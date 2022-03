Huawei MateStation X’in Ryzen 7 5800H’lı Modeli Satışa Çıktı

Huawei, MateStation X serisi all in one PC modelini geçtiğimiz yıl piyasaya sürmüştü. Birkaç gün önce cihazın Ryzen 7 5800H işlemcili 1TB modelini duyurdu.

İlginizi çekebilir: HUAWEI MateBook D15 R5 | Üretkenlik ve Mobilitenin Yeni Üyesi

Huawei MateStation X modelinin teknik özelliklerine bakalım

Tasarım açısından cihaz, Huawei MateView monitöre oldukça benziyor. 3840 x 2560 piksel ekran çözünürlüğüne ve yüzde 92 ekran gövde oranında 28,2 inç 4K+ 3:2 ekrana sahip. Huawei, PC’nin %98 DCI-P3 renk gamı, %100 sRGB ve TÜV Rheinland Düşük Mavi Işık ve Flicker-Free sertifikalarına sahip olduğunu belirtti.

Huawei MateStation X, AMD Ryzen 5 5600H veya Ryzen 7 5800H işlemci tarafından destekleniyor. Depolama tarafında ise 16 GB’a kadar DDR4 RAM ve 1 TB NVMe SSD desteği sunuyor. Ayrıca görüntülü görüşmeler için 1 megapiksel 720p HD kamerası mevcut. MateStation X’in bu yeni modelinde 5mt mesafeye kadar ses alabilen 4 adet mikrofon ve 3 adet Devialet marka hoparlör (2x 5W hoparlörler ve 10W subwoofer) bulunmakta. Bunlara ek olarak cihaz, iki USB-C ve iki USB-A bağlantı noktası, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 bağlantı destekleri ve bir ses jakına sahip.

MateStation X, Huawei marka bir kablosuz klavye ile birlikte satılıyor. Klavyedeki parmak izi tarayıcı, güç düğmesi olarak da işlev görüyor. Ayrıca Huawei Bluetooth Mouse AF30‘u da MateStation X’in kutusundan çıkıyor. MateStation X; Smart Voice, Huawei Browser, Huawei Computer Manager, Huawei Cloud Space, Huawei Sharing gibi Huawei ekosisteminin çeşitli özelliklerini de destekliyor.

Huawei MateStation X’in en üst modeli Çin pazarında satışa sunuldu. 1 TB depolama kapasitesi sunan modelinin indirimli fiyatı 13.999 yuan, yani yaklaşık 2.215 dolar. Cihazın ülkemizde satışa çıkıp çıkmayacağı bilinmiyor. Ancak firmanın kasa PC modeli olan Huawei MateStation S serisinin çeşitli varyantlarını ülkemizde 7700 TL-15500 TL arası fiyatlardan satın almak mümkün.