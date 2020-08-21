Akıllı Telefonlar
Google Pixel 5, tasarım detaylarıyla ortaya çıktı!
Google, önümüzdeki haftalarda Pixel serisinin yeni üst seviye modellerini resmi olarak duyuracak. Serinin merakla beklenen telefonu Google Pixel 5, genel tasarım detayları ile sonunda ortaya çıktı!
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Google Pixel 5 detaylandı: Pixel 4a’nın daha güçlüsü olacak!
CAD çizimleriyle ortaya çıkan Pixel serisinin yeni modeli, genel tasarımında çok şaşırtan bir yenilik ile gelmiyor. Hatta telefon, geçtiğimiz aylarda satışa sunulan ve maliyet odaklı özelliklere sahip olan Pixel 4a’ya oldukça benziyor. İki telefonu birbirinden ayıran en önemli tasarım detayı ise arka yüzeyi oluyor. Plastik bir gövde ile gelen Pixel 5, kardeşine kıyasla dokulu bir arka yüzey barındırıyor. Fiziksel parmak izi alanı ise Pixel 5’de ekrandan parmak izi okuyucuya yer verilmeyeceğini gösteriyor.
Amiral gemisi özellikleri saf Android ile buluşturan Pixel serisi, beşinci modeliyle yön değiştireceğe benziyor. Zira telefonun iddia edilen özellikleri, üst seviye rakiplerinin arasından uzaklaşıp daha çok orta seviyeye yöneliyor. Ayrıca bu jenerasyonda ilk kez daha büyük ekranlı bir XL modele de yer verilmeyecek. 5.8 inç Full HD+ OLED ekrana sahip olduğu belirtilen Google Pixel 5, gücünü 5G destekli Qualcomm Snapdragon 765G işlemciden alacak. 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanının ise güçlü işlemciye destek vermesi bekleniyor.
Sızdırılan çizimlerde üçlü arka kamera görülse de, bu kameraların nitelikleri ile ilgili herhangi bir bilgi bulunmuyor. 3.080 mAh batarya ise telefon ile ilgili paylaşılan son teknik detay oluyor. Son olarak Google Pixel 5 ve Pixel 4a 5G modellerine ait resmi tanıtımın 30 Eylül’de gerçekleşeceğini belirtelim.
Akıllı Telefonlar
Realme 7 ve 7 Pro, Eylül ayında piyasaya çıkabilir!
Ünlü bir sızıntıcı olan Sudhanshu Ambhore, Realme 7 ve 7 Pro‘nun yakın zaman içerisinde resmi olarak tanıtılabileceğini iddia etti. Ambhore, yeni Realme serisinin Eylül ayında Hindistan‘da satışa çıkacağını öngörüyor. Realme 6 serisinin üzerinden sadece 6 ay geçti ve şirket yeni güncellenmiş modelleri piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Şu anda cihazlar hakkında sadece renk ve konfigürasyon seçeneklerinin neler olduğu biliniyor.
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Realme 7 serisi hangi konfigürasyonlar ile gelecek?
Realme 7‘nin sahip olacağı konfigürasyonlara baktığımızda üç farklı model görüyoruz.
- 6 GB RAM + 64 GB depolama alanı
- 6 GB RAM + 128 GB depolama alanı
- 8 GB RAM + 128 GB depolama alanı
Burada gözümüze çarpan en önemli nokta Realme’nin artık taban olarak 6 GB RAM kullanıyor olması. Çünkü 2020 yılı için oyunları takılmadan oynamak ve telefonda rahat gezinmek için en az 6 GB RAM gerekiyor. Taban modelin Mist Mavisi ve Mist Beyazı olmak üzere iki farklı renk seçeneği bulunacak.
Realme 7‘nin Pro modeline geldiğimizde ise iki farklı konfigürasyon seçeneği bulunduğunu görüyoruz.
- 6 GB RAM + 128 GB depolama alanı
- 8 GB RAM + 128 GB depolama alanı
Pro model de tıpkı taban model gibi iki farklı renk seçeneği ile gelecek. Bu renkler Ayna Mavisi ve Ayna Gümüşü olarak adlandırılıyor. Adlandırmadaki “Mist” ve “Ayna” takıları taban modelin plastik, pro modelin cam bir malzeme ile geleceğine işaret ediyor olabilir.
Akıllı Telefonlar
LG Velvet Türkiye’ye geliyor!
LG Velvet Eylül ayında Türkiye’deki kullanıcıları ile buluşuyor. LG’den gelen habere göre markanın en güçlü cihazlarından biri konumunda olan telefon ülkemizde satışa çıkacak.
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LG’nin en son çıkardığı amiral gemilerinden biri olan LG Velvet, Eylül ayında Türkiye’ye geliyor. Markanın Snapdragon 845 ile güçlendirilmiş modeli, günümüz amiral gemilerinden geride kalsa da özellikle fiyat/performans odaklı bir model olmasıyla dikkat çekmişti. ABD’de 5G versiyonunun 600 dolar’a satıldığını düşünürsek, Poco F2 Pro gibi rekabetçi bir fiyatı görmek işten bile değil.
Teknik özellik kanadına geldiğimizde 6,8 inç boyutunda Full HD+ bir P-OLED ekrana sahip olan cihaz oldukça şık ve sade tasarımıyla dikkat çekiyor. Gücünü Snapdragon 845 alan cihaz, 6 GB bellek ve 128 GB Micro SD kart ile artırılabilir bir hafıza ile geliyor. Kamera tarafında 48 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı bir kamera, 5 MP derinlik algılayıcı lens ile üçlü arka kamera konumu dikkat çekiyor. Önde 16 MP değerinde de bir damla çentik ile gelen kamera mevcut.
Diğer bir yandan 7,9 mm inceliğinde ve 180 gram ağırlığında olan LG Velvet, 4,300 mAh bataryaya sahip. Cihazda stereo hoparlör ve IP68 sertifikası olması da önemli bir artısı. Ekran altı parmak izi okuyucusu bulunan cihaz, Wi-Fiac ve BT 5.1 desteği ile kutudan çıkacak. Ayrıca NFC desteği bulunduğunu da belirtelim.
LG Velvet Eylül ayı içerisinde satışa çıkacak ve şu anda fiyat konusunda bir bilgi bulunmuyor. Eğer Poco F2 Pro gibi bir fiyatlandırma ile gelmesi halinde işlemcisi eski nesil gibi olsa da kullanıcıların fazlasıyla tercih edebileceği bir model olacaktır. Bunu önümüzdeki ay göreceğiz.
Akıllı Telefonlar
LG K31 teknik özellikleri resmi olarak duyuruldu!
LG yeni giriş seviye cihazı K31 için resmi tanıtımı gerçekleştirdi. Firmanın uygun fiyatlı telefonunun teknik özellikleri de resmi olarak duyuruldu.
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LG K31, Helio P22 ile geliyor!
LG, akıllı telefon rekabetine yeni ürünler ile katılmaya devam ediyor. Firmanın son model uygun fiyatlı cihazı K31, resmi olarak yine firma tarafından tanıtıldı. Teknik özellik bakımından giriş seviyeye konumlandırılan cihaz, akıllı telefona fazla para harcamak istemeyen kullanıcı kesimini hedef alıyor. Daha önceden konuşulan bazı özelliklerin kesinleştiği akıllı telefon bizleri MediaTek yapımı Helio P22 ile karşılamakta. 2 GB RAM ve 32 GB depolama seçeneklerinin yer aldığı cihaz, microSD kart desteğini de kullanıcılarına sunmakta.
Tasarım detayları da belli olan LG K31, nispeten küçük ekranlı bir telefon olarak bizleri karşılıyor. 5.7 inç ekran boyutu olan akıllı telefonun damla çentik tasarımı bulunmakta. Toplamda üç adet kameranın bizleri karşıladığı akıllı telefon da, ön kamera 5 MP değerini almakta. Arka kameralar ise sırasıyla 13 MP ana kamera ve 5 MP ultra geniş açı kamerası olarak belirlenmiş. Android 10 sürümü ile kullanıcılarını bekleyen akıllı telefon, 3000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Öte yandan parmak izi okuyucusunu arka kameraların alt tarafına yerleştiren LG, telefon üstünde bir adet de Google Assistan tuşuna yer vermiş. ABD üzerinde 150 dolar fiyat etiketi bulunan akıllı telefonun, küresel pazarda ne zaman satışa çıkacağı ise henüz bilinmemekte.