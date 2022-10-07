HUAWEI MatePad Pro kullanıcılara daha akıllı bir tablet deneyimi getiriyor ve PC benzeri bir deneyim sunarak tablet ürünlerinin yaratıcılığını ve üretkenliğini daha da artırıyor. Uygulama Çoklayıcı ve Çoklu Pencere desteği gibi özellikler, birden çok görevin aynı anda işlenmesini sağlıyor. Ek olarak, HUAWEI M-Pencil ve akıllı manyetik klavye, kullanıcılara ofis, yaratıcı ve çalışma senaryoları arasında geçiş yaparken çok yönlülük sağlıyor.

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Tabletin arka kapağı ergonomik bir his verirken harika bir estetik ve benzersiz ve şık bir renk sunan buzlama işlemi kullanılarak tasarlandı. Yeni nesil amiral gemisi tablet HUAWEI MatePad Pro, dış tasarım, ekran kalitesi, görsel-işitsel deneyim, yazılım ve donanım açısından güncellendi. Bu güncellemeler, tüketicilere daha akıllı bir tablet deneyimi yaşatırken PC benzeri bir deneyim sunarak tablet ürünlerinin yaratıcılığını ve üretkenliğini daha da artırıyor.

12,6 inç 120 Hz Yüksek Yenileme Hızına Sahip OLED Ekran ve HUAWEI SOUND

HUAWEI MatePad Pro, yakalamak ve sunmak için 12,6 inç 120 Hz HUAWEI OLED Gerçek Renkli FullView Ekran, %90 ekran-gövde oranı, ∆E < 1 yüksek renk doğruluğu, 120 Hz yüksek yenileme hızı ve 1,07 milyar renge sahiptir. daha zengin ve daha doğru bir şekilde renkli bir dünya. Evrensel Renk Tutarlılığı teknolojisi, farklı Huawei cihazlarında daha zengin özellikler ve tutarlı renkli ekranlar sağlamak için benimsenerek içerik oluşturuculara ilham veriyor.

Tablet, TÜV Rheinland Full Care Display 3.0 Sertifikas’nı aldı. Donanım düzeyindeki düşük mavi ışıklı göz koruma özellikleri, kullanıcının görme sağlığını koruması için her türlü detayı dikkate alıyor. HUAWEI SOUND ses sistemi ile yüksek ve düşük frekans bölme tasarımı sunan sekiz hoparlör, müzik, film, eğitim ve oyunlar dahil olmak üzere dört ana kullanım senaryosuna göre optimize edildi. Böylece kullanıcı ne dinlemeye karar verirse versin, zevkleri için mükemmel bir ses deneyimi sağlanıyor.

Kapsamlı Ekosistem ile Masaüstü Benzeri Ofis Deneyimi

HUAWEI MatePAd Pro App Multiplier’ı desteklediği için daha verimli okuyabilir ve bölünmüş bir pencerede iki dosyaya göz atabilirsiniz. İlk olarak, HUAWEI MatePad Pro’yu yatay moda çevirin. Daha sonra, Uygula App Multiplier’ı etkinleştirin ve haber uygulamasında bir makale açın. İlk sayfayı bitirip bir sonrakine geçtiğinizde, uygulamanın sol veya sağ tarafındaki boşlukta uygulama arayüzünü kaydırmanız yeterlidir. Bazen rapor yazmak için bir uygulamada iki dosyayı karşılaştırmamız gerekir. Güncellenmiş App Multiplier’ı da bunu yapabilir. İki dosyayı ekranın sol ve sağ taraflarına sabitleyen bir pencere kilidi özelliğine sahiptir, böylece onları esnek bir şekilde okuyabilir veya her biri için paralel olarak yukarı ve aşağı kaydırabilirsiniz. Bir kez daha HUAWEI MatePad Pro, işinizi daha az stres ve daha fazla esneklikle tamamlamanıza yardımcı olur.

Çoklu görev becerileri

Çoklu görevin bir çalışanın en değerli becerilerinden biri olduğuna inanılıyor. MatePad Pro, aynı anda birden fazla görevi yerine getirmenize izin vermek için Çoklu Pencere’nin en son sürümünü destekler. Birkaç basit adımda Çoklu Pencere yuvasını etkinleştirebilir ve tablet ekranında dört adede kadar uygulama penceresi açabilirsiniz.

Bu özellik, raporların veya tekliflerin derlenmesi için son derece yararlıdır. Elektronik tablo ve sunum gibi dosyaları ekranınızın sol ve sağ taraflarında aynı anda açıp düzenlemenize olanak tanır. Daha sonra metin ve sayıları kopyalayıp üzerlerine yapıştırabilirsiniz. Hızlı hesaplamalar için Hesap Makinesi ve müşteriniz veya iş arkadaşlarınızla tartışabileceğiniz bir mesajlaşma uygulaması gibi, üstlerine iki kayan pencere bile ekleyebilirsiniz. Çoklu görev stresli olabilir, ancak panik yapmayın. App Bubble, 10 adede kadar kayan pencere depolamanıza izin verir ve birden çok görev arasında hızla geçiş yaparak verimliliği büyük ölçüde artırır.

Son olarak, Çoklu Ekran İş Birliği özellikleri, işinizi daha verimli yapmak için hem dizüstü bilgisayarınızı hem de tabletinizi kullanmanıza yardımcı olur. Çoklu Ekran İşbirliğini kurmak için sadece birkaç adım gerekir. Bu iki cihaz bağlandıktan sonra seçebileceğiniz üç mod vardır. Genişletme modunda, MatePad Pro’yu dizüstü bilgisayarınız için taşınabilir, harici bir ekran olarak kullanabilirsiniz. Ayna modunda, dizüstü bilgisayarınızın ekranını tablete kopyalayabilirsiniz. Tablet tarafında herhangi bir şey girdiğinizde, aynı anda dizüstü bilgisayar ekranında gösterilecektir. Bu, özellikle yaratıcı çalışma için harikadır çünkü tablet, dizüstü bilgisayar için dijital çizim tableti görevi görebilir ve M-Pencil sizin sihirli kaleminiz olacaktır. Üçüncü mod, iki cihaz arasında belgeleri, görüntüleri veya videoları sürükleyip bırakmak için doğrudan dizüstü bilgisayarın faresini kullanmanıza izin veren Collaborate Modudur. Bu basit modları uygularken hiçbir veri kablosuna gerek yoktur.

MatePad Pro’nun yazılım yapılandırması da bir başka öne çıkan özellik. Huawei tarafından geliştirilen profesyonel Notes uygulaması, çeşitli kağıt ve fırçaları destekler ve kullanıcıların notları özgürce ve profesyonelce düzenlemesine ve sıralamasına olanak sağlamak için birden fazla tipografik aracı entegre eder. Snippet Al özelliği, kullanıcı resimlere göz atarken bile resimlerden metin alınmasına izin verir.

MatePad Pro, Online Mağaza üzerinden 17.998 TL fiyatla satışa sunuluyor. Yanında Sound Joy bluetooth hoparlör hediye edilen tablette ayrıca sepette 200 TL indirim uygulanıyor. Kullanıcılar sadece 99 TL farkla tablet için M-Pencil ve manyetik klavye aksesuarlarını da alabiliyorlar.