Tablet
Huawei MatePad Pro Türkiye’de satışa sunuldu!
Yaratıcılığı artıran, eğlence olanakları geliştirilmiş Huawei MatePad Pro, duru ve minimalist tasarımıyla dikkat çekiyor. Çoklu ekran iş birliği ve Huawei APP Multiplier özellikleriyle kullanıcıya devrim niteliğinde yenilikler sunan MatePad Pro, Online Mağaza üzerinden Türkiye’de satışa sunuldu.
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Tablet pazarında yeni bir çığır açan HUAWEI MatePad Pro, gece yarısı grisi rengiyle, 4.299 TL satış fiyatıyla kullanıcılara sunuluyor. 17 Mayıs 2020 tarihine kadar devam edecek satış kampanyası kapsamında, 699 TL değerindeki Huawei M-Pencil dokunmatik kalem ve 999 TL değerindeki Huawei akıllı manyetik klavye, MatePad Pro ile birlikte sadece 1’er TL’ye paket kapsamında kullanıcılara sunuluyor. Huawei Online Mağaza üzerinden sunulan bu avantajlı kampanyaya buradaki adresinden ulaşabilirsiniz.
Derin işçiliğe dayanan, duru ve minimalist tasarım
10,8 inç 16:10 ekranını çevreleyen ultra dar 4.9mm çerçevelerle dünyanın en yüksek tablet ekran-gövde oranına (yüzde 90) sahip Huawei MatePad Pro’da bulunan mikro-kavisli tasarım, rahat bir tutuş sağlarken, magnezyum alaşımlı çerçevesi tableti hafif ama dayanıklı kılıyor. Fiberglas kaplamaya sahip olan MatePad Pro en yüksek kalitede zarif bir tasarım sunuyor.
HUAWEI MatePad Pro, performans noktasında da 7nm Kirin 990 amiral gemisi yonga seti ile çok iddialı. 6 çekirdekli Mali-G76 GPU, sorunsuz bir oyun ve eğlence deneyimi için performansı ve pil ömrünü büyük ölçüde arttırıyor. 8 GB’a kadar LPDDR4X çift kanallı RAM ile donatılmış HUAWEI MatePad Pro, uygulamaları yüksek hızlarda başlatıyor. Tüm bu performans, ısı yönetimi için AI ile sinerji yaratan ve çok yüksek talepler olduğunda bile tabletin serin kalmasını sağlayan 12 katmanlı bir soğutma sistemi tarafından destekleniyor.
Çoklu Ekran işbirliği ve APP Multiplier özellikleriyle engelleri kaldırın
MatePad Pro, Çoklu Pencere, Çoklu Ekran İşbirliği ve APP Multiplier özelliklerini destekliyor. MatePad Pro, cihazların kullanıcılarla ve birbirleriyle etkileşim şeklini temelden değiştiren yenilikler sunuyor. Huawei Share, gelişmiş çapraz platform işlevselliğine sahip Huawei cihazları arasındaki engelleri ortadan kaldıran çok ekranlı işbirliğini etkinleştiriyor. Dağıtılmış teknolojiye dayalı olarak geliştirilen çok ekranlı işbirliği, akıllı telefonlar ve tabletler arasında “sürükle ve bırak” dosya aktarımlarına olanak tanıyor. Çevresel paylaşım, kullanıcıların tabletin klavyesini ve ekranını kullanarak akıllı telefona yazmasına, akıllı telefona kaydedilmiş müziği tabletin hoparlörleriyle çalmasına ve daha pek çok şeye olanak tanıyor. Bu çözüm, kullanıcının sorunsuz bir çoklu cihaz deneyimini kolaylaştırarak doğrudan tabletten çağrı almasını veya kısa mesajlara cevap vermesini de mümkün kılıyor.
İster çevrimiçi alışveriş yaparken sohbet edin, ister İnternet’te gezinirken kısa bir video izlemek isteyin, Çoklu pencere özelliği, aynı anda üç uygulama desteği ile zahmetsiz bir şekilde çoklu görev sağlıyor. Kayan pencere ile kullanıcılar, oyun oynarken veya film izlerken metin mesajlarına yanıt verebilir. Android tablet kullanıcı deneyimini temel alan yeni APP Multiplier, bir uygulamayı iki pencereye bölerek, yatay yönlendirmeden en iyi şekilde yararlanan devrim niteliğinde bir çift görünüm deneyimi sunuyor. Pencerelerin boyutu sadece kenarlığı sürükleyerek kullanıcının ihtiyaçlarına uyacak şekilde ayarlanabilir.
Kablosuz şarjı ve ters kablosuz şarjı destekleyen ilk tablet
MatePad Pro dünyanın kablosuz şarjı ve ters kablosuz şarjı destekleyen ilk tableti olma özelliğine de sahip. Tablet, yüksek kapasiteli 7250mAh pil ve Kirin 990 ve EMUI’ye entegre edilmiş güç tasarrufu özellikleri sayesinde mükemmel pil ömrü sunuyor. Hızlı şarj için 20W güç adaptörü ile birlikte sunulan MatePad Pro, kullanıcıların tabletlerini daha hızlı şarj etmelerini sağlayan 40W Huawei SuperCharge’ı destekliyor.
Yaratıcılığı yeniden düşünün
MatePad Pro, doğal ve sezgisel bir yazma deneyimi sunmak için HUAWEI M-Pencil’ı destekleyerek cam yüzeylere yazmayı bir keyif haline getiriyor. Kullanıcılar, 4.096 basınç hassasiyeti, eğim desteği ve benzersiz bir kompozit malzemeden yapılmış uç ile HUAWEI M-Pencil’dan inanılmaz doğruluk, yanıt hızı ve hassasiyet sağlayabiliyor. Huawei M-Pencil’ı MatePad Pro’nun üzerine yerleştirmek, bluetooth eşleştirmesini ve manyetik şarjı da otomatik olarak başlatıyor.
Eğlence için tasarlandı!
MatePad Pro, 280ppi piksel yoğunluğunda 2K QHD (2560 × 1600) çözünürlüğe sahip IPS panel ile birlikte geliyor. DCI-P3 sinematik renk gamını 540 nit parlaklık ve 1500: 1 kontrast oranında tam olarak gösterebiliyor. QHD ekran, üstün bir eğlence deneyimi sunuyor. Huawei ClariVu ekran geliştirme teknolojisi, renk üretimini ve görüntü netliğini önemli ölçüde artırarak donanımı güçlendiriyor ve her karenin renkli ayrıntılarla keskin ve zengin olmasını sağlıyor. Ev sineması kurulumlarına benzeyen bir ses deneyimi sunan MatePad Pro, 3D stereo ses efektlerini sürmek için Histen 6.0’ı destekliyor. Harman Kardon tarafından geliştirilen yüksek genlikli dört kanallı dörtlü hoparlör, en karmaşık sesleri bile kusursuz netlikte üretiyor.
Hayata geçirilen kampanya kapsamında tüketiciler, 4.299 TL son kullanıcı satış fiyatıyla sunulan tabletle birlikte, 999 TL değerindeki Huawei akıllı manyetik klavye ve 699 TL değerindeki M-Pencil dokunmatik kaleme sadece 1’er TL ödeyerek sahip olabiliyorlar.
İnceleme
Lenovo Yoga Smart Tab incelemesi | Her işe yarayan tablet!
Lenovo Yoga Smart Tab incelemesi ile karşınızdayız. Lenovo’nun en yeni tableti konumunda olan Yoga Smart Tab detayları videomuzda!
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Lenovo Yoga Smart Tab Özellikleri
Yoga Smart Tab 10,1 inç boyutunda FHD bir ekran ile gelirken gücünü Qualcomm Snapdragon 439’dan alıyor. Bunun 4 GB RAM ve 64 GB depolama birimi ile desteklendiğini görüyoruz.
JBL tarafından geliştirilen Dolby Atmos destekli 2 adet 2 Watt değerindeki hoparlörler cihazı tam bir eğlence cihazına dönüştürüyor. 3 adet mikrofonu ile de görüntülü görüşmeleri rahatlıkla yapabilirsiniz.
Tek elle tutuşu çok kolay olan Yoga Smart Tab’in farklı konumlarda kullanılabilmesi de sizin işinize çok yarayacak. Google Asistan desteğiyle de akıllı ev sisteminin ana cihazı yapabilirsiniz.
Detaylar videomuzda. İyi seyirler…
Tablet
Microsoft Outlook iPad çoklu görev desteği kazandı!
Microsoft uzun süredir Outlook için beklenen çoklu görev (multitasking) özelliğini sonunda iPad’e getirdi.
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Microsoft Outlook ile iPad’de yapabilecekleriniz:
Microsoft Outlook güncellendi! Microsoft bugün iOS için geliştirmiş olduğu Microsoft Outlook uygulaması için bir güncelleme yayınladı. Yayınlanan güncelleme ile artık kullanıcılar ekran bölme ve uygulama kaydırma (slide over) da dahil iPad’in sahip olduğu bütün çoklu görev özelliklerini kullanabilecekler.
Ekran bölme özelliği ile, Microsoft Outlook ile beraber diğer uygulamaları da aynı ekranda görebilecekler. E-postalarını okurken sms atma, internette gezme gibi birçok diğer işlemi birlikte yapabilecekler. Ayrıca ana ekranda bulunan uygulama üzerinde, başka uygulamaları çalıştırmanızı sağlayan uygulama kaydırma moduyla da Microsoft Outlook’u kullanabileceksiniz. Hatta bu güncelleme ile birden fazla Outlook sekmesi açma şansınız da olacak.
Sürükle bırak özelliğini de destekleyecek olan yeni Microsoft Outlook, iPad kullnıcılarının hayatını bir hayli kolaylaştıracak. Bu güncelleme ile profesyonel hayatta Microsoft Outlook kullanan bir çok çalışan için, iPad dizüstü bilgisayarlarının yerini alma yolunda bir adım daha öne geçmiş oldu.
Microsoft Outlook uygulamasının gmail, yahoo vb. bir çok e-posta hesabıyla da kullanılabildiğini hatırlatmak isteriz. Profesyoneller tarafından yoğun olarak kullanılan uygulamayı siz de deneyebilirsiniz.
Uygulama AppStore’da ücretsiz olarak kullanıcılara sunulmakta, uygulamayı linke tıklayarak indirebilirsiniz. Yukarıda belirtilen özellikleri kullanabilmeniz için iOS 12 veya daha güncel bir sürümün yüklü olması gerekmekte olup, bazı çoklu görev özellikleri sadece iPadOS 13 de bulunmaktadır.
Tablet
Huawei Mediapad T3 10 kutu açılışı
Huawei MediaPad T3 10 kutu açılışı videomuzda, şirketin yeni tablet modeline yakından bakıyoruz.
Huawei MediaPad T3 10 özellikleri
Yekpare metal kasasıyla şık bir görünüme sahip tablet, 9.6 inç boyutu ekranda HD çözünürlük sunuyor ve IPS LCD panel ile geliyor. Gücünü Snapdragon 425 işlemcisinden alan tablette 16 GB depolama ve 2 GB RAM bulunuyor. Ana kamerası 5 MP olan tablette 2 MP‘lik ikinci bir kamera daha bulunuyor.
Android 7.0 Nougat işletim sistemiyle kutudan çıkan MediaPad T3 10 modelinde 4800 mAh batarya kapasiyesi bulunuyor.
Huawei MediaPad T3 10 kutu açılışı
Cihazın kutu içeriğinden bir adet microUSB kablo ile birlikte şarj adaptörü çıkıyor. Herhangi bir kılıf veya ekstra aksesuar bulunmuyor.