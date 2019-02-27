Huawei, operatörleri 5G’ye taşıyacak birleşik ağ aktarımı çözümünü tanıttı

Huawei, Barselona’da gerçekleşen Mobil Dünya Kongresi 2019’da 5G’ye yönelik birleşik ağ aktarımı çözümünü tanıttı.

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Birçok yeni sözleşmeye imza atıldı

Tüm hizmetleri destekleyen bir sisteme imza atan bu çözüm, basitleştirilmiş 5G aktarım ve kurulumu sayesinde operatörlerin 5G’yi geliştirmelerine yardımcı olacak. Huawei bugüne kadar 40’tan fazla ticari 5G aktarımı sözleşmesine imza attı.

GSMA, 2025 yılına kadar, dünya genelinde 1,3 milyar 5G kullanıcısı ve 1,36 milyar 5G mobil cihaz olacağını ve 5G şebekesi kapsama alanının yüzde 40’a çıkacağını öngörüyor. 5G ağları içinse ulaşım ağlarının önceden hazırlanması gerekiyor. Bu süreçte, operatörlerin geleceğin ağ aktarımı yeteneklerinin gelecekte kullanılabilecek şekilde tasarlanması gerekiyor.

Huawei Taşıyıcı Ürün Grubu Başkanı Jeffrey Gao konuyla ilgili olarak; “Operatörler, 5G ağ aktarımı inşa ederken gelecek on yılın işletme ihtiyaçlarını sistematik olarak göz önünde bulundurmalıdır. Bu süreçte, operatörlerin üç ana standardı göz önünde bulundurmaları gerektiğine inanıyoruz. Uygun fiyatlı band genişliği yükseltme maliyetleri, 4G ve 5G birleşik aktarım ve uçtan uca otomatik operasyon ve bakım süreçlerine de etki edecektir” dedi.

Huawei, 5G’ye hazır birleşik ağ aktarımı çözümünü sunarak aynı zamanda küresel operatörlerin üç temel özellik ile iş değerlerini en üst düzeye çıkarmasını sağlıyor.

5G’ye hazır birleşik ağ aktarımı çözümü, endüstrinin ilk 50GE yönlendiricisi ve dört seviyeli darbe genlik modülasyonuna (PAM4) dayalı 5G mikrodalga çözümü üzerine kuruldu. Bu sayede, sitelere 10 Gbps hız sunulurken, toplam işletme maliyetinin yüzde 30 daha düşük olması sağlanıyor. Fiber erişimin olduğu yerlerde, yönlendirici (router) iki yönlü tek fiber iletimini desteklerken, bit başına maliyeti yüzde 30 oranında ve fiber kaynakları da yüzde 50 oranında azaltıyor. Fiber erişimi olmayan durumlarda, Huawei’nin 5G mikrodalga çözümü, herhangi bir frekans bandında 10 Gbps bant genişliği erişimi sağlayabilir. Aynı zamanda esnek kanal genişletme yetenekleri de sunan bu çözüm sayesinde servis tanımlanması için yalnızca bir site ziyareti yeterli olurken, operatörlerin toplam işletme maliyeti de yüzde 30 azaltılıyor.

Otomatik operasyon ve bakım

Endüstrinin ticari olarak hazır ilk SR ve SRv6 çözümünü kullanan 5G’ye hazır birleşik ağ aktarımı çözümü, 4G ve 5G hizmetleri arasında parazit oluşturmadan MPLS’den SR ve SRv6 protokollerine yumuşak bir geçiş sağlar. Huawei’nin 5G ağ aktarımı çözümü hem MPLS hem de SR protokollerini destekler, böylece operatörler aynı anda 4G hizmetleri için MPLS protokolünü kullanırken uçtan uca 5G hizmetlerini dağıtmak için SR ve SRv6 protokollerini kullanabilirler. Bu sayede eski sevisler çalışmaya devam ederken yeni servislerin kullanılması mümkün olur.

Ağ işlemcisi (NP) programlanabilir mimarisi üzerine kurulu SR ve SRv6 çözümü, donanımda herhangi bir değişiklik yapmadan, MPLS’den SR’ye ve sonra SRv6’ya kadar sorunsuz evrimi destekler.

Endüstrinin ilk Ağ Bulut Motoru (Network Cloud Engine – NCE) ağ kontrolünü, yönetimini ve analizini birleştirerek, 5G’ye hazır birleşik ağ aktarımı çözümünün tüm taşıma ağı boyunca tam yaşam döngüsü için otomatik operasyon ve bakımının desteklemesine olanak sağlıyor.

Huawei NCE, 4G ve 5G ağ aktarımlarının birlikte kontrol ve yönetimini destekliyor ve insan-makine arayüzü yerine modellerle desteklenen bir makine-makine arayüzü sağlıyor. Bu sayede, servis tanımlanması için gereken süre, saatlerden dakikalara indirgeniyor. Telemetri ve AI teknolojileri sayesinde, hata ayıklama işlemi de saatler yerine dakikalar içinde tamamlanıyor.

Konuyla ilgili görüşlerini paylaşan Jeffrey Gao, “5G hem bireylerin hem de dikey endüstrilerin ihtiyaçlarını karşılayacak; Cloud VR, özel hatlar ve bağlı araçlar gibi yeni hizmetleri destekleyecektir. Geleceğin 5G ağ mimarisi, veri merkezleri üzerine kurulacak. SLA’lar farklı servisler sunmak için 5G ağlarına ihtiyaç duyuyor. Bu nedenle endüstrinin bileşenleri olan şirketler, 5G’nin sunduğu fırsatları değerlendirmeli ve hepsi bir arada birleşik ağ aktarımını kurmalılar” dedi.

Huawei, yedi yıl boyunca küresel mobil taşımacılık pazarının zirvesinde kaldı ve mobil taşımacılık sektörünün gelişimine öncülük etti.

Ayrıca, önde gelen global operatörlerin 40’tan fazla 5G ağ aktarımı oluşturmasına yardımcı oldu. Huawei, İnternet Mühendisliği Görev Grubu (Internet Engineering Task Force – IETF), ITU Telekomünikasyon Standardizasyon Sektörü (ITU-T) ve Avrupa Telekomünikasyon Standartları Enstitüsü (ETSI) gibi uluslararası standart organizasyonlarında aktif rol oynamaktadır. 50GE ve SRv6’ya önemli katkılarda bulunan Huawei ayrıca, 5G mikrodalga ve akıllı ağlarda da lider konumundadır.