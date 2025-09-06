Huawei, akıllı televizyon pazarındaki iddiasını yeni serisi Huawei MateTV ile ortaya koyuyor. Çeşitli boyut seçenekleri ve gelişmiş özellikleriyle her eve hitap etmeyi amaçlayan bu seri, kullanıcı deneyimini zenginleştiren yenilikçi teknolojiler sunuyor. Üstün görüntü ve ses kalitesini akıllı fonksiyonlarla birleştiren Huawei MateTV, ev eğlencesini yepyeni bir boyuta taşıyor.

Huawei MateTV Neler Sunuyor?

Huawei MateTV serisi, geniş bir ekran yelpazesiyle kullanıcıların karşısına çıkıyor: 65 inç, 75 inç, 85 inç ve devasa 98 inç boyutlarında modeller mevcut. Cihaz, adı açıklanmayan bir mobil yonga seti ile güçlendirilen ve HarmonyOS işletim sistemine sahip bir akıllı televizyon. Standart MateTV modeli 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanına sahip.

Görüntü kalitesi tarafında Süper miniLED ekran teknolojisi kullanılan Huawei MateTV, canlı renkler ve etkileyici bir kontrast sunuyor. Ses sistemi de cihazın öne çıkan özelliklerinden biri. Toplam 120W tepe gücüne sahip 2.2 kanal, 6 hoparlörlü ses sistemiyle güçlü ve net bir ses deneyimi sağlıyor. Huawei, televizyonlar için çeşitli kontrol yöntemleri de geliştirdi. Standart bir air mouse özellikli uzaktan kumanda ile birlikte, ofis ve eğitim amaçlı kullanımları kolaylaştıran bir kalem desteği de sunuluyor.

Huawei MateTV Teknik Özellikler

Ekran Boyutları: 65″ , 75″ , 85″ , 98″ .

, , , . Ekran Teknolojisi: Süper miniLED.

Süper miniLED. İşletim Sistemi: HarmonyOS .

. Bellek (RAM) ve Depolama: 8 GB RAM / 128 GB depolama .

/ . Ses Sistemi: 2.2 kanal, 6 hoparlör , 120W tepe güç.

kanal, , tepe güç. Kontrol Yöntemleri: Air mouse, kalem.

Huawei MateTV Fiyatı Ne Kadar?

Huawei MateTV, boyutuna göre değişen fiyatlarla satışa sunuldu. 65 inç modelin fiyatı 9.000 Çin Yuanı (yaklaşık 1.260 ABD Doları), 75 inç modelin fiyatı 12.000 Çin Yuanı (yaklaşık 1.680 ABD Doları), 85 inç modelin fiyatı 16.000 Çin Yuanı (yaklaşık 2.240 ABD Doları) ve en büyük model olan 98 inç versiyonu ise 25.000 Çin Yuanı (yaklaşık 3.500 ABD Doları) olarak belirlendi.

Huawei MateTV Pro Neler Sunuyor?

Huawei MateTV Pro, standart serinin üstüne çıkarak daha profesyonel bir deneyim sunmayı hedefliyor. 65 inç boyutu atlayarak yalnızca 75 inç, 85 inç ve 98 inç boyutlarında sunulan bu model, gelişmiş donanım ve ekstra özelliklerle donatılmış durumda. MateTV Pro, standart modelden farklı olarak 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip.

Huawei MateTV Pro, Süper miniLED ekran teknolojisinin yanı sıra yansıma önleyici özel bir kaplama ve yüzen dokunmatik özelliği ile daha üstün bir görsel deneyim sağlıyor. Ses sisteminde ise toplam 180W tepe gücüne sahip 3.2.2 kanal ve 9 hoparlörlü bir sistem bulunuyor. Özellikle yukarı bakan iki adet 20W hoparlör, daha zengin bir ses atmosferi yaratıyor. Ayrıca, oyun tutkunları için özel olarak tasarlanmış, tamamen dokunmatik bir yüzeye sahip olan ve omuz düğmeleriyle desteklenen bir oyun kumandası da sunuluyor.

Huawei MateTV Pro Teknik Özellikler

Ekran Boyutları: 75″ , 85″ , 98″ .

, , . Ekran Teknolojisi: Süper miniLED, yansıma önleyici kaplama.

Süper miniLED, yansıma önleyici kaplama. İşletim Sistemi: HarmonyOS .

. Bellek (RAM) ve Depolama: 12 GB RAM / 256 GB depolama .

/ . Ses Sistemi: 3.2.2 kanal, 9 hoparlör , 180W tepe güç.

kanal, , tepe güç. Ek Özellikler: Yüzen dokunmatik ekran, dokunmatik oyun kumandası.

Huawei MateTV Pro Fiyatı Ne Kadar?

Huawei MateTV Pro serisinin fiyatları, standart modellere kıyasla daha yüksek bir segmente hitap ediyor. 75 inç MateTV Pro modeli 15.000 Çin Yuanı (yaklaşık 2.100 ABD Doları), 85 inç modeli 22.000 Çin Yuanı (yaklaşık 3.080 ABD Doları) ve 98 inç modeli ise 31.000 Çin Yuanı (yaklaşık 4.340 ABD Doları) fiyatla satışa sunuluyor.

Siz Huawei MateTV serisi hakkında neler düşünüyorsunuz, yorumlarda buluşalım.