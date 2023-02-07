2023’ün ilk ayı itibariyle, Huawei’nin raflarda halihazırda piyasaya sürülmüş olan çeşitli akıllı saatleri var. Ancak bunlarla yetinmek istemeyen şirket, benzersiz bir akıllı saat serisini yakında piyasaya sürmek istiyor. Bu bağlamda çalışmaları hızlandıran Huawei, yeni saatlerinin model numaralarını belirledi bile. Gelin hep beraber ayrıntılara göz atalım.

Huawei, Yeni Bir Akıllı Saat Serisi İçin Çalışmalara Başlamış Olabilir

Gelen bilgilere göre Çinli teknoloji devi, Huawei Health uygulamasında AOD-H1 modeliyle gizemli yeni bir akıllı saat serisini listeledi. Ünlü analistler ilk olarak bu modellerin yaklaşmakta olan Huawei Watch GT 4 veya Watch 4 cihazları olduğunu düşünse de mevcut uygulamada bu modellerle alakalı bir onay olmadığını fark etmeleri geç olmadı.

Olayın ardından güvenilir kaynakların çoğu, bu gizli serinin daha öncesinde hiç bir mecrada konuşulmayan yeni modeller içereceğini ortaya koydu. Söz konusu serinin model numarasının Huawei’nin daha öncesinde çeşitli cihazlarına verdiği kod adlarına hiç bir şekilde benzememesi de bu durumu destekleyen en büyük kanıt.

Basit bir örnek verecek olursak, B19, tüm Huawei akıllı saatlerinin tutarlı kod adı olarak biliniyor. Şirket genellikle bu sabit koda belirleyici harfler koyarak eni ürünün model numarasını belirlemeyi tercih ediyor. Fakat anlayabileceğiniz üzere AOD-H1 kod adı bir akıllı saati temsil etse de uygun harf ve sayıları içermiyor. Bu da akıllara Çinli firmanın yeni ve ezber bozacak modeller için hazırlandığı düşüncesini getiriyor.

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Yeni Akıllı Saat Serisi Nasıl Olacak ?

Yeni modeller hakkında model numarası hariç başka bir bilgi henüz mevcut değil. AOD-H1 kod adından ilerleyecek olursak, mevcut kod muhtemelen Always on Display açılımını temsil ediyor. Şirket büyük ihtimalle sektörde birçok cihazda yer alan ekran teknolojilerini yeni ürünlerinde barındırmayı hedefliyor. Bununla beraber firma, Apple’a da rakip olmak adına yeni serisinde OLED malzeme kullanabilir.

Bazı kaynaklar ise yeni çıkacak serinin tamamıyla spor ve sağlık odaklı modeller içereceğini iddia ediyor. İlerleyen günlerde söz konusu yeni akıllı saatler hakkında daha fazla bilgi edinmeyi umuyoruz. Gelişmelerden haberdar olmak için takipte kalın.