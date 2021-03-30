Akıllı Telefonlar
Realme GT Neo, Dimensity 1200 ile AnTuTu’da görüntülendi!
Bu yılın ocak ayında MediaTek, uygun fiyatlı amiral gemisi akıllı telefonlar için geliştirdiği Dimensity 1200 yonga setini tanıttı. Bu yonga setinin rakiplerine göre nasıl bir performans vereceği uzun zamandır merak konusuydu. Ancak bugün bu sorunun yanıtı AnTuTu’da ortaya çıktı. Realme’nin yeni orta-üst segment telefonu olan Realme GT Neo, Dimensity 1200 ile AnTuTu’dan geçti.
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Realme GT Neo, AnTuTu’da nasıl bir performans gösterdi?
Realme GT Neo, AnTuTu testinde “711.644” genel skorunu aldı. Bu skor, “719.585” puan alan Snapdragon 870 yonga setine oldukça yakın. Bununla birlikte GPU ve Bellek tarafında Dimensity 1200, Snapdragon 870’i geride bıraktı. İki cihaz arasındaki en bariz fark, CPU tarafında ortaya çıktı. Ayrıca test esnasında Dimensity 1200’ün 30 dereceye ulaşmış olması da oldukça önemli. Çünkü, Snapdragon 870’in sıcaklığı bu test esnasında 34,2 dereceye kadar çıkabiliyor.
Realme GT Neo, 31 Mart tarihinde kullanıcılarla buluşacak. Şirket, bu akıllı telefon için MediaTek’ten Dimensity 1200 yonga seti tedarik etti. Ayrıca cihazın cyberpunk teması ile gelecek olması da bu alana ilgisi olan kullanıcıların oldukça dikkatini çekecektir. Yakın zaman önce ortaya çıkan teaserlar, cihazın Sony IMX682 sensör ile geleceğini gösteriyor. Bununla birlikte, ekran tarafında ise cihaz 6.55 inçlik kavisli AMOLED bir panel ile gelecek. Cihazın tüm teknik özellikleri henüz bilinmese de Realme Başkan Yardımcısı Francis Wang, Realme GT Neo‘nun 2000 Yuan(307$) üzerinden fiyatlandırılacağını duyurdu.
Akıllı Telefonlar
OnePlus 9 Serisi saniyeler içerisinde binlerce satıldı!
OnePlus 9 Serisi satışa sunulduktan saniyeler sonra binlerce satış yaptı. İşte OnePlus 9 modellerinin sadece 10 saniye içerisinde yaptığı satış değerleri.
OnePlus 9 Serisi Çin’de yaptığı satış sayısı ile dikkat çekti. OnePlus‘ın yeni gözdesi OnePlus 9 Serisi, Çin‘de satışa sunulduktan sonra sadece çevrimiçi platformda binlerce sattı. Saniyeler içerisinde yapılan bu satışlar, OnePlus‘ın başarısını da kanıtladı.
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Geçtiğimiz hafta tanıtılan OnePlus 9 Serisi özellikleri ile ön yargıları kırmıştı. Sadece fiyat konusunda beklentiyi tam karşılamayan OnePlus, bu halde bile Çin’de adından söz ettirdi. OnePlus, yeni amiral gemisi modelleri OnePlus 9 ve 9 Pro’yu satışa sunduktan saniyeler sonra binlerce adet satmayı başardı.
İlk olarak Çin’de satışa sunulan OnePlus 9 Serisi Çin’de tam 10 saniye içerisinde 300 milyon CNY (~45.637.000 dolar) değerinde satış yaptı. Farklı internet sitelerinde yapılan bu satışların toplamı 45,6 milyon dolar.
Birkaç gün önce OnePlus 9 Serisi‘nin satışlarının OnePlus 8’den %324 daha yüksek olduğunu açıklayan Pete Lau, sözlerini bu satış rakamları ile destekledi diyebiliriz. Peki OnePlus 9 Serisi’ni bu kadar cazip kılan detaylar neler. Gelin OnePlus 9 modellerinin özelliklerine göz atalım.
OnePlus 9 Pro’nun özellikleri ve fiyatı!
Serinin güçlü modeli OnePlus 9 Pro gücünü 5G destekli Snapdragon 888 yonga setinden alıyor. Bu işlemciyi 8GB LPDDR5 RAM ile destekleyen cihaz, aynı zamanda 12GB Ram bellek seçeneği de sunuyor. Depolama tarafında UFS 3.1 ile gelen cihaz, 128GB ve 256GB gibi depolama seçeneklerine sahip.
OnePlus 9 Pro’nun ön tarafına baktığımızda bizleri 120Hz yenileme hızına sahip 6.7 inç büyüklüğünde Fluid Display 2.0 karşılıyor. 240Hz dokunma örnekleme hızı sunan bu LTPO panel, 1440×3216 piksel çözünürlük ve 1300 nit parlaklık sunuyor. Normal ekranlara göre %50’ye kadar daha fazla güç tasarrufu sağlayan bu ekran, 10 bit renk derinliğine ve ortam ışığı sensörlerine de sahip.
Yine ön kısmında 16MP’lik Sony IMX471‘i taşıyan OnePlus 9 Pro, arka kısmında ana kamera olarak 1,12 µm piksel ve 48MP çözünürlük sunan Sony IMX789’u kullanıyor. Ek olarak 50MP‘lik Sony IMX766 ultra geniş açılı sensöre sahip olan 9 Pro, 8MP telefoto sensöre ve 2MP monokrom sensöre de sahip. Bununla birlikte cihaz çift yerel ISO, HDR (DOL-HDR) ve 2×2 yonga üstü lens (OCL) gibi birçok kamera teknolojisine sahip.
4500mAh‘lik bir batarya ile gelen OnePlus 9 Pro, 65W hızlı şarj desteği sunuyor. Kendisini darbelere karşı Gorilla Glass ila koruyan cihaz suya ve toza karşı dayanıklılık(IP68) da sunuyor. OnePlus 9 Pro‘nun fiyatları ise şöyle şekilleniyor:
|OnePlus 9 Pro
|USA
|Europe
|India
|8GB Ram/128 GB depolama
|USD 970
|EUR 900
|INR 65,000
|12GB Ram/256 GB depolama
|USD 1,070
|EUR 1,000
|INR 70,000
OnePlus 9’un özellikleri ve fiyatı!
Serinin diğer modeli OnePlus 9, tıpkı 9 Pro’da olduğu gibi 5G destekli Snapdragon 888‘den gücünü alıyor. 8GB ve 12GB LPDDR5 Ram bellek seçeneği sunan cihaz UFS 3.1 depolama ile geliyor. 128GB ve 256GB depolama seçenekleri sunan cihaz ön tarafında 16MP’lik Sony logolu sensörü taşıyor.
Bu sensörü 6.5 inç büyüklüğündeki AMOLED ekranı üzerinde konumlandıran cihaz, bu ekranda 120Hz yenileme hızı ve 1080p çözünürlükte görüntüler sunuyor. HDR10 sertifikalı bu ekran 1100 nit parlaklık sunabiliyor.
Arka tarafında ana kamera olarak 48MP‘lik Sony IMX489‘u kullanan cihaz, 4K 120fps, 8K 30 fps, 12-bit RAW görüntüler sunabiliyor. Aynı zamanda bu kamera çift yerel ISO ve DOL-HDR teknolojisine de sahip. Ana kameranın hemen yanında 50MP‘lik ultra geniş açılı sensörü de üzerinde taşıyan cihaz, yine 2MP’lik monokrom sensöre sahip. Son olarak Dolby Atmos özellikli çift stereo hoparlörler her iki cihazda da ortak olarak yer alıyor. OnePlus 9 modelinin fiyat listesi ise şöyle şekilleniyor:
|OnePlus 9
|USA
|Europe
|India
|8GB Ram/128 GB depolama
|USD 730
|EUR 700
|INR 50,000
|12GB Ram/256 GB depolama
|USD 830
|EUR 800
|INR 55,000
OnePlus 9 Serisi fiyatları ile her ne kadar dikkat çekse de satışlarda başarıyı yakalamış gibi gözüküyor. Sizce OnePlus 9 modelleri bu başarısını ne kadar sürdürecek? Siz OnePlus 9 modellerinden birini satın almak ister miydiniz? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.
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Akıllı Telefonlar
Oppo A54 modeli resmi olarak tanıtıldı!
Oppo yeni akıllı telefonlar çıkarmaya devam ediyor. Çinli akıllı telefon üreticisi A54 modelini Endonezya‘da gerçekleşen etkinlik ile kullanıcılarına gösterdi. Orta giriş seviyeye konumlandırılan akıllı telefonun teknik özellikleri belli oldu. Ayrıca cihazın satış fiyatı da ilk kez ortaya çıktı.
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Oppo A54 modeli orta giriş seviyede önemli bir alternatif olmayı amaçlıyor!
Akıllı telefon dünyasındaki rekabet hız kesmeden devam ediyor. Birçok üreticinin her seviyeye uygun model çıkarttığı şu günlerde, kullanıcıların seçenekleri her geçen gün artıyor. Piyasada önemli bir alternatif olmak isteyen Oppo da, yeni akıllı telefonu A54‘ü resmen tanıttı. Akıllı telefon üreticisi, Endonezya‘da gerçekleştirdiği basın etkinliği ile akıllı telefonu ilk kez gösterdi. Orta giriş seviyeye konumlandırılan cihaz, fiyat performans açısından önemli bir alternatif olmayı hedefliyor. Bununla birlikte akıllı telefonun, daha önceden ortaya çıkan A54 5G modeli ile herhangi bir bağının olmadığı öğrenildi. Görünüşe göre firma, isim konusunda bir müddet daha kafaları karıştıracak gibi gözüküyor. Yapılan etkinlik ile birlikte akıllı telefonun birçok detayı belli oldu.
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Oppo A54 Helio P35 ile piyasaya çıkacak!
Teknik özellikleri belli olan akıllı telefon, rakiplerine nazaran büyük farklılıklara sahip değil. 12 nm‘lik işlemciyi Samsung Galaxy A12 ve Oppo A31 gibi modellerden görmeye alışkınız. Akıllı telefon MediaTek yapımı Helio P35 işlemcisi ile piyasaya çıkacak. Bununla birlikte Oppo A54, 4GB RAM ve 128 GB depolama alanı seçeneklerine sahip olacak. Ayrıca akıllı telefonda 256 GB‘a varan microSD kart desteği de bulunmakta. İlk izlenimler akıllı telefonun RAM konusunda biraz rakiplerinden geride kaldığı yönünde. Zira artık orta giriş seviyelerde dahi 6 veya 8 GB RAM görmek mümkün. Ancak görünüşe göre firma rakiplerinden kendilerini ayıracakları kısmın burası olmadığını düşünüyor.
Tasarım detayları da ortaya çıkan akıllı telefon orta giriş seviye modellere göre biraz daha “modern” kalıyor diyebiliriz. 6.51 inçlik LCD ekran ile piyasaya çıkacak akıllı telefon, delikli ekran teknolojisine sahip olacak. Ayrıca ekran çözünürlüğü de HD+ olarak bizleri karşılıyor. Delikli ekran içerisinde de bir adet ön kamera bulunmakta. Bu kamera ise 16 MP değerine sahip. Arka tarafta ise üçlü kamera kurulumu dikkat çekmekte. Ana kamera 13 MP olarak bizleri karşılarken, diğer iki kamera 2 MP değerinde makro ve derinlik sensörlerinden oluşmakta. Artık kullanımına alışkın olduğumuz kamera yapay zekası da cihazın hem ön hem de arka kameralarında yer alıyor. Ön kamera ekranın sol üst köşesinde yer almakta. Aynı şekilde arka kamera modülleri de yine arkada sol üste konumlandırılmış.
Oppo A54 Android 10 ile piyasaya çıkacak!
Tasarım ve teknik donanımın yanı sıra akıllı telefonun bazı detayları daha gün yüzüne çıktı. Akıllı telefon Android 10 tabanlı ColorOS 7.2 arayüzü ile kullanıcılarını karşılayacak. Özellikle Android 11‘in yaygınlaştığı şu günlerde firmanın neden Android 10‘u seçtiği merak konusu oldu. Zira orta giriş seviyedeki en önemli rakipleri yavaş yavaş Android 11‘e geçiyor. Bu olumsuz sayılabilecek duruma rağmen akıllı telefon, büyük bir batarya ile kullanıcılarını karşılayacak. Akıllı telefonun 5000 mAh batarya kapasitesine sahip olacağı öğrenildi. Bu batarya 18 W‘lık hızlı şarj desteği ile kullanıcılarını karşılayacak. Ayrıca akıllı telefon USB-C girişi ile piyasaya çıkacak. İlave olarak ise akıllı telefon 3.5 mm‘lik kulaklık girişine de bünyesinde yer veriyor. Özellikle son dönemlerde kulaklık girişi olmayan telefonların artması kullanıcıların eleştirilerini arttırmıştı.
Parmak izi okuyucusunu sağ tarafa yerleştiren firma, akıllı telefonu için modern bir görünüm kazandırmayı başarmış. Kullanıcılar tarafından daha ergonomik karşılanan bu tasarım Oppo tarafından da es geçilmemiş. Akıllı telefon iki farklı renk seçeneği ile piyasaya çıkacak. Kristal siyah ve yıldızlı mavi olarak adlandırılan renk seçenekleri kullanıcıların karşısına çıkacak. 1 Nisan tarihinde satışları başlayacak akıllı telefonun fiyatı da gün yüzüne çıktı. Firma A54 modelini 185 dolardan satacak. Tabi ülkemizdeki 200 dolar altı cihazlar için uygulanan vergi sistemini unutmamak gerek. Bu nedenle cihazın Türkiye fiyatı hakkında şu an için bilgi vermek oldukça zor.
Oppo A54 teknik özellikleri
- MediaTek Helio P35
- 4 GB RAM
- 128 GB depolama alanı
- 6.51 inç LCD HD+ ekran
- 16 MP ön kamera
- 13 MP + 2 MP + 2 MP arka kamera
- 5000 mAh pil
- 18W hızlı şarj desteği
Akıllı Telefonlar
Xiaomi Mi 11i modeli tanıtıldı
Çinli teknoloji devi Xiaomi, düzenlemiş olduğu etkinlikte Mi 11i modelini lanse etti. Şirketin yeni nesil akıllı telefonu, teknik özellikleri ile ön plana çıkıyor.
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Xiaomi, Mi 11 Ultra, Mi 11 Pro ve Mi 11 Lite serilerinin yanı sıra, geçtiğimiz ay Çin’de piyasaya sürdüğü Redmi K40 Pro Plus’ın yeniden yapılandırılmış bir versiyonu gibi görünen Mi 11i ‘yi de tanıttı. Şirketin yeni akıllı telefonu tasarımı ve özellikleri ile oldukça dikkat çekiyor.
Xiaomi Mi 11i, 6.67 inç büyüklüğünde Full HD+ çözünürlüğünde 120 Hz AMOLED ekran ile geliyor. Gücünü Qualcomm’un 5 nm fabrikasyon süreciyle üretmiş olduğu Snapdragon 888’den olan Mi 11i, 8 GB RAM veya 12 GB RAM’li sürümleri bulunuyor. Depolamada ise 128 GB veya 256 GB’lık modelleri yer alıyor. Ayrıca Telefon 33W hızlı şarj destekli 4.520 mAh’lik bir pil ile geliyor.
Cihazın arka bölümünde 108MP Samsung ISOCELL HM2 sensörü, 8MP ultra geniş açılı sensör ve 5MP telemakro sensör ile birleştirilen üçlü kamera kurulumu ile birlikte geliyor. Ön tarafta tek bir 20 MP’lik selfie kamerası yer alıyor.
Xiaomi Mi 11i modelinin teknik özellikleri
- Ekran: 6,67 inç 2400 x 1080 piksel çözünürlük, AMOLED, HDR10+ destekli ve 120 Hz tazeleme hızı
- İşlemci: Snapdragon 888
- RAM: 8 veya 12 GB
- Depolama: 128 veya 256 GB
- Arka Kamera: 108 Megapiksel ana kamera, 8 Megapiksel ultra geniş açılı, 5 Megapiksel telefoto
- Ön Kamera: 20 Megapiksel
- Batarya: 4520 mAh (33W hızlı şarj)
- İşletim Sitemi: Android 11 tabanlı MIUI 12
- Bağlantı; 5G SA / NSA, Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, GPS, NFC, USB Tip-C
- Diğer: Yan tarafa entegre parmak izi sensörü, Corning Gorilla Glass 5 koruma
- Ses: USB Type-C ses, Yüksek Çözünürlüklü ses, Çift hoparlör, Dolby Atmos
- Boyutlar: 163,7x 76,4 x 7,8 mm
- Ağırlık: 196 g
- Renk Seçenekleri: Gümüş, siyah, beyaz
Son olarak Xiaomi Mi 11i modeli iki farklı varyant halinde satılıyor. Söz konusu cihazın; 8 GB/128 GB’lık modeli için yaklaşık 649 Euro ve 8GB/256GB’lık model için ise 699 Euro’luk bir fiyat belirlenmiş.
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Yazan: Quincii, 4 gün önce
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Yazan: butiksevda, 2 hafta önce
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Yazan: levent_orgun, 2 hafta önce
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maksimum 1200 tl fiyatlı tws kulaklık önerilerinizi bekliyorum.
Yazan: csgn, 3 hafta önce
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Yazan: Ersin Akman, 1 ay önce
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