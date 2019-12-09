Huawei Nova 5T kutusundan çıkıyor (VIDEO)

Huawei Nova 5T kutu açılışı videomuzda, cihazın kutu içeriğine ve özelliklerine yakından bakıyoruz. Bakalım telefon bizlere neler sunuyor?

Huawei 5T kutu içeriği

Bize gönderilen inceleme örneğinden hızlı şarj adaptörü, USB Type-C bağlantılı kulaklık, USB Type-C kablosu ve USB Type-C’den 3.5 mm kulaklık dönüştürücüsü çıktı.

Huawei Nova 5T özellikleri

Önü ve arkası cam, yan çerçeveleri ise metal kaplı olan telefon arka tasarımında özel bir nova yazısıyla geliyor. Ayrıca bizdeki olan mor renk, birçok farklı tonu bünyesinde barındıran bir yapıya sahip. Ön taraftan baktığınızda ise sadece ön kameranın oluşturduğu bir “delik çentik” modelinin kullanıldığını görüyoruz.

6.26 inç boyutlu ekranda IPS LCD panel ve Full HD+ çözünürlük kullanılmış. Gücünü Kirin 980 işlemcisinden alan telefonda 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı bulunuyor. Ancak microSD kart desteğinin olmadığını belirtelim.

Arka tarafta 48 MP F/1.8 diyafram değerine sahip ana kamera ile birlikte 16 MP ultra geniş açı, 2 MP makro ve 2 MP derinlik sensörü olmak üzere toplamda 4’lü bir kamera sistemi yer alıyor. Ön tarafta ise F/2.0 diyafram değeriyle birlikte 32 MP çözünürlüğünde bir selfie kamerası konumlandırılmış.

Telefonda 3750 mAh batarya kapasitesi ile birlikte 22.5W’lık bir hızlı şarj desteği sunuluyor.