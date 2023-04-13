Samsung, üst düzey kameralarıyla tanınan Galaxy S serisi akıllı telefonlarını sunmaya devam ediyor. Galaxy S23 serisi, 8K 30fps video kaydı, 200x Space Zoom ve farklı çekim senaryoları için çeşitli farklı lensler gibi bir dizi gelişmiş özelliğe sahip kameralara sahip. Bu telefonlardaki kameralar büyük sensörler ve gelişmiş işlem algoritmaları sayesinde olağanüstü düşük ışık performansı da sunar. Galaxy S serisi kameraları, profesyonel fotoğrafçılardan ve günlük kullanıcılardan büyük övgüler aldı. Ancak, Galaxy S24 ile ilgili sızıntılar, özel bir yükseltme olmayacağına işaret ediyor.

Gelen sızıntıya göre, iki yeni model, Galaxy S24 ve S24+, önceki üç yılda kullanılan aynı 50MP Samsung GN3 sensörünü koruyacak. Ancak daha büyük ve daha pahalı Galaxy S24 Ultra, kullanıcıları S23 Ultra ile etkileyen 200MP Samsung HP2 sensörüne sahip olmaya devam edecek. Diğer modeller için büyük bir iyileştirme görmemek hayal kırıklığı yaratabilir.

Öte yandan, rakipler, özellikle düşük ışıkta nefes kesici yakınlaştırma kalitesi sonuçları üreten periskop kameraları için üç adet 50MP sensör kullanarak yenilikçi fikirler sunuyor.

Telefonların form faktörünün sınırlamaları ve azalan getiri yasası, kamera inovasyonundaki yavaşlamaya katkıda bulunuyor. Üreticiler, pil ömrü, işlem gücü ve 5G bağlantısı gibi diğer özelliklere kameralar üzerinden öncelik verebilir.

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Ancak, üreticiler daha iyi görüntü kalitesi ve gelişmiş özellikler sunmak için kamera donanımlarında ve yazılımlarında artan iyileştirmeler yapmaya devam ediyor. Samsung, akıllı telefon pazarındaki büyüyen rekabetle rekabet edebilmek için kamera oyununu hızlandırmalıdır.