha ulaşılabilir hale geldiğini gösterdi.

Yapay zeka bizlere neler sunuyor?

Diğer rakiplerinden farklılaşarak EMUI ve Android 8.0 sistemleriyle çalışan yeni HUAWEI P 20 Pro yapay zekada çığır açmış bulunmakta. Kirin 970 işlemcisi ile kullanıcılarına hayatlarını kolaylaştıracak yenilikler sunuyor ve akıllı telefonunuzu cebinizde taşıdığınız bir asistana dönüştürüyor.

Fotoğrafçılık

HUAWEI P20 Pro Yapay Zeka ile 500den fazla ortam ve obje tanımlarken 10 tane farklı senaryo ve obje belirleyebiliyor. Tanımlamasına göre ise ayarlarını düzenleyebiliyor ve profesyonel fotoğrafçı gibi fotoğraflar çekmenizi sağlıyor.

HUAWEI P20 Pro’daki yapay zeka nesneleri, sahneyi, aydınlığı ve boyutu gerçek zamanlı olarak tanıyarak ve profesyonel bir fotoğrafçının yaptığı gibi tüm parametreleri seçerek anı yakalıyor. Bu sanal asistan, fotoğraf çekilirken nesnelerin tam olarak nerede olacağına odaklanarak, hareketlerini tahmin edebiliyor.

Fotoğraf çekimine katkısıyla beraber çekimden sonra ise albümleri düzenlemekte yardım ediyor. Fotoğrafların içeriğini gerçek zamanlı tanıyarak sınıflandırıyor ve değerlendiriyor. Temalı albümler oluşturarak Akıllı Galeriler sunuyor.

İlk günkü hız

Zamanla telefonunuzun yavaşlamasından sıkılmışsınızdır… İlk aldığım günkü hızı nerde diye sormak çok normal. En hızlı telefonlarda bile uygulamalar yükleyip kaldırıldığında bellek dolmaya başlıyor ve dolaylı yoldan sistem yavaşlıyor. HUAWEI mühendisleri bu soruna yapay zeka ile yaklaşarak çözüm buldu!

Yapay zeka algoritmaları hangi uygulamaları nerede, ne zaman ve ne kadar kullandığınızı öğrenmeye başlıyor, kısacası davranışlarınızı algılıyor. Öğrenmiş olduğu bu verileri kullanarak ise telefonu ihtiyacınıza göre uyarlayarak uygulamaları ne zaman ve ne kadar ihtiyaç duyacağınızı tahmin ediyor ve tam ihtiyaç duyduğunuz anda kullanıma hazır hale getiriyor. Yapay zeka, telefon içerisinde kullanılmayan uygulamaları ve özellikleri kapatarak telefonunuzun daha hızlı çalışmasını sağlıyor.

Bu akıllı teknoloji, sisteminizi yavaşlatan uygulamaları temizleyip, telefonunuzu en iyi şekilde koruyabilir. En güzeli de, tüm bunları telefonun arka planında siz farkında olmadan gerçekleştiriyor ve en önemlisi de telefonunuzun bakım derdinden sizi kurtarıyor.

Pil ömrü

Günlük hayatımızda kalıcı yer edinen akıllı telefonlarımızı elimizden düşürmek her geçen gün daha da zorlaşıyor. Her adımımızda yanımızda olan asistanlarımız pil ömrü nedeniyle gün boyunca bize yardım edemeyebiliyor. Bazı durumlarda biz de asistanlarımıza tekrar güç vermek için şarj edemeyebiliyoruz. Bu durum HUAWEI P20 Pro’da tarih oluyor.

HUAWEI P20 Pro, 4000 mAh batarya ve enerji açısından verimli bileşenlerin kullanımının yanı sıra telefondaki her şeyi kontrol eden yapay zeka teknolojisi ile rakiplerinden daha iyi bir performans gösteriyor. Enerjinin nerede saklanacağına karar veriyor, davranışlarınızı ve alışkanlıklarınızı biliyor, hangi uygulamaların sonlandırılacağını anlıyor.

Yapay zeka son yıllarda ilerleme kaydetti. HUAWEI, AR-GE’ye yaptığı ciddi yatırımlarla yapay zekayı ilerletmeyi kendisine hedef olarak koymuş durumda. Bakalım gelecekte bizi neler bekleyecek…

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