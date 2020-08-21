Google Pixel 5, tasarım detaylarıyla ortaya çıktı!

Google, önümüzdeki haftalarda Pixel serisinin yeni üst seviye modellerini resmi olarak duyuracak. Serinin merakla beklenen telefonu Google Pixel 5, genel tasarım detayları ile sonunda ortaya çıktı!

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Google Pixel 5 detaylandı: Pixel 4a’nın daha güçlüsü olacak!

CAD çizimleriyle ortaya çıkan Pixel serisinin yeni modeli, genel tasarımında çok şaşırtan bir yenilik ile gelmiyor. Hatta telefon, geçtiğimiz aylarda satışa sunulan ve maliyet odaklı özelliklere sahip olan Pixel 4a’ya oldukça benziyor. İki telefonu birbirinden ayıran en önemli tasarım detayı ise arka yüzeyi oluyor. Plastik bir gövde ile gelen Pixel 5, kardeşine kıyasla dokulu bir arka yüzey barındırıyor. Fiziksel parmak izi alanı ise Pixel 5’de ekrandan parmak izi okuyucuya yer verilmeyeceğini gösteriyor.

Amiral gemisi özellikleri saf Android ile buluşturan Pixel serisi, beşinci modeliyle yön değiştireceğe benziyor. Zira telefonun iddia edilen özellikleri, üst seviye rakiplerinin arasından uzaklaşıp daha çok orta seviyeye yöneliyor. Ayrıca bu jenerasyonda ilk kez daha büyük ekranlı bir XL modele de yer verilmeyecek. 5.8 inç Full HD+ OLED ekrana sahip olduğu belirtilen Google Pixel 5, gücünü 5G destekli Qualcomm Snapdragon 765G işlemciden alacak. 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanının ise güçlü işlemciye destek vermesi bekleniyor.

Sızdırılan çizimlerde üçlü arka kamera görülse de, bu kameraların nitelikleri ile ilgili herhangi bir bilgi bulunmuyor. 3.080 mAh batarya ise telefon ile ilgili paylaşılan son teknik detay oluyor. Son olarak Google Pixel 5 ve Pixel 4a 5G modellerine ait resmi tanıtımın 30 Eylül’de gerçekleşeceğini belirtelim.