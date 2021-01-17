Huawei MateBook X Pro 2021, resmi olarak tanıtıldı!

Huawei, bugün gerçekleştirdiği bir lansman ile 2021 model yeni dizüstü bilgisayarlarını kullanıcılara resmi olarak tanıttı. Bu dizüstü bilgisayarlar arasında en çok dikkat çeken cihaz, Huawei MateBook X Pro 2021 modeli oldu. Intel’in 11.nesil işlemcisini kullanacak olan bilgisayarın oldukça güçlü bir donanım ile satışa çıkacağı söylenebilir.

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Huawei MateBook X Pro 2021 hangi teknik özelliklere sahip olacak?

Huawei MateBook X Pro 2021, 13.9 inçlik %91 ekran/gövde oranına sahip bir ekran ile gelecek. Bu ekran, 3000×2000 piksel çözünürlüğe ve %100 sRGB renk gamına sahip olacak. Ayrıca Huawei‘nin uygulama pazarını ve hızlı uygulamalarını destekleyecek. LTPS düşük güç tüketimine sahip olan ekran, yüksek hassasiyetli on noktalı dokunmatik kontrolü sağlıyor. Bu kontrol, parmağı ekrana tıklatıp kaydırarak bazı işlevleri gerçekleştirebiliyor. Ayrıca üç parmakla gerçekleştirilen kaydırılan ekran görüntüsü alma özelliği de cihazda mevcut. Bunun haricinde dokunmatik ekran hareketleriyle, herhangi bir an hızlıca görüntü alınabilecek ve bu görüntü metne dönüştürülebilecek.

MateBook X Pro 2021, 1.33 kilogram ağırlığa sahip alüminyum alaşımlı hafif bir gövdeye sahip. Cihazın gümüş, uzay grisi, zümrüt yeşili ve pembe altın olmak üzere dört farklı renk seçeneği bulunacak. Yeni ürün çoklu ekran iş birliğini de destekliyor. 65W hızlı şarj ile birlikte gelen bilgisayar, 30 dakikalık şarj ile 4 saatlik kullanım ömrü sunuyor. MateBook X Pro 2021, yüksek ve düşük frekans türlerinde dört hoparlör ile geliyor olacak. 45 Hz hassasiyeti destekleyen bu hoparlörler, müzik, oyun, film ve çağrılar için dört farklı ses modu ile gelecek. Bilgisayarın yan tarafında 5 m mesafeli alıcıya sahip, yankılanmayı tespit edebilen mikrofon seti bulunuyor.

MateBook X Pro 2021,

i5-1135G7 /16GB/512GB/ dokunmatik ekran – 8,999 yuan ($1388)

/16GB/512GB/ – 8,999 yuan i7-1165G7 /16GB/512GB/ dokunmatik ekran – 9,999 yuan ($1543)

/16GB/512GB/ – 9,999 yuan i7-1165G7/16GB/1TB/dokunmatik ekran – 11,999 yuan ($1851)

fiyat etiketleri üzerinden satışa çıkacak.