Çinli teknoloji devi Huawei, Nova serisinin son üyesi Huawei Nova 11’i 17 Nisan 2023’te piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Nova 11’in ön yüzü, resmi tanıtımından önce canlı bir görüntüde sızdırıldı ve tüm kenarlarda şık ve eşit çerçeve dağılımı ve ortadaki delikli kamera tasarımı ile bir iPhone 14’e benzerliğiyle dikkat çekiyor.

Huawei Nova 11, 120Hz yenileme hızına sahip 6,7 inç OLED FHD+ çözünürlüklü bir ekrana sahip olacak ve bu da onu iPhone 14’ün 6,1 inç ekranından daha büyük hale getiriyor. Üstelik Nova 11, yalnızca 6,88 mm kalınlığıyla iPhone 14’ten (7,80 mm) daha ince.

Telefonun 4500mAh pil kapasitesi sayesinde güçlü bir pil yedeği sunması bekleniyor ve 66W şarj cihazı ile hızlı bir şekilde şarj edilebiliyor. Huawei Nova 11’in kamera sistemi de 50MP üçlü arka kamera sistemi ve yüksek kaliteli selfie’ler ve 4K video kaydı için 60MP ön kamera ile telefonun öne çıkan özelliklerinden biri olacak. Cihaz 128GB/256GB/512GB depolama seçeneklerine sahip olacak ve Huawei’nin kendi işletim sistemi olan HarmonyOS üzerinde çalışacak.

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Tasarım açısından Huawei Nova 11, orta sınıf bir akıllı telefonda birinci sınıf bir görünüm sağlamak için hepsi buzlu bir yüzeyle tasarlanmış dört renk seçeneğiyle gelecek.

Huawei Nova 11, Nova 11 Pro ve Nova 11 Ultra ile piyasaya sürülecek ve üç akıllı telefonun diğer markaların muadillerine zorlu bir rekabet yaşatması bekleniyor. Etkileyici özellikleri, güzel tasarımı ve uygun fiyatıyla Huawei Nova 11, orta sınıf akıllı telefon segmentindeki tüketiciler arasında popüler bir seçim olmaya hazırlanıyor.