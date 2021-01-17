Haber
Steam Ay Yeni Yılı İndirimi tarihleri sızdırıldı!
Valve, Steam indirim tarihlerini genellikle önceden duyurmaz. Fakat çoğu zaman bu indirim tarihleri çeşitli kaynaklar tarafından sızdırılır. Eskiden bu tarz tarih sızıntıları çok fazla gündeme gelmez ve doğruluk ihtimali düşük olurdu. Günümüzde ise bu sızıntılar çoğunlukla güvenilir kaynaklardan ve doğru bilgilerle kullanıcılara ulaştırılıyor.
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Steam Ay Yeni Yılı İndirimi ne zaman başlayacak?
Geçtiğimiz ayın sonunda gerçekleşen Steam Kış İndirimleri‘nin ardından şimdi yeni bir indirim haftası gündeme geldi. Kış indirimlerinde alamadığınız veya kaçırdığınız oyunlar, bu indirim döneminde uygun fiyata alınabilir olacak. Sızıntılara göre Steam Ay Yeni Yılı İndirimi, 11 Şubat 2021’de başlayacak ve 15 Şubat’a kadar devam edecek. Bu indirim dönemi, kış ve yaz indirimleri kadar uzun sürmese bile kaçırılan fırsatları tekrardan yakalama şansı sunuyor. Geçtiğimiz yıl Ay Yeni Yılı İndirimleri‘nde gece pazarı etkinliği gerçekleşmişti. Bu etkinlikte arka planlar, simgeler ve sohbet odası efektleri gibi çeşitli kozmetik ögeler alınabiliyordu.
Bu yıl, puan dükkanı Steam’e eklendiği için geçtiğimiz yıl gerçekleşen gece pazarı etkinliği yerine başka bir etkinlik gelebilir. Gelecek etkinlik ile Steam leveli geliştirilebilir veya kozmetik ögeler kazanılabilir. İndirimlerin gerçekleşeceği tarihler ve etkinlik ile ilgili resmi bir açıklama henüz bulunmuyor. Ortaya çıkan bu sızıntıların doğru olması ve indirimlerin başlaması halinde detayları sizlerle paylaşıyor olacağız.
Genel
Hitman 3 Nintendo Switch’e de gelecek!
Hitman 3 Nintendo Switch için de çıkış yapacak. Merakla beklenen oyunun Switch versiyonu 20 Ocak tarihinde hayranlarını karşılayacak.
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Hitman 3 Nintendo Switch sürümü 20 Ocak’ta piyasada olacak!
Oyun dünyasının son dönemlerdeki yükselen yıldızı Hitman, yeni oyunu ile birlikte çıkabilecek tüm platformlara uğramayı hedefliyor. IO Interactive yapımı oyun serisi, yeni nesil konsolların gücünü ne kadar sınamak istese de, daha küçük çaplı mobil konsol sayılabilecek Nintendo Switch‘e de uğrayacak. Duyuruyu Twitter üzerinden yapan yapımcı firma, Nintendo Switch kullanıcılarına müjdeyi verdi. 20 Ocak tarihinde Nintendo Switch, PC, PS 4/5, Xbox One ve Xbox Series S/X platformlarına uğrayacak olan yapım böylelikle birçok kullanıcıya ulaşma hedefini gerçekleştirebilecek.
HITMAN 3 on Nintendo Switch arrives 20 January! The World of Assassination awaits… pic.twitter.com/IHVDEZwQbw
— IO Interactive (@IOInteractive) January 15, 2021
Eski yeni nesil demeden her platforma uğrayacak olan Hitman 3, Nintendo Switch oyun konsolunda ilginç de bir şey deneyecek. Oyunculara internete bağlanma zorunluluğu getiren oyun, konsolda buluttan oynama imkanını sağlayacak. Hem konsolun gücünün kullanılacağı hem de bulut sunucularının işleneceği oyunda firma, oyuncuların görsel kaliteden mahrum kalmasını istemiyor. Daha önce Control oyununun denendiği bu sistem yer yer övgüleri toplarken, yer yer de eleştirilere maruz kalmıştı. Bu son gelişmeler ile birlikte oyun ile alakalı beklentiler artmaya başladı. Bakalım IO Interactive Nintendo Switch kullanıcılarını memnun etmeyi başarabilecek mi bekleyip göreceğiz.
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Oyun
Cyberpunk 2077 söylenilenden 4 yıl sonra geliştirilmeye başlanmış!
Cyberpunk 2077 çıktığı günden bu yana birçok tartışmanın konusu oldu. İçerdiği “buglar” (hatalar), konsollarda gösterdiği performans ve yapımcı şirket CD Projekt Red’in süreci profesyonel bir şekilde yürütememesi gibi konularla gündemden düşmeyen oyun, görünen o ki her geçen gün imajına yeni bir darbe almaya devam ediyor. Bu seferki imaj yaralayıcı haber ise oyunun geliştirilme süreciyle ilgili…
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Cyberpunk 2077: 2012’de duyuruldu, 2016’da çalışmaya başlanıldı!
Bloomberg yazarı Jason Schreier’ın bu hafta 20 CD Projekt Red çalışanı ile yaptığı röportaj, hatalarıyla gündemden düşmeyen Cyberpunk 2077 hakkında ilgi çekici yeni bilgiler ortaya çıkardı. Bu su yüzüne çıkan bilgilerden en şok edicilerinden biri ise oyunun geliştirilme süreci hakkındaki detaylardı. Öyle ki, CD Projekt Red 2012’de büyük şaşaa ile tanıttığı oyun, ancak aradan 4 yıl gibi uzun bir süre geçtikten sonra tam anlamıyla geliştirilmeye başlanmış. Gelen haberlere göre, bu gecikmenin sebebi yapımcının o sıralarda The Witcher 3’e odaklanmış olması. Söylenene göre, firmanın bu rahatlığının en büyük nedeni ise The Witcher 3’teki başarısından dolayı kendine fazla güvenmesi. O kadar ki, bu aşırı güvenden, şirket 2016’ya kadar oyunda oyuncu karakterinin hangi perspektifle – (“third person veya first person)” – gösterileceğine karar verebilmiş değildi.
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Geliştirme sürecinde hata üstüne hata!
Jason Schreier’ın raporundaki firmanın geliştirme sürecinde yaptığı hatalar sadece oyun üzerinde çalışılmaya geç başlanmasıyla sınırlı değil. Öyle ki, oyun geliştiricileri firmanın oyun için belirlediği 2020 çıkış tarihinin gerçekçi olmadığını başından beri bildiklerini ifade etti. Bu gerekenden çok daha az olan sürenin kendileri üzerinde aşırı baskı oluşturduğunu ve mental olarak kötü etkilendiklerini de sözlerine eklediler. Geliştirme ve pazarlama süreciyle ilgi bir başka hata ise, 2018 E3 etkinliğinde gösterilen oyun demosu videosunun sahte olması. Bu ve bunun gibi kurum içinde yapılan birçok hata ve profesyonel olarak yönetilemeyen süreci görünce, açıkcası ortaya çıkan ürünün bu denli hatalı olmasına pek de şaşırmıyoruz.
Kaynak: TheVerge
Akıllı Telefonlar
Realme C21, BIS Sertifika Bürosunda Görüntülendi!
Realme‘nin yeni uygun fiyatlı modeli Realme C21, BIS sertifika bürosunda görüntülendi. İşte C21’in özellikleri ve tasarımı.
Geçtiğimiz hafta BIS sertifika bürosunda görüntülenen Realme‘nin yeni modeli bu hafta NBTC sertifikası sayesinde gerçek ismi ile karşımıza çıktı. BIS sertifika bürosunda RMX3201 model numarası ile karşımıza çıkan cihaz, şimdi NBTC sertifikası ile isminin Realme C21 olduğunu ifşa etti.
Realme‘nin yeni akıllı telefon modeli C21 için çalışmalar devam ediyor. İlk olarak BIS‘de görüntülenen C21, şimdi NBTC, TKDN, EEC ve CQC gibi sertifikalar ve sertifika büroları ile ilgileniyor. Bu kadar fazla şirket ile görüşme sağlayan C21 hakkında ise hemen hemen hiçbir bilgi yok diyebiliriz.
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Realme C21 hakkında bilinenler ve beklenilenler!
Elimizdeki bilgilere göre C21, Android 10 işletim sistemi ile çalışacak ve 10W hızlı şarj desteği sunacak. Öte yandan 2.4GHz tek bant WiFi özelliği sunan Realme C21, şimdilik daha fazla detay taşımıyor. Ancak alt modeli C11’e bakarak bazı çıkarımlar yapabiliriz.
Hatırlarsanız Realme C11, 4G destekli Mediatek G35 işlemci ile besleniyor. Bu işlemciyi 3GB Ram bellek ile destekleyen C11, 6.5 inç büyüklüğünde bir ekran, 13MP+2MP şeklinde arka kamera, 5MP ön kamera, 5000mAh batarya, çift SIM, 32GB depolama ve Android 10 işletim sistemi ile geliyor. Fiyatı ise şu anda ülkemizde 1800-2100 TL arasında.
Bu özelliklere baktığımızda Realme C21‘in de en az bu özelliklere sahip olacağını biliyoruz. Realme C11’in geçtiğimiz yılın en uygun fiyatlı akıllı telefonu olduğunu hatırlatalım. Yani C21’de böyle bir fiyat politikası ile gelebilir.
Öte yandan C21’in tasarımına baktığımızda arka kısımda alışılmış Realme çizgileri görüyoruz. Kare olarak şekillenen kamera grubu ise içerisinde 2 veya 3 adet kameraya ve bir Led flaşa yer veriyor. Cihazın ön kısmında ise damla çentikli bir ön kamera yer alıyor.
Realme C21 hakkında bilinenler bu şekildeydi. Bakalım C21 ne zaman tüm özellikleri ile karşımıza çıkacak. Sizce C21, 5G desteğine sahip olacak mı? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.
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Forumdan Son Mesajlar
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Yazan: market2020, 4 saat önce
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6000-8000 TL civarı telefon tavsiyesi ?
Yazan: fuguler, 4 saat önce
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Yazan: tequarium, 8 saat önce
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6000-8000 TL civarı telefon tavsiyesi ?
Yazan: mehmett, 9 saat önce
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6000-8000 TL civarı telefon tavsiyesi ?
Yazan: Kojiro H., 9 saat önce
Steam Ay Yeni Yılı İndirimi tarihleri sızdırıldı!
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