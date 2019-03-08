Huawei P Smart+ 2019 tanıtıldı!

Huawei bugün gerçekleştirdiği etkinlikte arka tarafında üç kamerası bulunan Huawei P Smart+ 2019 modelini tanıttı.

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Çin’de farklı adla satışa sunulacak!

6.21 inç FHD+ çözünürlüğe sahip bir ekran kullanan telefon, Kirin 710 işlemcisinden gücünü alıyor. Görünüm olarak Huawei P Smart’a benzeyen Huawei P Smart+’ın arka tarafında ise üç adet kamera bulunuyor. Bu kameralar 24 MP ana kamera, 16 MP ikinci kamera ve 2 MP çözünürlüğünde derinlik sensörü olarak görünüyor.

Ön ve arka tarafta bulunan kameralar yapay zeka özelliklerine sahip olurken, ön tarafta su damlası çentiğinin içinde 8 MP çözünürlüğünde bir kamera bulunuyor. Yapay zeka sayesinde ağır çekim modunda 480 fps çekimler yapabilen kamera gece fotoğraflarında da oldukça iyi sonuçlar verebiliyor.

3400 mAh batarya kapasitesine sahip Huawei P Smart+ 2019, Kirin 710 yonga setinin yanında grafik tarafında Mali-G51 yonga setini kullanıyor. 3 GB RAM ve 64 GB depolama alanı ile beraber karşımıza çıkan cihaz, 250 Euro fiyat etiketine sahip. Ayrıca Huawei P Smart+, Çin’de Enjoy 9s adıyla satışa sunulacak.