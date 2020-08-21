Huawei, “ölmek pahasına” ileri adım atmak istiyor!

Huawei’nin işlemci ambargosu karşısında yaşadığı sorun zaman geçtikçe daha derin bir hal almaya başladı. Yasağın yürürlüğe girmesi konusunda zaman daralırken, Huawei yöneticileri markayı tamamen kaybetmek pahasına da olsa geri adım atmak istemiyor!

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Huawei, işlemci temini konusunda bütün sınırları zorluyor!

Bilindiği üzere ABD hükümeti, Huawei için belirlediği kısıtlamaları geçtiğimiz haftalarda artırma kararı almıştı. Bu süreçte TSMC üretimi Kirin işlemcilerine veda etmek durumunda kalacak Huawei’nin B planı olarak MediaTek ile çalışacağı ifade ediliyordu. Ancak oldukça kararlı olan Trump hükümeti bunun da önüne geçmiş gibi görünüyor. Zira ABD Ticaret Bakanlığı’nın Pazartesi günü yaptığı açıklama, derinleşen ticaret sınırlamaları nedeniyle MediaTek’in Huawei’ye işlemci satmasının engelleneceğini belirtiyor.

15 Eylül’de yürürlüğe girecek kısıtlama, ABD teknolojilerini kullanan herhangi bir şirketin Huawei ile çalışırken geçici lisans almasını şart koşuyor. Genelgenin kapsamı bu hafta yeniden düzenlendi ve Huawei’ye bağlı 38 iştirak daha kısıtlama listesine eklendi. Böylece Huawei’nin yasağın etrafından dolanarak işlemci temin etme ihtimali de kalmadı.

Huawei’nin oluşan durum karşısında MediaTek ya da herhangi bir üreticiden işlemci satın alamayacağı tahmin ediliyor. Zaten zor durumda olan markanın eli daha da zayıflarken, iddialara göre genel merkezde yapılan toplantılarda çalışmalara yok olma pahasına da olsa devam etme kararı alındı. Bu da Huawei cephesinde daha agresif ve şaşırtıcı adımlar görebileceğimizi gösteriyor. Son olarak şirketin 45nm tekniğinde üretim yapacak dökümhane tesisi kurmak konusunda araştırmalarda bulunduğunu da belirtelim.