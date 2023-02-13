Çinli teknoloji devi Huawei, Amerika’nın tüm yaptırımlarına rağmen yeni ürünlerini tanıtmaya devam ediyor. Firma bugün ise karşımıza Huawei MatePad SE 10.4 tableti ile çıktı. iPad’e rakip olacak olan bu modelin özelliklerine gelin yakından göz atalım.

Tablette bizi 10.4 inç büyüklüğünde 2000 x 1200 çözünürlüğünde IPS ekran karşılıyor. Kaputun altına baktığımızda ise Snapdragon 680 yonga setini görünüyoruz. 4 GB RAM ve 6 GB RAM seçenekleri ile gelen bu tablet 128 GB depolamaya sahip. Bu depolamayı dilerseniz microSD kart ile de artırabiliyorsunuz.

Kutusundan HarmonyOS 3 ile çıkan tablette f/2.2 diyafram açıklığına sahip 5MP otomatik odaklama arka kamera ve f/2.2 diyafram açıklığına sahip 5MP ön kamera yer alıyor. 7.700 mAh kapasiteli bataryası ile dolu dolu bir deneyim sunan bu tablet Koyu Mavi, Obsidiyen Siyahı, Ada Mavisi renk seçenekleri ile geliyor.

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190 dolardan başlayan fiyatlar ile satılacak olan bu model şimdilik sadece Çin pazarına özel olacak. Bakalım bu model Avrupa pazarına da gelecek mi?

Huawei MatePad SE 10.4 özellikleri

10.4 inç büyüklüğünde 2000 x 1200 çözünürlüğünde IPS ekran

Sekiz Çekirdekli Snapdragon 680 yonga seti

Adreno 610 GPU

128 GB depolama alanı

4 GB / 6 GB RAM

microSD ile 1 TB’a kadar genişletilebilir bellek

HarmonyOS 3

f/2.2 diyafram açıklığına sahip 5MP otomatik odaklama arka kamera

f/2.2 diyafram açıklığına sahip 5MP ön kamera

Boyutlar: 246.9×156.7×7.85mm; Ağırlık:468g

3,5 mm ses jakı, Dörtlü hoparlör

Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz/5GHz), Bluetooth 5.1, GPS, GLONASS, USB 2.0 Type-C

7.700 mAh kapasiteli batarya