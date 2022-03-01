Huawei, Mobil Dünya Kongresi’nde Yenilikçi İş Planı REHBER’i Duyurdu

Huawei Barselona’da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi’nde küresel mobil operatörler, iş ortakları ve fikir liderleriyle bir araya geldi. Bu yılki buluşmanın gündeminde ise Huawei’in REHBER (GUIDE) olarak tanımladığı iş planı duyuruldu.

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Huawei, Mobil Dünya Kongresi’nde kurduğu özel bir deneyim alanında, DigiTelligent Ormanı’nı modelleyerek, BT endüstrisine yönelik çevreci teknoloji çözümlerini sergiledi. Gigabit hızında mobil ağlar, hızlandırılmış bulut ağ sistemleri, tamamen optik ve hedef odaklı ağlar, dijital ve akıllı İşletme dönüşümü örnekleri ve çevreci teknoloji çözümleri, Huawei’in özel olarak tasarlanan deneyim alanında, katılımcılarla buluştu. Huawei bu deneyim alanında, inovasyon odaklı yaklaşımını da ortaya koyarak dikkat çekmeyi başardı.

Huawei’in paylaştığı REHBER (GUIDE) iş planı; hizmet kapasitesini artırmak, verimlilik odaklı yenilikleri hayata geçirmek, kaynaklardan doğru şekilde yararlanmak, rekabette değer yaratmak ve topluma katkıda bulunmak olarak belirlenen, beş çalışma prensibini içerdiğini belirtiyor.

Huawei mobil operatörlerin yeşil teknolojiler özelindeki gelişim stratejilerini de desteklediğini belirtiyor. Huawei, “daha fazla BİT, daha az WATT” yaklaşımıyla; yeşil baz istasyonları, yeşil ağ sistemleri ve yeşil operasyonlar da dahil olmak üzere, tüm çevreci çözümleriyle, mobil operatörlerin ağ kapasitelerini artırmalarına ve BİT başına enerji tüketimini azaltmalarına yardımcı olmayı amaçlıyor.

Huawei, kolayca hayata geçirilebilecek çevreci ve akıllı bir bilgi teknolojileri altyapısı oluşturmak üzere, dünyanın dört bir yanındaki mobil operatörler ve iş ortaklarıyla birlikte çalıştığının altını çiziyor. Bağımsız değerlendirme sonuçları, Huawei ağlarının; İsviçre, Almanya, Finlandiya, Hollanda, Güney Kore ve Suudi Arabistan’ın da yer aldığı 13 ülkedeki kullanıcılar için en iyi 5G deneyimini sağladığını doğruluyor.

Huawei, farklı sektörlerden mobil operatörler ve diğer şirketlerle, endüstriyel 5G uygulamaları için şimdiden 3.000’den fazla sözleşme imzaladı ve bu alanda önemli bir deneyim elde etmeyi başardı. Huawei ayrıca, özel 5G hatları, akıllı bulut ağları, veri merkezleri ve bulutu entegre eden yenilikçi XtoB çözümleriyle, mobil operatörlerin endüstriyel anlamda da yeni fırsatlar elde etmelerine yardımcı olmayı hedefliyor.