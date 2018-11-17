Huawei P Smart (2019) FCC belgelerinde ortaya çıktı!

Huawei P Smart (2019) modelinin belli başlı özellikleri, şirketin FCC sertifikası başvurusu sebebiyle ortaya çıkan belgelerle belli oldu.

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Huawei P Smart (2019) özellikleri

Huawei’nin belgelerde POT-LX3 kod adıyla anılan cihazının P Smart (2019) olduğu tahmin ediliyor. Çinli teknoloji devinin yeni orta segment akıllı telefonu, 3320 mAh’lık bataryasıyla öncülü P Smart’ınkinden daha üstün bir pil performansı vaat ediyor. Ayrıca cihaz, farklı hafıza ve SIM slotu seçeneklerine sahip en az dört farklı varyasyonla piyasaya çıkacak. P Smart (2019) bütün versiyonlarında 3 GB RAM’le gelirken, kullanıcılarına 32 GB ve 64 GB şeklinde iki farklı hafıza kapasitesi seçeneği sunacak.

Ayrıca sızan belgelerde; cihazın 155.2 x 73.4 mm ebatlarında olduğu belirtiliyor. Öncül modelden farklı olarak cihaz bu kez tek ön kameraya sahip. Tasarımı da iyileştirilen Huawei P Smart (2019)’da ekran/kasa oranının yükselmesi için damla çentik kullanımına geçilmiş.