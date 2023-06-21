HUAWEI MateBook X Pro (2023) incelemesiyle karşınızdayız. Geçtiğimiz sene tasarımsal bir değişikliğe giden MateBook X Pro, bu sene 13. Nesil Intel Core i7 1360P işlemcisi ve Super Turbo özelliğiyle yenilendi.

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Şık ve sağlam tasarımı, güçlü performansı ve Çoklu Cihaz İşbirliği gibi detaylar ile gelen HUAWEI MateBook X Pro 2023 modelinin detaylarını Aydoğan videoda aktarıyor.

HUAWEI MateBook X Pro (2023) güncel fiyat bilgisi için; https://consumer.huawei.com/tr/laptops/matebook-x-pro-2023-13th-gen-core/buy/

MateBook X Pro (2023) 1000 TL indirim kodu; AMBXPRO1000HWP