HUAWEI MatePad Air ile benzer fiyatta ve özellikte olan Xiaomi Pad 6 kıyaslaması ile karşınızdayız. Tüm gerekli aksesuarları ile satılan MatePad ile ekran ve Android sistemi avantajı ile gelen Xiaomi Pad 6 arasındaki farklara ve hangi modelin hangi avantajı olduğuna bu videoda bahsediyoruz.

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HUAWEI MatePad Air özellikleri

Boyut: 261,89 x 178.17 x 6,4 mm

Ağırlık: 508 gram

Ekran: 11,5 inç 2800 × 1840 piksel 144 Hz IPS

İşlemci: Snapdragon 888

Bellek: 8 GB

Depolama: 128 GB

Kamera: 13 MP Arka / 8 MP Ön Kamera

Batarya: 8300 mAh

Şarj: 40 Watt

Aksesuar: Kalem, Klavyelı Kılıf, Fare

Xiaomi Pad 6 özellikleri

Boyut: 254 x 165,2 x 6,5 mm

Ağırlık: 490 gram

Ekran: 11 inç 2880 × 1800 piksel 144 Hz IPS, Dolby Vision, HDR10

İşlemci: Snapdragon 870

Bellek: 8 GB

Depolama: 256 GB

Kamera: 13 MP Arka / 8 MP Ön Kamera

Batarya: 8840 mAh

Şarj: 33 Watt

Aksesuar: Yok