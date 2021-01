Steam Ay Yeni Yılı İndirimi tarihleri sızdırıldı!

Hitman 3 Nintendo Switch için de çıkış yapacak. Merakla beklenen oyunun Switch versiyonu 20 Ocak tarihinde hayranlarını karşılayacak.

Oyun dünyasının son dönemlerdeki yükselen yıldızı Hitman, yeni oyunu ile birlikte çıkabilecek tüm platformlara uğramayı hedefliyor. IO Interactive yapımı oyun serisi, yeni nesil konsolların gücünü ne kadar sınamak istese de, daha küçük çaplı mobil konsol sayılabilecek Nintendo Switch‘e de uğrayacak. Duyuruyu Twitter üzerinden yapan yapımcı firma, Nintendo Switch kullanıcılarına müjdeyi verdi. 20 Ocak tarihinde Nintendo Switch, PC, PS 4/5, Xbox One ve Xbox Series S/X platformlarına uğrayacak olan yapım böylelikle birçok kullanıcıya ulaşma hedefini gerçekleştirebilecek.

HITMAN 3 on Nintendo Switch arrives 20 January! The World of Assassination awaits… pic.twitter.com/IHVDEZwQbw

— IO Interactive (@IOInteractive) January 15, 2021