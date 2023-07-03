Çinli teknoloji devi Huawei geçtiğimiz Nisan ayında anavatanında Huawei Nova 11 serisini tanıtmıştı. Bir süre Çin pazarına özel olan bu seri bugün Türkiye pazarına resmi olarak giriş yaptı. Sunduğu özellikler ile segmentinin sınırlarını zorlayan bu seri mevcut durumda makul bir fiyattan satılıyor diyebiliriz.

Ana model, 6,88 mm’lik toplam genişliği ve sadece 168 gram ağırlığıyla darbeye dayanıklı ancak ultra ince bir gövdeye sahip. Çinli teknoloji devi ayrıca yüzde 93,8 gibi yüksek bir ekran/gövde oranı sunarken, cihazın gövdesi kamera halkasında ve akıllı telefonun yanlarında metal kullanımıyla birinci sınıf bir tasarım sunuyor. Nova 11 modeli, 120Hz yenileme hızı ve FHD+ çözünürlük ile gelen düz bir 6,7 inç OLED ekrana sahip olacak.

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Özellikle Nova 11 serisi, genel olarak dünyanın uydu iletişimine sahip ilk orta sınıf akıllı telefon serisi olma özelliğini taşıyor. Bununla birlikte, temel Nova 11 modeli uydu üzerinden yalnızca tek yönlü bir iletişim sunuyor. Nova 11 serisi aynı zamanda markanın ön ve arka görüntü sensörleri için XD Portre kamera teknolojisine sahip ilk modeli. Bu sayede farklı ışıklandırma ortamlarında harika portre çekimleri yapılabiliyor ve cilt dokusu, gölge dokusu, doğru renkler ve daha birçok ayrıntı yakalanarak çekimlerin daha zengin görünmesi sağlanıyor.

Nova 1, 66W hızlı şarjı destekleyen 4.500mAh pil kapasitesine sahipken, 512 GB’a kadar dahili depolama alanıyla eşleştirilen yalnızca 4G Qualcomm Snapdragon 778G işlemcisine sahip. Ön tarafta f/2.4 diyafram açıklığına sahip 60 megapiksel selfie kamerası yer alırken, arka tarafta f/1.9 diyafram açıklığına sahip 50 megapiksel birincil sensör, f/2.2 diyafram açıklığına sahip 8 megapiksel ultra geniş açılı lens ve lazer otofokus bulunuyor.

Üst düzey Pro varyantı, temel modelle aynı özelliklerin çoğuna sahiptir, ancak belirli yükseltmelerle. Nova 11 Pro, Kunlun cam koruması ve 120Hz yenileme hızı ile birlikte 2652 x 1200px çözünürlüğe sahip daha uzun 6,78 inç kavisli OLED ekrana sahip. Bu model aynı zamanda 512GB’a kadar dahili depolama, Snapdragon 778G işlemcisi ile beraber geliyor. Bu model ayrıca etkileyici bir 100W hızlı şarj oranını destekleyen 4.500mAh pil kapasitesine sahip.

Telefon, f/1.9 diyafram açıklığına sahip 50 megapiksel birincil kamera, f/2.2 diyafram açıklığına sahip 8 megapiksel ultra geniş açılı lens ve 2 megapiksel derinlik sensörü ile beraber geliyor. Ön tarafta ise f/2.4 diyafram açıklığına sahip 60 megapiksel selfie çekicinin yanı sıra f/2.2 diyafram açıklığına sahip 8 megapiksel portre sensörü yer alıyor. Bu çift kamera kurulumu, ön kameralardan bile gelişmiş portre çekimleri sunmayı amaçlıyor. Özellikle, ön kamera 2x optik zoom ve 5x dijital zoom sunarken, arka kamera 10x dijital zoom sunabiliyor.

İçindekiler Huawei Nova 11 fiyat listesi

Huawei Nova 11 fiyat listesi

Nova 11: 21.999 TL

Nova 11 Pro: 24.999 TL

Nova 11i: 11.999 TL

Nova Y91: 12.999 TL