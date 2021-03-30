Realme GT Neo, Dimensity 1200 ile AnTuTu’da görüntülendi!

OnePlus 9 Serisi satışa sunulduktan saniyeler sonra binlerce satış yaptı. İşte OnePlus 9 modellerinin sadece 10 saniye içerisinde yaptığı satış değerleri.

OnePlus 9 Serisi Çin’de yaptığı satış sayısı ile dikkat çekti. OnePlus‘ın yeni gözdesi OnePlus 9 Serisi, Çin‘de satışa sunulduktan sonra sadece çevrimiçi platformda binlerce sattı. Saniyeler içerisinde yapılan bu satışlar, OnePlus‘ın başarısını da kanıtladı.

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Geçtiğimiz hafta tanıtılan OnePlus 9 Serisi özellikleri ile ön yargıları kırmıştı. Sadece fiyat konusunda beklentiyi tam karşılamayan OnePlus, bu halde bile Çin’de adından söz ettirdi. OnePlus, yeni amiral gemisi modelleri OnePlus 9 ve 9 Pro’yu satışa sunduktan saniyeler sonra binlerce adet satmayı başardı.

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İlk olarak Çin’de satışa sunulan OnePlus 9 Serisi Çin’de tam 10 saniye içerisinde 300 milyon CNY (~45.637.000 dolar) değerinde satış yaptı. Farklı internet sitelerinde yapılan bu satışların toplamı 45,6 milyon dolar.

Birkaç gün önce OnePlus 9 Serisi‘nin satışlarının OnePlus 8’den %324 daha yüksek olduğunu açıklayan Pete Lau, sözlerini bu satış rakamları ile destekledi diyebiliriz. Peki OnePlus 9 Serisi’ni bu kadar cazip kılan detaylar neler. Gelin OnePlus 9 modellerinin özelliklerine göz atalım.

OnePlus 9 Pro’nun özellikleri ve fiyatı!

Serinin güçlü modeli OnePlus 9 Pro gücünü 5G destekli Snapdragon 888 yonga setinden alıyor. Bu işlemciyi 8GB LPDDR5 RAM ile destekleyen cihaz, aynı zamanda 12GB Ram bellek seçeneği de sunuyor. Depolama tarafında UFS 3.1 ile gelen cihaz, 128GB ve 256GB gibi depolama seçeneklerine sahip.

OnePlus 9 Pro’nun ön tarafına baktığımızda bizleri 120Hz yenileme hızına sahip 6.7 inç büyüklüğünde Fluid Display 2.0 karşılıyor. 240Hz dokunma örnekleme hızı sunan bu LTPO panel, 1440×3216 piksel çözünürlük ve 1300 nit parlaklık sunuyor. Normal ekranlara göre %50’ye kadar daha fazla güç tasarrufu sağlayan bu ekran, 10 bit renk derinliğine ve ortam ışığı sensörlerine de sahip.

Yine ön kısmında 16MP’lik Sony IMX471‘i taşıyan OnePlus 9 Pro, arka kısmında ana kamera olarak 1,12 µm piksel ve 48MP çözünürlük sunan Sony IMX789’u kullanıyor. Ek olarak 50MP‘lik Sony IMX766 ultra geniş açılı sensöre sahip olan 9 Pro, 8MP telefoto sensöre ve 2MP monokrom sensöre de sahip. Bununla birlikte cihaz çift yerel ISO, HDR (DOL-HDR) ve 2×2 yonga üstü lens (OCL) gibi birçok kamera teknolojisine sahip.

4500mAh‘lik bir batarya ile gelen OnePlus 9 Pro, 65W hızlı şarj desteği sunuyor. Kendisini darbelere karşı Gorilla Glass ila koruyan cihaz suya ve toza karşı dayanıklılık(IP68) da sunuyor. OnePlus 9 Pro‘nun fiyatları ise şöyle şekilleniyor:

OnePlus 9 Pro USA Europe India 8GB Ram/128 GB depolama USD 970 EUR 900 INR 65,000 12GB Ram/256 GB depolama USD 1,070 EUR 1,000 INR 70,000

OnePlus 9’un özellikleri ve fiyatı!

Serinin diğer modeli OnePlus 9, tıpkı 9 Pro’da olduğu gibi 5G destekli Snapdragon 888‘den gücünü alıyor. 8GB ve 12GB LPDDR5 Ram bellek seçeneği sunan cihaz UFS 3.1 depolama ile geliyor. 128GB ve 256GB depolama seçenekleri sunan cihaz ön tarafında 16MP’lik Sony logolu sensörü taşıyor.

Bu sensörü 6.5 inç büyüklüğündeki AMOLED ekranı üzerinde konumlandıran cihaz, bu ekranda 120Hz yenileme hızı ve 1080p çözünürlükte görüntüler sunuyor. HDR10 sertifikalı bu ekran 1100 nit parlaklık sunabiliyor.

Arka tarafında ana kamera olarak 48MP‘lik Sony IMX489‘u kullanan cihaz, 4K 120fps, 8K 30 fps, 12-bit RAW görüntüler sunabiliyor. Aynı zamanda bu kamera çift yerel ISO ve DOL-HDR teknolojisine de sahip. Ana kameranın hemen yanında 50MP‘lik ultra geniş açılı sensörü de üzerinde taşıyan cihaz, yine 2MP’lik monokrom sensöre sahip. Son olarak Dolby Atmos özellikli çift stereo hoparlörler her iki cihazda da ortak olarak yer alıyor. OnePlus 9 modelinin fiyat listesi ise şöyle şekilleniyor:

OnePlus 9 USA Europe India 8GB Ram/128 GB depolama USD 730 EUR 700 INR 50,000 12GB Ram/256 GB depolama USD 830 EUR 800 INR 55,000

OnePlus 9 Serisi fiyatları ile her ne kadar dikkat çekse de satışlarda başarıyı yakalamış gibi gözüküyor. Sizce OnePlus 9 modelleri bu başarısını ne kadar sürdürecek? Siz OnePlus 9 modellerinden birini satın almak ister miydiniz? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.

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