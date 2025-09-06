Huawei, tablet pazarında dikkat çekici bir hamle yaparak yeni kompakt tableti Huawei MatePad Mini‘yi piyasaya sürdü. Taşınabilirlik ve performansı bir araya getiren bu cihaz, hem iş hem de eğlence odaklı kullanıcılara hitap ediyor. Genellikle büyük ekranlı tabletlerin hakim olduğu pazarda, Huawei MatePad Mini, premium özellikleriyle küçük bir dev olmayı hedefliyor. Cihaz, etkileyici ekran teknolojisi ve güçlü donanımıyla kullanıcılara üst düzey bir deneyim sunmayı amaçlıyor.

Huawei MatePad Mini Neler Sunuyor?

Huawei MatePad Mini, 8.8 inç boyutunda, 2560 x 1600 piksel çözünürlüğe sahip bir OLED panel ile geliyor. Bu ekran, 120 Hz yenileme hızı ve 1800 nit’e kadar parlaklık sunarak canlı ve akıcı görseller sağlıyor. Ayrıca, HDR Vivid sertifikası ve 10 bit renk derinliği ile zengin bir görüntü kalitesi vadediyor. Ekran yansımalarını azaltan Soft Light versiyonu da mevcut. Kullanıcılar, not alma ve çizim gibi işlemler için M-Pencil Pro kalem desteğinden yararlanabiliyor.

Sadece 255 gram ağırlığında ve 5.1 mm kalınlığında olan Huawei MatePad Mini, bu sayede tek elle rahatlıkla kullanılabilir bir yapı sunuyor. 6400 mAh‘lik bataryası, Huawei’nin iddialarına göre 15.5 saate kadar video oynatma imkanı tanıyor. Cihaz, 66W hızlı şarj desteği sayesinde yaklaşık bir saatte tam şarja ulaşıyor.

HarmonyOS 5.1 işletim sistemiyle çalışan tablet, 12 GB RAM ve 256 GB ya da 512 GB depolama seçenekleriyle geliyor. Soft Light ekran seçeneği yalnızca 512 GB depolama modelinde bulunuyor. Huawei MatePad Mini, hücresel bağlantı ve uydu üzerinden çift yönlü mesajlaşma gibi gelişmiş özelliklere de sahip.

Cihazın kamera donanımı da oldukça iddialı. Arkada 50 MP ana kamera ve 8 MP ultra geniş açılı kamera bulunuyor. Bu kameralar 4K video kaydını destekliyor. Ön tarafta ise 32 MP’lik bir selfie kamerası yer alıyor. Güç düğmesine entegre edilen parmak izi okuyucusu ile güvenlik sağlanırken, stereo hoparlörler ses deneyimini zenginleştiriyor.

Huawei MatePad Mini Teknik Özellikler

Ekran: 8.8 inç OLED , 2560 x 1600 piksel , 120 Hz yenileme hızı.

, , yenileme hızı. İşlemci: Huawei tarafından geliştirilen bir yonga seti.

Huawei tarafından geliştirilen bir yonga seti. Bellek (RAM): 12 GB .

. Depolama: 256 GB ve 512 GB seçenekleri.

ve seçenekleri. Kamera Sistemi: 50 MP ana kamera , 8 MP ultra geniş açılı kamera (arka), 32 MP ön kamera .

, (arka), . Batarya: 6400 mAh , 66W hızlı şarj desteği.

, desteği. İşletim Sistemi: HarmonyOS 5.1 .

. Tasarım: 255 g ağırlık, 5.1 mm kalınlık.

Huawei MatePad Mini Fiyatı Ne Kadar?

Huawei MatePad Mini, Çin’de Obsidiyen Siyahı, Kar Beyazı ve Ladin Yeşili renk seçenekleriyle satışa sunuldu. Cihazın fiyatlandırması depolama seçeneklerine göre farklılık gösteriyor. 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip temel modelin fiyatı 4.000 Çin Yuanı (yaklaşık 560 ABD Doları) olarak belirlendi. 12 GB RAM ve 512 GB depolama modelinin fiyatı ise 4.500 Çin Yuanı. Ek olarak, Soft Light ekran özelliğini tercih etmek isteyenlerin 500 Çin Yuanı daha ödemesi gerekiyor. Lansman dönemine özel 100 Çin Yuanı‘lık bir indirim de sunuluyor.

İlginizi Çekebilir: Huawei FreeBuds 7i tanıtıldı! İşte fiyatı ve özellikleri!

Siz Huawei MatePad Mini hakkında neler düşünüyorsunuz, yorumlarda buluşalım.