Google gibi Çinli teknoloji devi Huawei de çeşitli kullanıcı ihtiyaçlarını karşılayan bir uygulama ve hizmet ekosistemi geliştirmiş durumda. Huawei Music uygulaması da şirket tarafından sunulan ve Apple Music, Spotify gibi müzik akış hizmetleriyle rekabet edecek bir uygulama olarak tanıtılmıştı. Ancak Huawei, “son ticari gelişmeler” nedeniyle müzik akışı hizmetini durdurduğunu açıkladı. Huawei Music için yolun sonu geldi!

Huawei Music Uygulaması 31 Ağustos’ta Veda Edecek!

Ortaya çıkan son bilgilere göre, kullanıcılar şimdiden Huawei’den Huawei Music’in durdurulacağını belirten bir mesaj almaya başladı. Bugünden itibaren, hizmete güvenenler bir alternatif aramak zorunda kalacaklar gibi görünüyor.

Huawei cephesinin kullanıcılarla paylaştığı bildirim ise şu şekilde:

“Son yıllarda kullanıcılarımıza yenilikçi uygulamalar ve hizmetler sunmayı kendimize misyon edindik. HUAWEI Music, temel müzik ve eğlence hizmetleri sağlamak için oluşturuldu.

Son ticari gelişmeler nedeniyle, HUAWEI Music Premium Hizmeti 31 Ağustos 2023 tarihinde durdurulacak ve ücretsiz müzik radyo hizmetine geçilecektir. Bu değişiklikle, tüm kullanıcılarımız için sürdürülebilir bir teknoloji ortamı oluşturmaya ve genişletmeye odaklanmak istiyoruz.

Başından beri HUAWEI Music’e sadık kalan tüm kullanıcılara teşekkür ederiz. HUAWEI Music veri işleme hakkında herhangi bir öneriniz veya sorunuz varsa, HUAWEI resmi web sitesinin altındaki “Bize Ulaşın” bağlantısı aracılığıyla https://www.huawei.com adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz. Bu servis güncellemesi hakkında başka sorularınız varsa, müşteri hizmetlerimizle iletişime geçebilirsiniz.”

Huawei, ‘ücretsiz müzik radyo hizmetinin’ ne olduğu konusunda ayrıntılı bilgi vermemiş. Yine de, Huawei Music kullanıcılarının aralarından seçim yapabilecekleri geniş bir uygulama yelpazesi var. Huawei Music yerine kullanıcılar Apple Music, Spotify veya YouTube Music gibi alternatiflere yönelebilirler.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Daha önce hiç Huawei’nin müzik akış uygulamasını kullandınız mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!