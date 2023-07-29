HUAWEI MatePad Air ile benzer fiyatta ve özellikte olan Xiaomi Pad 6 kıyaslaması ile karşınızdayız. Tüm gerekli aksesuarları ile satılan MatePad ile ekran ve Android sistemi avantajı ile gelen Xiaomi Pad 6 arasındaki farklara ve hangi modelin hangi avantajı olduğuna bu videoda bahsediyoruz.
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İçindekiler
HUAWEI MatePad Air vs Xiaomi Pad 6 | Hangi Tablet Alınır?
HUAWEI MatePad Air özellikleri
- Boyut: 261,89 x 178.17 x 6,4 mm
- Ağırlık: 508 gram
- Ekran: 11,5 inç 2800 × 1840 piksel 144 Hz IPS
- İşlemci: Snapdragon 888
- Bellek: 8 GB
- Depolama: 128 GB
- Kamera: 13 MP Arka / 8 MP Ön Kamera
- Batarya: 8300 mAh
- Şarj: 40 Watt
- Aksesuar: Kalem, Klavyelı Kılıf, Fare
Xiaomi Pad 6 özellikleri
- Boyut: 254 x 165,2 x 6,5 mm
- Ağırlık: 490 gram
- Ekran: 11 inç 2880 × 1800 piksel 144 Hz IPS, Dolby Vision, HDR10
- İşlemci: Snapdragon 870
- Bellek: 8 GB
- Depolama: 256 GB
- Kamera: 13 MP Arka / 8 MP Ön Kamera
- Batarya: 8840 mAh
- Şarj: 33 Watt
- Aksesuar: Yok
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