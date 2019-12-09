Video
Huawei Nova 5T kutusundan çıkıyor (VIDEO)
Huawei Nova 5T kutu açılışı videomuzda, cihazın kutu içeriğine ve özelliklerine yakından bakıyoruz. Bakalım telefon bizlere neler sunuyor?
Huawei 5T kutu içeriği
Bize gönderilen inceleme örneğinden hızlı şarj adaptörü, USB Type-C bağlantılı kulaklık, USB Type-C kablosu ve USB Type-C’den 3.5 mm kulaklık dönüştürücüsü çıktı.
Huawei Nova 5T özellikleri
Önü ve arkası cam, yan çerçeveleri ise metal kaplı olan telefon arka tasarımında özel bir nova yazısıyla geliyor. Ayrıca bizdeki olan mor renk, birçok farklı tonu bünyesinde barındıran bir yapıya sahip. Ön taraftan baktığınızda ise sadece ön kameranın oluşturduğu bir “delik çentik” modelinin kullanıldığını görüyoruz.
6.26 inç boyutlu ekranda IPS LCD panel ve Full HD+ çözünürlük kullanılmış. Gücünü Kirin 980 işlemcisinden alan telefonda 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı bulunuyor. Ancak microSD kart desteğinin olmadığını belirtelim.
Arka tarafta 48 MP F/1.8 diyafram değerine sahip ana kamera ile birlikte 16 MP ultra geniş açı, 2 MP makro ve 2 MP derinlik sensörü olmak üzere toplamda 4’lü bir kamera sistemi yer alıyor. Ön tarafta ise F/2.0 diyafram değeriyle birlikte 32 MP çözünürlüğünde bir selfie kamerası konumlandırılmış.
Telefonda 3750 mAh batarya kapasitesi ile birlikte 22.5W’lık bir hızlı şarj desteği sunuluyor.
Oyun
EN İYİ PUBG TELEFONLARI HANGİLERİ? (1500 – 2000 TL)
En iyi PUBG telefonları hangileri? Bu sorunun cevabını bulmak adına ilk olarak 1500 TL ila 2000 TL arasında fiyatları olan ve ofisimizde yer alan telefonların PUBG performansına yakından bakıyoruz.
En iyi PUBG telefonları testinde hangi telefonlar var?
Ofisimizde yer alan ve 1500 ila 2000 TL arasında yer alan cihazlar şu şekilde:
- Samsung Galaxy M20
- Samsung Galaxy J7 Prime 2
- Xiaomi Redmi Note 7
- Xiaomi Mi A2
- Xiaomi Redmi S2
- Honor 10 Lite
- Honor 8A
- Honor 8C
- Honor 8X
- Vestel Venus Z20
Testimizi nasıl gerçekleştiriyoruz?
Öncelikle videomuzda yer alan tüm telefonların, maksimum hangi grafik ayarına izin verdiğini ve bu grafik ayarında oyunu ne kadar akıcı oynattığını görebilirsiniz.
Buna ek olarak %100 oranında başlattığımız pil seviyesinin test sonrasında % kaça düştüğünü sizlere gösteriyor. Ayrıca oyuna başlamadan önce telefonun sıcaklık değerlerini ve oynadıktan sonra oluşan sıcaklık değerlerini de testimizde görebilmeniz mümkün.
Videonun zaman çizelgesi
01:45 Vestel Venus Z20
07:02 Honor 8X
11:40 Galaxy J7 Prime 2
16:09 Honor 10 Lite
20:19 Redmi S2
24:00 Samsung Galaxy M20
28:28 Redmi Note 7
32:44 Xiaomi Mi A2
36:47 Honor 8A
Genel
La Casa de Papel Sezon 4’ün tarihi kesinleşti
Dünya genelinde büyük bir izleyici kitlesine sahip olan İspanyol yapımı La Casa de Papel dizisinin dördüncü sezon tarihi açıklandı.
2017 yılında Netflix ekranlarında gösterilmeye başlandığı anda büyük dikkat çeken İspanyol yapımı dizinin yeni sezonun için yayınlanan mini fragman ile hayranlarını heyecanlandırdı.
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Dördüncü sezonun duyurusu, geçtiğimiz dönemde Netflix ile uzun süreli bir kontrat imzalayan Alex Pina’nın yaptığı bir basın toplantısında geldi. Pina, dördüncü sezonun çekimlerinin çoktan başladığını duyurmuştu.
Netflix Türkiye tarafından resmi sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılan yeni fragmanda, dördüncü sezona ait karakterlerin ve çıkış tarihinin duyurusu yapıldı. “Asıl kaos şimdi başlıyor.” açıklaması ile paylaşılan videoda La Casa de Papel için çıkış tarihi 3 Nisan 2020 olarak belirtildi. İspanyol yapımı dizi tüm Netflix dizileri gibi 4. sezonda bir anda tüm bölümleri ile seyircinin karşısına çıkacak. Son sezon olacağı tahmin edilen sezonun yine 9 bölümden oluşması bekleniyor.
Yayınlanan fragmanda dikkat çeken detaylardan birisi de Berlin oldu. İzleyiciler tarafından şu an ölü olarak bilinen Berlin, yayınlanan videonun fragmanında yer alıyor. Bu da yeni sezonun oldukça ilginç gelişmeler ile seyirciyi şaşırtması bekleniyor.
La Casa de Papel dizinin başrollerinde; Úrsula Corberó (Tokyo), Álvaro Morte (Profesör), Jaime Lorente (Denver), Miguel Herrán (Rio), Darko Peric (Helsinki), Alba Flores (Nairobi), Esther Acebo (Estocolmo), Itziar Ituño (Raquel Murillo), Enrique Arce (Arturo), Kiti Mánver (Mariví), Juan Fernández (Coronel Prieto) & Mario de la Rosa (Suarez) yer alıyor.
Markalara Sorun
Siz sordunuz, GIGABYTE yanıtladı! – Markalara Sorun #1
Markalara Sorun #1 isimli yeni serimizin ilk konuğu, GIGABYTE Pazarlama ve Marka İletişim Yöneticisi Mert Yıldırım oldu. Mert Bey, sosyal medyadan GIGABYTE ile ilgili bizlere iletmiş olduğunuz soruları yanıtladı.
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Gelen sorular ve Markalara Sorun #1 zaman çizelgesi
00:51 Ortalama bir gigabyte ekran kartını ne kadar süre kullanabiliriz? (YIL) – Radar.ist
02:13 Neden Gigabayt tercih etmeliyim? Rakiplerinizden üstün yanlarınız nedir? – Ahmet Kuyrukçu
Niçin gigabyte tercih edelim? Örneğin bir anakart veya ekran kartı alacak olsak. İkinci olarak da ürünlerinizi her firma kendi mi ithal ediyor yoksa türkiye girişini marka kendi mi sağlıyor? İyi yayınlar. – Emre Rüzgar
05:50 Gigabyte yurt dışında birçok espor takımına sponsor. Türkiye içinde bir yatırım yahut oluşum planlaması var mı? Türkiye ekonomisinin yaşadığı sorunlarla birlikte teknolojik ekipmanlarda inanılmaz pahalandı. Bu fiyat artışıyla ilgili düşünceleri nelerdir? Batuhan Tunç Tercan
07:59 Niye reklam ve fiyat politikalarını düzeltmiyorlar? – Cemal the kebabs
12:09 Bir üründen ne kadar kar etmeye çalışıyorsunuz? – Mert Bora Demir
13:08 Twitch Türkiye’de bir yayıncıya sponsor olmayı düşünüyorlar mı ? Plan dahilinde varsa iletişime geçebiliriz – 1toraman
14:53 Bilgisayar üreticilerine OEM anakart ve ekran kartı üretimi yapıyor musunuz? – İsmail İleri
15:12 Aorus ürünlerinin çoğu ülkemizde bulunamıyor. Bununla ilgili bir çalışma olacak mı? – Enes Akgün
16:15 Gigabyte resmi olarak Gigabyte türkiyede olarak faliyet gösteriyormu yoksa aracı firmalar üzerinden mi bu faliyeti devam ettiriyor.Zira Gigabyte yada MSI türkiye ofisi diye aratınca servis point diye bir firmanın adresi çıkıyor. Mesela Asus türkiye’nin bir ofisi ve çağrı merkezi var.Asus ofis diye aratırsak bir adrese ulaşabiliyoruz. – Güçhan
17:00 Gigabyte mobil piyasaya girmeyi düşünüyor mu? – Tospaa
18:02 Türkiye’de ki gelecekteki hedef kitleniz iş bilgisayarları mı yoksa oyun bilgisayarları mı? – Aykut Demirören
18:53 Çok ciddi piyasa rakipleri var, bu rekabete nasıl yenilik ve ayrıcalıklarla öne çıkmayı planlıyorsunuz. Net bir cevap ile olursa güzel olur – Göktuğ Akan
19:35 Geçmiş yıllarda Gigabyte ile bir mailleşmemizde, Gigabyte Overclock serisi anakartlarında, anakarta Overclock yaparken, örnek olarak yanlış voltajdan dolayı hasar versek bile anakartın garanti kapsamında olduğu yönünde teyit almıştım, şu anda hâlen bu garanti şartları geçerli mi? – Yılmaz Şanlı
21:31 Aorus diğer üreticilere göre daha donanımlı ürünleri o markalara göre daha ucuza satıyor. Özellikle de anakart tarafında… En basit örnek olarak B450 Aorus Pro’su. Ses yongasından tutun güç beslemesine , I/O portlarinin zenginliklerinden tutun tasarımına varasiya kadar. Rakip markalar bu donanımda kartı bizlere “amiral gemisi” kartlar diye en azından 1200 TL’den başlayan fiyatlarla sunuyor. Bunu nasıl başarabiliyorlar ? – Hasan Kemal Eraslan