Binance, Türkiye’de kripto para ve blockchain teknolojileri konusunda kendini geliştirmek isteyen üniversite öğrencileri için “Binance Internian” staj programını hayata geçiriyor. Üniversite öğrencilerinin kariyer hedeflerine ulaşmasını destekleyen programa katılmaya hak kazananlar, Binance’de staj yapma imkânı bulacak ve geleceğin finansal teknolojileriyle tanışacak. Başvurular, 31 Ekim tarihine kadar Binance Duyurular adresinden yapılacak.

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Dünyanın lider blok zinciri ekosistemi ve kripto para altyapı sağlayıcısı Binance, kripto para okur yazarlığı başta olmak üzere öğrencileri yeni nesil finansal teknolojiler konusunda desteklemek üzere yeni bir staj program başlattı. Geleceğin finansal teknolojileri konusunda kendisini geliştirmek isteyen üniversite öğrencileri “Binance Internian Programı” ile alanında uzman isimlerden eğitim alma şansı kazanacak.

Binance Türkiye’de staj yapma fırsatı



Binance Türkiye Genel Müdürü Mücahit Dönmez konuyla ilgili olarak, “Dünyanın lider kripto para borsası olarak, yeni nesil finansal teknolojiler konusundaki bilgi birikimimizle gençlerin kariyer hedeflerini desteklemeyi amaçlıyoruz. Amacımız; kripto para piyasası hakkında nitelikli bilgilerle gençleri bilinçlendirerek, kendilerini geliştirmek istedikleri yönde onlara rehber olmak. Bu amaçla başlattığımız ‘Binance Internian’ programımızla üniversite öğrencilerine kapılarımızı açarak, Binance Türkiye bünyesinde staj yapma imkânı tanıyoruz. Kripto para konusunda hiç bilgi sahibi olmayan kişilerden, bu alanda devamlı yatırım yapan deneyim sahibi kişilere kadar herkesin yararlanabileceği tüm içerikleri düzenli olarak Binance Academy’de paylaşıyoruz. Sektör lideri olarak kripto para alanında doğru bilgi üretimine katkı sağlayıp, yeni yatırımcılara rehber olmaya, Türkiye’de kripto para, Web3 ve blokzincir teknolojileri konusundaki deneyimlerimizi aktarmayı sürdüreceğiz” dedi.

En yaratıcı bir dakikalık başvuralar kazanacak

Binance’nin staj programına katılmak isteyen öğrenciler sosyal medya hesaplarından 1 dakikalık video yayınlayarak başvurularını gerçekleştirecek. Öğrenciler hazırladıkları videoyu #BinanceInternian hashtag’i ile Instagram ve LinkedIn hesaplarından paylaşacak. En yüksek etkileşime sahip 4 video ve Binance ekibi tarafından seçilen en yaratıcı 4 video olmak üzere toplam 8 başvuru Binance ekibi ile mülakata davet edilecek. Staj programına katılmak isteyen öğrenciler https://www.binance.com/tr/support/announcement/ linkinden katılım sağlayabilecek. Başvurular 31 Ekim’de sona erecek.