Haber
Huawei MateBook X Pro 2021, resmi olarak tanıtıldı!
Huawei, bugün gerçekleştirdiği bir lansman ile 2021 model yeni dizüstü bilgisayarlarını kullanıcılara resmi olarak tanıttı. Bu dizüstü bilgisayarlar arasında en çok dikkat çeken cihaz, Huawei MateBook X Pro 2021 modeli oldu. Intel’in 11.nesil işlemcisini kullanacak olan bilgisayarın oldukça güçlü bir donanım ile satışa çıkacağı söylenebilir.
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Huawei MateBook X Pro 2021 hangi teknik özelliklere sahip olacak?
Huawei MateBook X Pro 2021, 13.9 inçlik %91 ekran/gövde oranına sahip bir ekran ile gelecek. Bu ekran, 3000×2000 piksel çözünürlüğe ve %100 sRGB renk gamına sahip olacak. Ayrıca Huawei‘nin uygulama pazarını ve hızlı uygulamalarını destekleyecek. LTPS düşük güç tüketimine sahip olan ekran, yüksek hassasiyetli on noktalı dokunmatik kontrolü sağlıyor. Bu kontrol, parmağı ekrana tıklatıp kaydırarak bazı işlevleri gerçekleştirebiliyor. Ayrıca üç parmakla gerçekleştirilen kaydırılan ekran görüntüsü alma özelliği de cihazda mevcut. Bunun haricinde dokunmatik ekran hareketleriyle, herhangi bir an hızlıca görüntü alınabilecek ve bu görüntü metne dönüştürülebilecek.
MateBook X Pro 2021, 1.33 kilogram ağırlığa sahip alüminyum alaşımlı hafif bir gövdeye sahip. Cihazın gümüş, uzay grisi, zümrüt yeşili ve pembe altın olmak üzere dört farklı renk seçeneği bulunacak. Yeni ürün çoklu ekran iş birliğini de destekliyor. 65W hızlı şarj ile birlikte gelen bilgisayar, 30 dakikalık şarj ile 4 saatlik kullanım ömrü sunuyor. MateBook X Pro 2021, yüksek ve düşük frekans türlerinde dört hoparlör ile geliyor olacak. 45 Hz hassasiyeti destekleyen bu hoparlörler, müzik, oyun, film ve çağrılar için dört farklı ses modu ile gelecek. Bilgisayarın yan tarafında 5 m mesafeli alıcıya sahip, yankılanmayı tespit edebilen mikrofon seti bulunuyor.
MateBook X Pro 2021,
- i5-1135G7/16GB/512GB/dokunmatik ekran – 8,999 yuan ($1388)
- i7-1165G7/16GB/512GB/dokunmatik ekran – 9,999 yuan ($1543)
- i7-1165G7/16GB/1TB/dokunmatik ekran – 11,999 yuan ($1851)
fiyat etiketleri üzerinden satışa çıkacak.
Genel
Audi, 2035’e kadar bütün modellerini elektrikli yapmayı planlıyor!
Son zamanlarda otomotiv endüstrisinde elektrik devrimi rüzgarı esiyor. Büyük markaların elektrikli modelleri piyasaya sürmesiyle, ilerleyen zamanlarda bunların içten yanmalı motor pazarına tehdit oluşturacağını söylemek mümkün.
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Audi‘nin 2035 yılına kadar içten yanmalı motorlardan tamamen kurtulmayı planladığı söyleniyor. Audi CEO‘su Markus Duesmann‘ın WirtschaftsWoche‘ye yaptığı açıklamalarda ise kesin bir tarih vermeyerek bu dönemin çok da uzakta olmadığını söyledi.
Ekonomik başarı ile çevreyi korumanın birlikte güzel olduğunu söyleyen Duesmann, önümüzdeki aylarda bu tarihlerin açıklanmaya hazır hale geleceğini söylüyor. Söz konusu tarihler ise hangi fabrikaların içten yanmalı motorlu araçların üretiminden elektrikli araç üretimine geçeceğini belirleyecek.
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Audi, bir süre önce VAG‘ın yazılımlarını geliştirmekten sorumluydu. Şimdilerde ise Porsche ile birlikte grubun en son teknoloji elektrikli araç mimarisini geliştiriyor. Alman üreticinin elektrikli araçlara verdiği önem, 2015 Dieselgate skandalından sonra daha da arttı.
Her geçen gün daha fazla ülkenin içten yanmalı araçları yasakladığı şu zamanlarda, elektriğe yatırım yapmak gayet mantıklı bir karar diyebiliriz. Audi’nin paylaştığı verilere göre markanın ilk %100 elektrikli modeli e-tron SUV, 2020 yılında Norveç’te en çok satan araç oldu. Tabi Audi’nin içten yanmalıları bırakması, elektrikli modellerin başarısına bağlı.
Audi şu anda global olarak 17 adet plug-in hibrit modele sahip. Bu yılın sonlarında ise e-tron GT modelini tanıtacak.
Kaynak: WirtschaftsWoche, Carscoops
Güvenlik
Küçük bir kısayol, bütün Windows 10 sisteminizi bozabilir
Windows 10 sistemini tamamen bozabilecek, daha da kötüsü bunu küçük bir kısayol ile yapabilecek bir sistem açığı tespit edildi. Bu açık NTFS formatlı herhangi bir hard disk için tehlike teşkil ediyorken; standart ve düşük gizlilik sahibi kullanıcılar tarafından bile kullanılabiliyor.
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Güvenlik araştırmacısı Jonas Lykkegaard, geçen sene bu konu üzerine iki kere daha dikkatleri çekmeye çalışmıştı. Ama NTFS açığı hala devam ediyor. Twitter üzerinden geçen hafta yaptığı paylaşımla ise tekrar bu açığı gündeme getirdi.
$i30 NTFS özniteliklerine ulaşarak bu açığa erişmenin birkaç yolu bulunuyor. Bunlardan birisi C:\:$i30:$bitmap adresinde aslı bulunan bir dosyanın küçük bir Windows kısayol dosyasını oluşturmak. Bleeping Computer tarafından keşfedildiğine göre kullanıcılar dosyaya tıklamaya çalışmasalar bile bu durum açığı tetikliyor. Windows Dosya Tarayıcısının arka planda simge klasörüne ulaşma çabaları bir NTFS hard diskini bozmaya yetiyor.
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$i30 dizinine ulaşmanın neden bir NTFS hard diskini bozduğu henüz bilinmiyor. Üstelik Lykkegaard’ın bulduğuna göre sorunu bulabilmek için kullanılabilecek kayıt anahtarı da bu konuda işe yaramıyor. $i30 dizinine ulaşıldığında ise Windows kullanıcıları bir hata mesajıyla karşılaşıyorlar ve sistemi yeniden başlatmaları ve hasarlı sürücüyü tamir etmeleri gerektiği mesajını alıyorlar.
Bu sorundan birçok kişinin HTML dosyaları veya ZIP arşivleri gibi farklı dosyaların kullanımıyla faydalanabileceği de keşfedilenler arasında. Ancak birçok internet tarayıcısının bu tip hareketleri kısıtlayacağını da unutmamak gerek.
NTFS açığı uzun süredir bilinen bir durum ancak Microsoft tarafından gelebilecek bir yamayla alakalı herhangi bir bilgi hala yokken; sadece konu hakkında bir firma sözcüsü, şirketin bildirilen güvenlik durumları üzerinde çalıştığını söyledi.
Genel
1.5 eTSI motorlu 8. nesil VW Golf için 189 beygirlik modifikasyon
Piyasaya çıkalı bir yıldan fazla süre geçse de VW Golf için pek fazla modifiye projesi yoktu. Barracuda Racing Wheels ise şimdilik az bulunan bu projelerden birinin sahibi.
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Fabrika çıkışı haliyle turbo destekli 1.5 litrelik benzinli motora sahip bir sekizinci nesil VW Golf temel alınmış. RaceChip imzalı yeni bir kontrol ünitesinin yerleştirildiği aracın performans değerleri 150 beygir güç ve 250 Nm torktan, 189 beygir güç ve 318 Nm torka çıktı. Aracın modifiyeli halinin 0-100 km/s hızlanması açıklanmadı. Fakat fabrika çıkışı haliyle araç, 8.5 saniyede 100 km/s hızlanmaya ve 224 km/s maksimum hıza sahip.
Modifiyeli VW Golf’ün sürüş yüksekliği, Eibach marka spor yaylar ile alçaltılmış. Araçta kullanılan Barracuda‘nın 19 inçlik “Y” kollu Tzunamme Evo jantları ise 235/35 ölçülü lastiklere sarılmış. Aracın dış kaplaması ise Schwabenfolia tarafından özel hazırlanmış.
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Bu aracı almak isteyenler için ise durum biraz meşakkatli. Çünkü bu proje, birkaç farklı şirketin ortak çalışması olduğu için her bir şirketle ayrı ayrı iletişime geçmek gerekiyor. Tabi buna benzer Golf projeleri olan, tek elden bu işi yapabileceğiniz şirketler de var. Örneğin JMS ile sade görsel değişiklikler ve hafif performans yükseltmeleri yapmak mümkün. Ingo Noak Tunning ise daha agresif projeleri sunuyor.
Kaynak: Carscoops
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Yazan: mehmett, 8 saat önce
Huawei MateBook X Pro 2021, resmi olarak tanıtıldı!
Audi, 2035’e kadar bütün modellerini elektrikli yapmayı planlıyor!
Küçük bir kısayol, bütün Windows 10 sisteminizi bozabilir
1.5 eTSI motorlu 8. nesil VW Golf için 189 beygirlik modifikasyon
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