Huawei 5G teknolojisini satmayı planlıyor

Huawei şirketinin kurucusu ve CEO’su Ren Zhengfei, Asya dışından bir şirkete tüm 5G teknolojilerine erişime imkanı vereceğini açıkladı. Çinli şirket, 5G teknolojisini Batılı bir şirkete satmayı düşünüyor. Huawei, dünyanın en iyisi haline geldiği 5G teknolojisi konusundaki çalışmalarını satışa çıkarması birçok kişiyi şaşırttı.

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Şu ana kadar Huawei’nin 5G çalışmalarına kimse talip olmadı. Alıcıların mevcut bir teknoloji şirketi veya tamamen yeni bir şirket olabilir. Satın alacak olan şirket Huawei’in 5G teknolojisinin ana unsurlarını modifiye etme ve üretilen ürünlere erişimi kısıtlama hakkına sahip olacak.

Ren Zhengfei, Business dergisine verdiği röportajda bir kereye mahsus olmak üzere bir alıcıya şirketin mevcut 5G patent portföyüne, lisanslarına, koduna, teknik planlarına ve üretim uzmanlığına erişim sağlanacağını söyledi.

Her iki taraf da kaynak kodun öğelerini kendi ürünleri için değiştirmekte özgür olacaktı. Bu potansiyel alıcıya sunulacak potansiyel maliyet açıklanmadı. Aynı şekilde böyle bir satışın benzer tekliflerle gelen başka şirketler için de geçerli olup olmayacağı belirsiz.

Alıcının yeni oluşturulan bir işletme mi yoksa mevcut dev şirketlerden biri mi olacağı yine belirtilmedi Ancak özellikle “Batı” merkezli bir şirket olacağı söyleniyor.

Bu satışın sebebinin Huawei ile ABD arasında olan sorunların olduğu gösteriliyor. Çinli teknoloji devi, 5G konusunda hakimiyetini koruyor olsa da, ABD tarafından uygulanan ambargo ve diğer ülkelere yapılan baskılar işleri oldukça zorlaştırıyor.