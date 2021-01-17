Steam Ay Yeni Yılı İndirimi tarihleri sızdırıldı!

Valve, Steam indirim tarihlerini genellikle önceden duyurmaz. Fakat çoğu zaman bu indirim tarihleri çeşitli kaynaklar tarafından sızdırılır. Eskiden bu tarz tarih sızıntıları çok fazla gündeme gelmez ve doğruluk ihtimali düşük olurdu. Günümüzde ise bu sızıntılar çoğunlukla güvenilir kaynaklardan ve doğru bilgilerle kullanıcılara ulaştırılıyor.

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Steam Ay Yeni Yılı İndirimi ne zaman başlayacak?

Geçtiğimiz ayın sonunda gerçekleşen Steam Kış İndirimleri‘nin ardından şimdi yeni bir indirim haftası gündeme geldi. Kış indirimlerinde alamadığınız veya kaçırdığınız oyunlar, bu indirim döneminde uygun fiyata alınabilir olacak. Sızıntılara göre Steam Ay Yeni Yılı İndirimi, 11 Şubat 2021’de başlayacak ve 15 Şubat’a kadar devam edecek. Bu indirim dönemi, kış ve yaz indirimleri kadar uzun sürmese bile kaçırılan fırsatları tekrardan yakalama şansı sunuyor. Geçtiğimiz yıl Ay Yeni Yılı İndirimleri‘nde gece pazarı etkinliği gerçekleşmişti. Bu etkinlikte arka planlar, simgeler ve sohbet odası efektleri gibi çeşitli kozmetik ögeler alınabiliyordu.

Bu yıl, puan dükkanı Steam’e eklendiği için geçtiğimiz yıl gerçekleşen gece pazarı etkinliği yerine başka bir etkinlik gelebilir. Gelecek etkinlik ile Steam leveli geliştirilebilir veya kozmetik ögeler kazanılabilir. İndirimlerin gerçekleşeceği tarihler ve etkinlik ile ilgili resmi bir açıklama henüz bulunmuyor. Ortaya çıkan bu sızıntıların doğru olması ve indirimlerin başlaması halinde detayları sizlerle paylaşıyor olacağız.