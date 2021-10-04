Huawei MateView nihayet Türkiye’de. Huawei markalı laptop, telefon ve tabletler ile uyumlu olarak kullanabileceğiniz bu özel monitörün detayları videomuzda!

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Tasarım ve ekran

Huawei MateView tasarımsal açıdan gördüğümüz en şık ve en narin monitörlerden biri. Huawei grisi diyebileceğimiz, MateBook’tan aşina olduğumuz gri renge sahip olan ürünün arkasında da büyükçe bir Huawei yazısı bizleri karşılıyor. Yandan bakıldığında inanılmaz bir inceliğe sahip olan ürün, 3:2 ekran oranı sayesinde hem farklı hem de şık duruyor. Premium bir ürün olduğu anlaşılması için alüminyum malzemelerin kullanıldığı modelde sağlamlık hissi de oldukça yüksek. Alt taraftaki aşağı ise hem monitörü rahat taşıyor hem de denediğimiz hiçbir yüzeyde kaymayarak ne kadar sağlam olduğunu bir kere daha kanıtladı.

Cihaz, 28,2 inç boyutunda ve 3840 x 2560 piksel çözünürlük sunan ekran, IPS tabanlı olarak geliyor. Huawei’nin MateBook serisinden aşina olduğumuz 16:9 yerine 3:2 ekran oranı burada da karşımıza çıkıyor. İçeriklerin daha iyi görüntülenmesi için seçilen bu oran, ekranı daha bir kare formunda ve yatay olarak daha az yer kaplayacak şekilde ayarlanmış. Bu nedenle 16:9 ekranlardaki pivot konumuna da gerek kalmıyor.

4K’da 60 Hz tazelemeyi destekleyen ürün, 164 ppi yoğunluk ve 500 nite varan parlaklık değeri sunuyor. HDR10 desteği de önemli artılarından biri. Profesyonel kullanıma yönelik olması neticesinde DCI-P3 renk gamutunda %98, sRGB tarafında ise %100 destek sağlıyor. Ayrıca 8 bit yerine 10 bit desteğiyle milyar renk gösterimi yapabiliyor.

Buna rağmen oldukça ince ve şık tasarımı, yukarı aşağı şeklinde hareket ve eğim alabilen yapısıyla da kolay kullanım sağlıyor. Ancak biraz önce söylediğimiz gibi çapraz ve sağa-sola harekete izin vermediğini de belirtelim.

Bol bol bağlantı

Kendi başına da bir Wi-Fi alıcısı ve küçük de olsa bir işletim sistemi yer alan MateView’da bağlantı seçenekleri oldukça fazla. Arka tarafta güç için bir Tip-C bağlantısı, bir miniDP bağlantısı ve tam boy bir HDMI yuvası bulunuyor. Ancak miniDP üzerinden 60 Hz görüntü

alabilen ürün, HDMI üzerinden ise 50 Hz tazelemeye kadar aktarım yapabiliyor.

Ürünün sağ tarafı ise oldukça kalabalık. Klavye ve fare bağlayabilmeniz için 2 adet USB 2.0 bağlantısı sunan panelde ayrıca 1 Tip-C ve 1 adet de 3,5 mm ses yuvası mevcut. Buradaki Tip-C bağlantısı özellikle MateBook modelleriyle hem görüntü hem güç aktarımı için ayarlanmış. Yani MateBook bilgisayarınızı Huawei MateView’a bağladığınız zaman laptop 65 Watt ile şarj olmaya da devam edebiliyor. Bu mükemmel düşünülmüş bir detay olmuş. Kablo karmaşası olmadan rahatça kullanabilmek çok mantıklı bir hareket.

Çeşitli kullanım senaryoları

Huawei MateView, HUAWEI Smart Bar adı verilen bir kontrol sistemine sahip. Ekranın hemen altında bulunan dokunmatik bir şerit sunan bu barda dokunma ve kaydırma hareketi ile menü kontrollerini ve aynı zamanda ses açma-kısma hareketini kolayca yapabiliyorsunuz. Farklı ve bir o kadar da yaratıcı bir deneyim sunan bu sistem yenilikçi bir ürün olduğunu da vurguluyor.

Standının üstüne baktığınızda ise Huawei Share ikonu göreceksiniz. Evet, bu monitör ile de kablosuz senaryolar ile kullanım mümkün. OneHop destekli telefonunuzu buraya dokundurarak ister ekran yansıtma, ister EMUI Desktop arayüzü ile telefonunuzu kablosuz olarak bir bilgisayar gibi kullanabilirsiniz. Dokundurulduktan sonra hızlıca geçiş yapılan bu ekran da da Mate 40 Pro, P40 Pro ve yeni gelecek P50 serisi gibi telefonlarla kolayca bir bilgisayar deneyimi de yaşayabilirsiniz.

Ayrıca kablosuz projeksiyon desteği de sunan MateView, laptoplarınıza kablosuz bir ekran desteği de sağlıyor. İyi bir kablosuz bağlantıda kablo gereksinimi olmadan Win+P kombinasyonu ile “Kablosuz bir ekrana bağlan” seçeneği üzerinden görüntü aktarımı yapabilirsiniz.

Gördüğüm en iyi hoparlör!

Huawei MateView bu saydığım özelliklerden ziyade gerçek anlamda bir monitörde gelen en iyi dahili hoparlörleri sunduğunu söylemeliyim. 2 adet 5 Watt değerinde hoparlörler sunan sistemde masaüstü set sistemler dışında birçok hoparlör sisteminden kat be kat iyi bir deneyim sunuyor. Ayrıca üzerinde yer alan dahili mikrofon ile yapacağınız görüşmelerde de temiz bir ses alınmasını sağlıyor.

Sonuç olarak Huawei MateView modeli profesyonel, iş ve ev kullanımları için gerçekten üzerine düşünülmüş, şık ve bol bol özelliklere sahip bir model olarak üretilmiş. Son dönemde artan Huawei kullanıcıları için avantajları neticesinde Huawei ekosistemi için önemli ürünlerden biri olacağı kesin.